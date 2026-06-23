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Ligavorschau
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Landesliga Mitte: Vorläufiger Spielplan fixiert
Am Auftaktspieltag steigt unter anderem das Aufsteigerduell SV Wenzenbach gegen FC Amberg
von Florian Würthele · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser
Der SV Wenzenbach startet mit einem Heimspiel gegen den FC Amberg in die erste Landesliga-Saison seiner Vereinshistorie. – Foto: Walter Keller
Am Dienstagvormittag veröffentlichte der BFV die vorläufigen Spielpläne der fünf bayerischen Landesligen. Alle Klubs aus der Oberpfalz tummeln sich in der Mitte-Staffel. Am 1. Spieltag, der am 15. Juni vom Niederbayern-Duell 1. FC Passau gegen DJK Vornbach eröffnet wird, prallen unter anderem die Aufsteiger SV Wenzenbach und FC Amberg aufeinander. Ein Top-Spiel ist sicherlich das Duell zwischen der SpVgg Lam und dem SC Luhe-Wildenau.
Aufgrund der Überschneidung mit der ersten Runde des Verbandspokals, erstreckt sich der Auftaktspieltag über mehrere Tage. Die im Pokal vertretenen Mannschaften werden erst am Dienstag, 21. Juni, in die Saison starten. Der Spielplan ist vorläufig, heißt: Innerhalb der einzelnen Spieltage kann und wird es noch zu Veränderungen bei den zeitgenauen Spielterminen kommen. Wir haben für Euch die ersten sechs Spieltage zusammengefasst:
1. Spieltag (15. bis 21. Juni) 1. FC Passau – DJK Vornbach (Mi. 19 Uhr) FC Sturm Hauzenberg – SV Türk Gücü Straubing (Fr. 19 Uhr) TSV Kareth-Lappersdorf – SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Fr. 19 Uhr) TSV Bad Abbach – FC Tegernheim (Sa. 14.15 Uhr) TSV Bogen – 1. FC Bad Kötzting (Sa. 16 Uhr) ASV Burglengenfeld – SV Grainet (So. 15.30 Uhr) FC Dingolfing – TSV Seebach (Di. 18.30 Uhr) SV Wenzenbach – FC Amberg (Di. 18.30 Uhr) SpVgg Lam – SC Luhe-Wildenau (Di. 18.30 Uhr)
2. Spieltag (24./25. Juli) TSV Seebach – TSV Bad Abbach (Fr. 18.15 Uhr) SV Grainet – TSV Bogen (Fr. 18.30 Uhr) FC Amberg – SpVgg Lam (Fr. 18.30 Uhr) FC Tegernheim – ASV Burglengenfeld (Sa. 15 Uhr) 1. FC Bad Kötzting – TSV Kareth-Lappersdorf (Sa. 15 Uhr) SV Schwandorf-Ettmannsdorf – 1. FC Passau (Sa. 15 Uhr) SC Luhe-Wildenau – FC Dingolfing (Sa. 15 Uhr) DJK Vornbach – FC Sturm Hauzenberg (Sa. 16 Uhr) SV Türk Gücü Straubing – SV Wenzenbach (Sa. 16 Uhr)
3. Spieltag (31. Juli bis 2. August) 1. FC Passau – 1. FC Bad Kötzting (Fr. 18.30 Uhr) FC Sturm Hauzenberg – SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Fr. 19 Uhr) TSV Kareth-Lappersdorf – SV Grainet (Fr. 19 Uhr) FC Dingolfing – TSV Bad Abbach (Sa. 14 Uhr) SC Luhe-Wildenau – FC Amberg (Sa. 15 Uhr) TSV Bogen – FC Tegernheim (Sa. 16 Uhr) SV Wenzenbach – DJK Vornbach (Sa. 17 Uhr) SpVgg Lam – SV Türk Gücü Straubing (Sa. 17 Uhr) ASV Burglengenfeld – TSV Seebach (So. 15 Uhr)
4. Spieltag (5. August) FC Tegernheim – TSV Kareth-Lappersdorf (alle Mi. 18.30 Uhr) SV Grainet – 1. FC Passau 1. FC Bad Kötzting – FC Sturm Hauzenberg SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SV Wenzenbach DJK Vornbach – SpVgg Lam SV Türk Gücü Straubing – SC Luhe-Wildenau FC Amberg – FC Dingolfing TSV Bad Abbach – ASV Burglengenfeld TSV Seebach – TSV Bogen
5. Spieltag (7. bis 9. August) FC Amberg – SV Türk Gücü Straubing (Fr. 18.30 Uhr) FC Dingolfing – ASV Burglengenfeld (Sa. 14 Uhr) 1. FC Passau – FC Tegernheim (Sa. 14 Uhr) FC Sturm Hauzenberg – SV Grainet (Sa. 15 Uhr) TSV Kareth-Lappersdorf – TSV Seebach (Sa. 15 Uhr) SC Luhe-Wildenau – DJK Vornbach (Sa. 15 Uhr) TSV Bogen – TSV Bad Abbach (Sa. 16 Uhr) SpVgg Lam – SV Schwandorf-Ettmannsdorf (Sa. 17 Uhr) SV Wenzenbach – 1. FC Bad Kötzting (So. 16 Uhr)
6. Spieltag (14. bis 16. August) TSV Seebach – 1. FC Passau (Fr. 18.15 Uhr) SV Grainet – SV Wenzenbach (Fr. 18.30 Uhr) TSV Bad Abbach – TSV Kareth-Lappersdorf (Sa. 14.15 Uhr) FC Tegernheim – FC Sturm Hauzenberg (Sa. 15 Uhr) 1. FC Bad Kötzting – SpVgg Lam (Sa. 15 Uhr) SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SC Luhe-Wildenau (Sa. 15 Uhr) DJK Vornbach – FC Amberg (Sa. 16 Uhr) SV Türk Gücü Straubing – FC Dingolfing (Sa. 16 Uhr) ASV Burglengenfeld – TSV Bogen (So. 15.30 Uhr)