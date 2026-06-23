Landesliga Mitte: Vorläufiger Spielplan fixiert

Der SV Wenzenbach startet mit einem Heimspiel gegen den FC Amberg in die erste Landesliga-Saison seiner Vereinshistorie. – Foto: Walter Keller

Am Dienstagvormittag veröffentlichte der BFV die vorläufigen Spielpläne der fünf bayerischen Landesligen. Alle Klubs aus der Oberpfalz tummeln sich in der Mitte-Staffel. Am 1. Spieltag, der am 15. Juni vom Niederbayern-Duell 1. FC Passau gegen DJK Vornbach eröffnet wird, prallen unter anderem die Aufsteiger SV Wenzenbach und FC Amberg aufeinander. Ein Top-Spiel ist sicherlich das Duell zwischen der SpVgg Lam und dem SC Luhe-Wildenau.



Aufgrund der Überschneidung mit der ersten Runde des Verbandspokals, erstreckt sich der Auftaktspieltag über mehrere Tage. Die im Pokal vertretenen Mannschaften werden erst am Dienstag, 21. Juni, in die Saison starten. Der Spielplan ist vorläufig, heißt: Innerhalb der einzelnen Spieltage kann und wird es noch zu Veränderungen bei den zeitgenauen Spielterminen kommen. Wir haben für Euch die ersten sechs Spieltage zusammengefasst: