Landesliga Mitte: So sehen die ersten Spieltage aus Der 1. FC Passau und die DJK Vornbach bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Passau um Jan Wehner (re.) trifft im Eröffnungsspiel auf die DJK Vornbach und deren Kapitän Daniel Fuchs (li.) – Foto: Robert Geisler

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In der Landesliga Mitte erfolgt der Startschuss für die Spielzeit 2026/2027 mit einem echten Knaller. Im alt-ehrwürdigen Dreiflüsse-Stadion trifft der 1. FC Passau auf die benachbarte DJK Vornbach. Ein Duell, das eigentlich eine vierstellige Kulisse garantieren sollte.



Wir haben für Euch, die ersten sechs Spieltage zusammengefasst. Groß ist die Zeitspanne beim Saisonauftakt, da ein paar Teams - der TSV Seebach und die SpVgg Lam sind bereits sicher qualifiziert - im Verbandspokal vertreten sind. Die 1. Hauptrunde erfolgt an dem Wochenende, an dem auch die Verbandsligen loslegen. Die betroffenen Teams holen ihre ersten Punktspiele daher erst am darauffolgenden Dienstag nach.

1. Spieltag (15.-21. Juli)

1. FC Passau - DJK Vornbach

FC Sturm Hauzenberg - SV Türk Gücü Straubing

SV Wenzenbach - FC Amberg

TSV Kareth-Lappersdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf

TSV Bad Abbach - FC Tegernheim

TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting

ASV Burglengenfeld - SV Grainet

SpVgg Lam - SC Luhe-Wildenau

FC Dingolfing - TSV Seebach



2. Spieltag (24.-26. Juli)

FC Tegernheim - ASV Burglengenfeld

SV Grainet - TSV Bogen

1. FC Bad Kötzting - TSV Kareth-Lappersdorf

SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau

DJK Vornbach - FC Sturm Hauzenberg

SV Türk Gücü Straubing - SV Wenzenbach

FC Amberg - SpVgg Lam

SC Luhe-Wildenau - FC Dingolfing

TSV Seebach - TSV Bad Abbach













3. Spieltag (31. Juli - 2. August)

FC Dingolfing - TSV Bad Abbach

SV Wenzenbach - DJK Vornbach

FC Sturm Hauzenberg - SV Schwandorf-Ettmannsdorf

1. FC Passau - 1. FC Bad Kötzting

TSV Kareth-Lappersdorf - SV Grainet

TSV Bogen - FC Tegernheim

ASV Burglengenfeld - TSV Seebach

SC Luhe-Wildenau - FC Amberg

SpVgg Lam - SV Türk Gücü Straubing





4. Spieltag (4./5. August)

FC Tegernheim - TSV Kareth-Lappersdorf

SV Grainet - 1. FC Passau

1. FC Bad Kötzting - FC Sturm Hauzenberg

SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SV Wenzenbach

DJK Vornbach - SpVgg Lam

SV Türk Gücü Straubing - SC Luhe-Wildenau

FC Amberg - FC Dingolfing

TSV Bad Abbach - ASV Burglengenfeld

TSV Seebach - TSV Bogen









5. Spieltag (7.-9. August)

FC Dingolfing - ASV Burglengenfeld

SV Wenzenbach - 1. FC Bad Kötzting

FC Sturm Hauzenberg - SV Grainet

1. FC Passau - FC Tegernheim

TSV Kareth-Lappersdorf - TSV Seebach

TSV Bogen - TSV Bad Abbach

FC Amberg - SV Türk Gücü Straubing

SC Luhe-Wildenau - DJK Vornbach

SpVgg Lam - SV Schwandorf-Ettmannsdorf





6. Spieltag (14.-16. August)

FC Tegernheim - FC Sturm Hauzenberg

SV Grainet - SV Wenzenbach

1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam

SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SC Luhe-Wildenau

DJK Vornbach - FC Amberg

SV Türk Gücü Straubing - FC Dingolfing

ASV Burglengenfeld - TSV Bogen

TSV Bad Abbach - TSV Kareth-Lappersdorf

TSV Seebach - 1. FC Passau