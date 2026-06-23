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Landesliga Mitte: So sehen die ersten Spieltage aus
Der 1. FC Passau und die DJK Vornbach bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Passau um Jan Wehner (re.) trifft im Eröffnungsspiel auf die DJK Vornbach und deren Kapitän Daniel Fuchs (li.) – Foto: Robert Geisler
In der Landesliga Mitte erfolgt der Startschuss für die Spielzeit 2026/2027 mit einem echten Knaller. Im alt-ehrwürdigen Dreiflüsse-Stadion trifft der 1. FC Passau auf die benachbarte DJK Vornbach. Ein Duell, das eigentlich eine vierstellige Kulisse garantieren sollte.
Wir haben für Euch, die ersten sechs Spieltage zusammengefasst. Groß ist die Zeitspanne beim Saisonauftakt, da ein paar Teams - der TSV Seebach und die SpVgg Lam sind bereits sicher qualifiziert - im Verbandspokal vertreten sind. Die 1. Hauptrunde erfolgt an dem Wochenende, an dem auch die Verbandsligen loslegen. Die betroffenen Teams holen ihre ersten Punktspiele daher erst am darauffolgenden Dienstag nach.
1. Spieltag (15.-21. Juli) 1. FC Passau - DJK Vornbach FC Sturm Hauzenberg - SV Türk Gücü Straubing SV Wenzenbach - FC Amberg TSV Kareth-Lappersdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf TSV Bad Abbach - FC Tegernheim TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting ASV Burglengenfeld - SV Grainet SpVgg Lam - SC Luhe-Wildenau FC Dingolfing - TSV Seebach
2. Spieltag (24.-26. Juli) FC Tegernheim - ASV Burglengenfeld SV Grainet - TSV Bogen 1. FC Bad Kötzting - TSV Kareth-Lappersdorf SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau DJK Vornbach - FC Sturm Hauzenberg SV Türk Gücü Straubing - SV Wenzenbach FC Amberg - SpVgg Lam SC Luhe-Wildenau - FC Dingolfing TSV Seebach - TSV Bad Abbach
3. Spieltag (31. Juli - 2. August) FC Dingolfing - TSV Bad Abbach SV Wenzenbach - DJK Vornbach FC Sturm Hauzenberg - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 1. FC Passau - 1. FC Bad Kötzting TSV Kareth-Lappersdorf - SV Grainet TSV Bogen - FC Tegernheim ASV Burglengenfeld - TSV Seebach SC Luhe-Wildenau - FC Amberg SpVgg Lam - SV Türk Gücü Straubing
4. Spieltag (4./5. August) FC Tegernheim - TSV Kareth-Lappersdorf SV Grainet - 1. FC Passau 1. FC Bad Kötzting - FC Sturm Hauzenberg SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SV Wenzenbach DJK Vornbach - SpVgg Lam SV Türk Gücü Straubing - SC Luhe-Wildenau FC Amberg - FC Dingolfing TSV Bad Abbach - ASV Burglengenfeld TSV Seebach - TSV Bogen
5. Spieltag (7.-9. August) FC Dingolfing - ASV Burglengenfeld SV Wenzenbach - 1. FC Bad Kötzting FC Sturm Hauzenberg - SV Grainet 1. FC Passau - FC Tegernheim TSV Kareth-Lappersdorf - TSV Seebach TSV Bogen - TSV Bad Abbach FC Amberg - SV Türk Gücü Straubing SC Luhe-Wildenau - DJK Vornbach SpVgg Lam - SV Schwandorf-Ettmannsdorf
6. Spieltag (14.-16. August) FC Tegernheim - FC Sturm Hauzenberg SV Grainet - SV Wenzenbach 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SC Luhe-Wildenau DJK Vornbach - FC Amberg SV Türk Gücü Straubing - FC Dingolfing ASV Burglengenfeld - TSV Bogen TSV Bad Abbach - TSV Kareth-Lappersdorf TSV Seebach - 1. FC Passau