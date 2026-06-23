 2026-06-22T14:49:50.746Z

Allgemeines

Landesliga Mitte: So sehen die ersten Spieltage aus

Der 1. FC Passau und die DJK Vornbach bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Passau um Jan Wehner (re.) trifft im Eröffnungsspiel auf die DJK Vornbach und deren Kapitän Daniel Fuchs (li.)
Der 1. FC Passau um Jan Wehner (re.) trifft im Eröffnungsspiel auf die DJK Vornbach und deren Kapitän Daniel Fuchs (li.) – Foto: Robert Geisler

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Landesliga Mitte

In der Landesliga Mitte erfolgt der Startschuss für die Spielzeit 2026/2027 mit einem echten Knaller. Im alt-ehrwürdigen Dreiflüsse-Stadion trifft der 1. FC Passau auf die benachbarte DJK Vornbach. Ein Duell, das eigentlich eine vierstellige Kulisse garantieren sollte.

Wir haben für Euch, die ersten sechs Spieltage zusammengefasst. Groß ist die Zeitspanne beim Saisonauftakt, da ein paar Teams - der TSV Seebach und die SpVgg Lam sind bereits sicher qualifiziert - im Verbandspokal vertreten sind. Die 1. Hauptrunde erfolgt an dem Wochenende, an dem auch die Verbandsligen loslegen. Die betroffenen Teams holen ihre ersten Punktspiele daher erst am darauffolgenden Dienstag nach.

1. Spieltag (15.-21. Juli)
1. FC Passau - DJK Vornbach
FC Sturm Hauzenberg - SV Türk Gücü Straubing
SV Wenzenbach - FC Amberg
TSV Kareth-Lappersdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf
TSV Bad Abbach - FC Tegernheim
TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting
ASV Burglengenfeld - SV Grainet
SpVgg Lam - SC Luhe-Wildenau
FC Dingolfing - TSV Seebach

2. Spieltag (24.-26. Juli)
FC Tegernheim - ASV Burglengenfeld
SV Grainet - TSV Bogen
1. FC Bad Kötzting - TSV Kareth-Lappersdorf
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau
DJK Vornbach - FC Sturm Hauzenberg
SV Türk Gücü Straubing - SV Wenzenbach
FC Amberg - SpVgg Lam
SC Luhe-Wildenau - FC Dingolfing
TSV Seebach - TSV Bad Abbach




3. Spieltag (31. Juli - 2. August)
FC Dingolfing - TSV Bad Abbach
SV Wenzenbach - DJK Vornbach
FC Sturm Hauzenberg - SV Schwandorf-Ettmannsdorf
1. FC Passau - 1. FC Bad Kötzting
TSV Kareth-Lappersdorf - SV Grainet
TSV Bogen - FC Tegernheim
ASV Burglengenfeld - TSV Seebach
SC Luhe-Wildenau - FC Amberg
SpVgg Lam - SV Türk Gücü Straubing


4. Spieltag (4./5. August)
FC Tegernheim - TSV Kareth-Lappersdorf
SV Grainet - 1. FC Passau
1. FC Bad Kötzting - FC Sturm Hauzenberg
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SV Wenzenbach
DJK Vornbach - SpVgg Lam
SV Türk Gücü Straubing - SC Luhe-Wildenau
FC Amberg - FC Dingolfing
TSV Bad Abbach - ASV Burglengenfeld
TSV Seebach - TSV Bogen




5. Spieltag (7.-9. August)
FC Dingolfing - ASV Burglengenfeld
SV Wenzenbach - 1. FC Bad Kötzting
FC Sturm Hauzenberg - SV Grainet
1. FC Passau - FC Tegernheim
TSV Kareth-Lappersdorf - TSV Seebach
TSV Bogen - TSV Bad Abbach
FC Amberg - SV Türk Gücü Straubing
SC Luhe-Wildenau - DJK Vornbach
SpVgg Lam - SV Schwandorf-Ettmannsdorf


6. Spieltag (14.-16. August)
FC Tegernheim - FC Sturm Hauzenberg
SV Grainet - SV Wenzenbach
1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SC Luhe-Wildenau
DJK Vornbach - FC Amberg
SV Türk Gücü Straubing - FC Dingolfing
ASV Burglengenfeld - TSV Bogen
TSV Bad Abbach - TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Seebach - 1. FC Passau