Landesliga Mitte: Sieben Spiele abgesetzt

Es kommt knüppeldick für die Landesliga Mitte. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle seit Samstagabend sind sieben der neun Begegnungen des 18. Spieltags abgesagt. Betroffen sind auch drei Oberpfalz-Duelle. Sowohl das nordoberpfälzer „Frühschoppen“-Derby Etzenricht gegen Luhe-Wildenau als auch die weiteren Lokalduelle Bad Kötzting gegen Ettmannsdorf und Tegernheim gegen Burglengenfeld können nicht stattfinden. Auch unterm Osser, wo die SpVgg Lam Teisbach empfangen hätte, geht nichts. Genauso wie am Regensburger Weinweg, wo der FC Kosova gegen Dingolfing wichtige Punkte gegen den Abstieg gebraucht hätte. Zudem wurde das Spitzenspiel Seebach gegen Landshut und das Duell Bogen gegen Vornbach gecancelt. Zumindest auf zwei Plätzen kann der Ball rollen zum offiziellen Rückrunden-Auftakt. Um wichtige Punkte fürs Überleben kämpft Schlusslicht TB 03 Roding in Eggenfelden. Der TSV Bad Abbach bestreitet eine schwere Auswärtsaufgabe in Passau. Beide Heimvereine haben grünes Licht für die Austragung gegeben.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Mit Luhe-Wildenau erwarten wir einmal mehr eine Top-Mannschaft aus der Liga. Da wir aber zu Hause spielen und in einem Derby alles passieren kann, werden wir sicherlich nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich bin mir sicher, dass die Jungs einmal mehr alles in die Waagschale werfen werden.“



Personalien: Es kehren einige Spieler zurück, die in der Vorwoche gefehlt hatten. Wer genau dabei sein wird, kann das Trainerteam zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig abschätzen.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Etzenricht hat sich richtig gut in die Saison reingearbeitet und dementsprechend verdient auch gepunktet. Ich erwarte ein enges Derby, bei dem wir ein anderes Gesicht als in Ettmannsdorf zeigen wollen. Wir werden am Wochenende alles versuchen, um das Derby für uns zu entscheiden.“



Personalien: Voraussichtlich steht der gleiche Kader wie im letzten Spiel zur Verfügung.









Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Mit der Einstellung, Leidenschaft und vor allem auch der Moral war ich im Spiel gegen Vornbach sehr zufrieden. Das wird auch gegen Ettmannsdorf das Wichtige sein. Da haben wir ein dickes Brett vor der Brust. Ettmannsdorf hat aktuell einen richtig guten Lauf und ist gespickt mit klasse Qualitätsspielern – vor allem in der Offensive. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und wollen zu Hause versuchen, dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen.“



Personalien: Nach wie vor gestaltet sich die personelle Lage am Roten Steg nicht rosig. Sicher keine Option sind auch diesmal Andreas Kussinger, Johannes Kordick, Simon Pönn, Simon Schneider und Kilian Ettl. Zudem ist der Einsatz von Kevin Dombois und Quirin Huber fraglich.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Wenn man im Oktober alle vier Spiele gewinnt und dabei 20 Tore erzielt, dann kann man durchaus von einem 'goldenen' Oktober sprechen. Viel wichtiger als die 20 erzielten Tore ist aber für mich, dass wir in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor kassiert haben. Aufgrund der Niederschläge in den letzten Tagen und dadurch zu erwartenden schwierigen Platzverhältnissen, wird auch in Bad Kötzting eine mannschaftlich geschlossene Defensivleistung nötig sein. Der jüngste Trainerwechsel beim Gegner macht es natürlich auch nicht einfacher für uns. Im zweiten Heimspiel unter dem neuen Coach wird die Heimmannschaft mit Sicherheit alles daran setzen, die Punkte in Kötzting zu lassen. Daher erwartet uns eine unangenehme Aufgabe. Das Ziel ist trotzdem ganz klar, etwas Zählbares mitzunehmen.“



Personalien: Mit Tobias Bernkopf und Basel Kasem werden zwei Spieler definitiv verletzungsbedingt ausfallen. Eventuell fehlen die beiden sogar bis zur Winterpause. Ansonsten sollten die restlichen Ausfälle vom vergangenen Spieltag wieder gesund sein und somit zur Verfügung stehen.









Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Beide Mannschaften sind in der Hinrunde deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Burglengenfeld, das sicherlich als Favorit ins Spiel geht. Trotzdem: Wir spielen zu Hause, werden alles raushauen und versuchen, gut in die Rückrunde zu starten.“



Personalien: Defensivmann Dominik Feuersänger ist wieder im Training und könnte ins Aufgebot rutschen. Ansonsten vermeldet der FCT den ein oder anderen angeschlagenen Akteur.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir haben nach Ende der Hinrunde einen kleinen Cut gezogen, vor allem hinter den vergangenen 'mageren' Wochen. Das Spiel in Eggenfelden hat nochmal das gespiegelt, wie es in dieser Hinrunde, aber speziell in den letzten vier, fünf Wochen für uns lief. Beste Torchancen lassen wir liegen und dann laden wir die Gegner mit individuell extremen Patzern zum Toreschießen ein. So auch zwei Mal letzte Woche. Ich bin aber auch ein Typ Trainer, der mit Dingen abhaken kann die passiert sind. Mir ist wichtig, dass wir die besagten groben Schnitzer nun endgültig vermeiden und positiv nach vorne schauen. Die Leistungen sind grundsätzlich ansprechend. Es wird Zeit, endlich mal wieder zu gewinnen und den Bock umzustoßen. Dies beginnt vorrangig im Kopf jedes einzelnen Spielers und ist gepaart mit dem inneren Willen jedes Einzelnen. Tegernheim hat bewiesen, dass sie nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten jedem Gegner das Leben schwer machen können. Ich erwarte ein heißes Derby, bei dem die richtige Einstellung von allergrößter Bedeutung sein wird.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche wird höchstens geringfügige Änderungen bei den Naabtalkickern geben.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Teisbach ist mittlerweile in der Liga angekommen und hat gezeigt, dass sie gegen jede Mannschaft mithalten können. Deshalb stellen wir uns auf ein anderes Spiel als im Hinspiel ein. Trotzdem wollen wir auf heimischem Geläuf in die Erfolgsspur zurückkehren.“



Personalien: Neben den Dauerausfällen Benjamin Tolks und Simon Meindl müssen die Osserbuam wohl für den Rest des Jahres auf Simon Loderbauer verzichten. Der Spielgestalter laboriert an einem Leistenbruch. Zudem ist Daniel Gschwendtner nach seiner roten Karte im letzten Spiel für zwei Partien gesperrt worden.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Ein Auswärtsspiel in Lam ist so ziemlich eine der größten Herausforderungen, da dürfte wohl kaum jemand widersprechen. Der Gegner hat einen herausragenden Kader beisammen und spielt einen sehr attraktiven und variablen Fußball. Beim 0:6 im Hinspiel wurden uns klar die Grenzen aufgezeigt. Wir werden alles auf dem Platz lassen und so versuchen, die Partie möglichst offen zu halten.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche muss Bastian Attenberger ersetzt werden.







An die Passauer hat der TSV Bad Abbach keine guten Erinnerungen. Alexander Legler (rechts) fällt fürs Rückspiel aus. – Foto: Florian Würthele









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Die Vorrunde ist vorbei und wir sind absolut im Soll. Die Mannschaft hat sich stabil präsentiert und wir sind mit der Entwicklung insgesamt zufrieden. Mit Bad Abbach erwarten wir einen Aufsteiger, der nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen sehr gut in der Landesliga angekommen ist. Trotzdem gilt für uns: Gerade zu Hause wollen wir immer erfolgreich sein. Wir spielen mutig nach vorne und streben drei Punkte an, um unsere gute Ausgangslage weiter zu festigen.“



Personalien: Christian Fischer, Julian Kornreder und Ersatztorhüter Viktor Obika können nicht mitmischen.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Zum Abschluss der Vorrunde haben wir zwei Spiele gegen Spitzenmannschaften verloren. Bei beiden Spielen haben wir gemerkt, dass die Basics einfach wichtig sind beim Fußball. Ansonsten hast du gegen eine Spitzenmannschaft aus der Landesliga keine Chance. Auch die kommende Aufgabe wird nicht weniger schwer. Gegen Passau hatten wir zu Hause 0:3 verloren. Wir sind gut beraten, uns auf unsere Tugenden zu besinnen. Das heißt in erster Linie wieder weniger gegen den Ball zuzulassen und mit dem Ball mutiger nach vorne zu arbeiten. Die weite Anreise nach Passau werden wir nicht als Kaffeefahrt nutzen. Wir wollen mit etwas Zählbarem nach Hause fahren.“



Personalien: Neben den bekannten Langzeitpatienten werden Louis Federlein aus privaten Gründen sowie Alexander Legler wegen einer Muskelverletzung sicher ausfallen.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit den FC Dingolfing kommt meiner Meinung nach eines der spielstärksten Teams der Landesliga Mitte zu uns an den Weinweg. Wenn wir die Punkte bei uns behalten wollen, müssen wir hinten gut stehen und die Dingolfinger Offensivkräfte, die in den letzten fünf Spielen im Schnitt drei Tore erzielten, unter Kontrolle bringen. Die Jungs sind nach dem letzten Heimsieg top motiviert und werden alles dafür tun, um den Trend fortzusetzen.“



Personalien: Adrian Dibrani kehrt nach seinem Urlaub zurück in den Kader. Ansonsten bleibt alles beim Alten.





Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): „Mit zehn Punkten aus vier Spielen konnten wir den Oktober äußerst erfreulich gestalten. Die Jungs präsentieren sich mittlerweile sehr gefestigt und zeigen mit und gegen den Ball ein sehr ordentliches Niveau. Unser Ziel ist es, die Form zum Rückrundenstart in Regensburg zu bestätigen. Wie schwer es dort aber zu bestehen ist, haben wir im Frühjahr bei der damals verdienten Niederlage gemerkt. Wir wissen, was uns erwartet und was man gegen diese spielstarke Truppe auf den Platz bringen muss. Dennoch wollen mit einem positiven Ergebnis in die zweite Saisonhälfte starten.“



Personalien: Neben den Langzeitverletzten sind auch Frode Füllner und Yannick Justvan weiterhin keine Optionen.







Heute, 17:00 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TB 03 Roding TB Roding 17:00 PUSH



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „28 Punkte nach der Vorrunde sind nach dem großen Umbruch eine hervorragende Bilanz. Roding steht mit acht Zählern deutlich schlechter da als erwartet. Wir haben großen Respekt vor dieser durchaus gut besetzten Truppe, gegen die wir im Hinspiel erst in der Nachspielzeit den Ausgleich machen konnten. Daheim wollen wir aber mit Engagement und Leidenschaft drei Zähler holen. Das ist unser klares Ziel.“



Personalien: Ankido Abraham ist gesperrt. Ansonsten fehlen nur die Langzeitausfälle.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Nach der unglücklichen Niederlage gegen Bogen steht am Wochenende wieder eine Top-Mannschaft auf dem Programm. Eggenfelden hatte zwar eine kleine Durststrecke, aber zeigte zuletzt beim Heimsieg gegen Burglengenfeld eine sehr starke Leistung. Wir selbst dürfen uns von der Partie gegen Bogen nicht runterziehen lassen. Die läuferische und kämpferische Einstellung war absolut okay. Wir müssen eine Trotzreaktion zeigen. Nach dem Abschluss der Hinrunde wagen wir für die Rückrunde einen Neustart, da wir viele Spiele unglücklich verloren haben. Ich bin mir sicher, dass sich das Blatt im Laufe einer Saison wenden wird.“



Personalien: Die Kicker vom Esper sind weiterhin arg gebeutelt. Im Spiel gegen Bogen verletzte sich Kapitän Tobias Ederer und muss passen. Außerdem stehen die verletzten Alexander Fuchs, Leon Reisinger, Leon Rötzer und Tormann Sebastian Rötzer sowie der privat verhinderte Moritz Grünig auf der Ausfallliste.





Außerdem spielen:



