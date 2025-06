Landesliga Mitte: Es gibt wohl zwei Einteilungs-Optionen

Fest steht, dass Vereine und Fans sich auf die finale Einteilung der fünf Landesligen noch gedulden müssen. "Es fehlen uns noch ein paar Mannschafts-Meldungen. Die offizielle Frist läuft erst am Wochenende aus“, berichtet Verbandsspielleiter Josef Janker, der am 12. Juni den Ligensprechern - auserkorene Vereinsvertreter, die es in jeder der fünf Landesligen gibt - den Einteilungsvorschlag vorstellen wird.







In der Landesliga Mitte stellt sich die Situation so dar, dass kein niederbayerischer Klub in die Landesliga Südost abwandern muss. Für die Südwest- und Südost-Staffel, deren Kern Vereine aus Oberbayern und Schwaben bilden, haben sich nach Abschluss der Relegation exakt 36 Vereine qualifiziert. Genau die Anzahl, die man zur Bildung von zwei Klassen benötigt. Dass ein Klub aus Schwaben oder Oberbayern in eine andere Landesliga eingruppiert wird, ist mit einem Blick auf die Landkarte so gut wie ausgeschlossen. Die Landesliga Mitte wird somit weiterhin ausschließlich mit Vereinen aus Niederbayern und der Oberpfalz besetzt sein.







Addiert man die in Frage kommenden Mannschaften zusammen, kommt man inklusive dem SV Lauterhofen auf 20. Die Kicker aus dem Landkreis Neumarkt spielen aktuell in der Landesliga Nordost, haben aber bereits in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, gerne in der Landesliga Mitte um Punkte und Tore kämpfen zu wollen. Es könnte also zu zwei Optionen kommen: Der SV Lauterhofen und die DJK Ammerthal sind die beiden Oberpfälzer, die in der Nordost ran müssen oder die beiden Nachbarklubs SC Luhe-Wildenau und SV Etzenricht, der nach sechsjähriger Abwesenheit zurück in der dritthöchsten Amateurklasse ist, werden gemeinsam in die überwiegend mit Klubs aus Mittelfranken besetzte Landesliga eingruppiert. Tritt diese Möglichkeit ein, würden Lauterhofen und Ammerthal im Umkehrschluss in der Mitte spielen.







Josef Janker lässt sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen: "Wir werden im Verbandsspielausschuss alles sehr gewissenhaft überprüfen und auch die dafür entwickelte KI-Software miteinbeziehen. So oder so wird es aber bei 90 zu einteilenden Vereinen zur Härtefällen kommen. Das lässt sich gar nicht vermeiden.“