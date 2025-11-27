Landesliga Mitte: Es geht nur noch auf Kunstrasen

Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Gegen Bad Abbach gelang uns trotz einer frühen roten Karte ein verdienter Heimsieg. Wiederum haben wir in der Defensive nichts zugelassen. Gleichzeitig wurden die Tore schön herausgespielt. Mit dem SC Luhe-Wildenau treffen wir jetzt auf eine sehr gute Mannschaft. Uns ist bewusst, welches Kaliber da auf uns wartet. Dennoch wollen wir das letzte Heimspiel des Jahres positiv bestreiten und in der Erfolgsspur bleiben.

Personalien: Mit Ausnahme des wegen der Rotsperre fehlenden Spielgestalters Tobias Steer gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche zu vermelden.







Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Hinter uns liegt eine spannende Trainingswoche, da wir kein einziges Mal auf unserem Platz trainieren konnten und dementsprechend zum Improvisieren gezwungen waren. In dem Zusammenhang ein großes Kompliment an die Jungs, wie sie die Bedingungen angenommen haben und was sie daraus gemacht haben. Und wenn wir ehrlich sind, erwartet uns am Wochenende – dank der Bedingungen mit Schnee, Eis und Frost – auch kein normales Fußballspiel. Es wird nur darauf ankommen, wer die Bedingungen am besten annimmt und am besten improvisieren kann – und darauf sehe ich uns bestens vorbereitet.“



Personalien: Mit Spielercoach Urban und Paul Weidhas fehlen den Nord-Oberpfälzern weiter zwei absolute Leistungsträger.



