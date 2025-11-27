Landesliga Mitte: Es geht nur noch auf Kunstrasen

Der Winter hat Ostbayern weiter fest im Griff und deshalb kann am kommenden Wochenende - dem letzten offiziellen Spieltag vor der Winterpause - in der Landesliga Mitte nur ein Rumpfprogramm stattfinden. Spielen können ohnehin nur die Klubs, die einen Kunstrasenplatz haben. Alle anderen Vereine - auch wenn der BFV das erst am Freitag publik machen wird - müssen ihre Partien absagen.
Ein echtes Schmankerl geht auf dem Kunstrasenplatz des Landshuter Hammerbachs über die Bühne, wenn der Spitzenreiter den amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau zu Gast hat. Ein dickes Brett hat der 1. FC Passau zu bohren, der den ASV Burglengenfeld erwartet. Der FC Teisbach möchte im Aufsteigerduell beim TSV Bad Abbach nicht leer ausgehen.
Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Gegen Bad Abbach gelang uns trotz einer frühen roten Karte ein verdienter Heimsieg. Wiederum haben wir in der Defensive nichts zugelassen. Gleichzeitig wurden die Tore schön herausgespielt. Mit dem SC Luhe-Wildenau treffen wir jetzt auf eine sehr gute Mannschaft. Uns ist bewusst, welches Kaliber da auf uns wartet. Dennoch wollen wir das letzte Heimspiel des Jahres positiv bestreiten und in der Erfolgsspur bleiben.
Personalien: Mit Ausnahme des wegen der Rotsperre fehlenden Spielgestalters Tobias Steer gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche zu vermelden.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Hinter uns liegt eine spannende Trainingswoche, da wir kein einziges Mal auf unserem Platz trainieren konnten und dementsprechend zum Improvisieren gezwungen waren. In dem Zusammenhang ein großes Kompliment an die Jungs, wie sie die Bedingungen angenommen haben und was sie daraus gemacht haben. Und wenn wir ehrlich sind, erwartet uns am Wochenende – dank der Bedingungen mit Schnee, Eis und Frost – auch kein normales Fußballspiel. Es wird nur darauf ankommen, wer die Bedingungen am besten annimmt und am besten improvisieren kann – und darauf sehe ich uns bestens vorbereitet.“
Personalien: Mit Spielercoach Urban und Paul Weidhas fehlen den Nord-Oberpfälzern weiter zwei absolute Leistungsträger.
Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Für uns ist es das letzte Pflichtspiel in einem sehr guten Jahr 2025. Mit Burglengenfeld kommt nochmal ein richtig starker Gegner. Seit unserem Aufstieg haben wir alle drei Partien gegen den ASV verloren. Damit wir dieses Mal Zählbares holen können, brauchen wir eine Top-Leistung in allen Bereichen und nochmals den unbedingten Willen dazu.“
Personalien: Nicht einsatzfähig sind Julian Kornreder, Noah Aklassou und Philipp Knochner.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Passau hat sich weiterentwickelt und stabilisiert. Dementsprechend ist die Mannschaft in der Lage, zu jeder Zeit jede Mannschaft in der Liga besiegen zu können. Für uns wird das ein richtig harter Prüfstein. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns nicht verstecken. Wenn wir die gleiche Leistung, die gleiche Einstellung und vor allem die gleiche Minimierung von groben Fehlern wie gegen Seebach zeigen, werden wir auch für den Gegner eine harte Nuss darstellen. Wir trainieren gut und sind gewillt, unsere Power und unsere Stärken auf den Platz bringen. Wir fahren mit dem Ziel nach Passau, nicht zu verlieren.“
Personalien: Definitiv nicht auf dem Spielberichtsbogen werden Patrick Suckert, Mario Cieslik, Quirin Stadler, Richard-Ray Cin, Luca Spickenreuther und Dennis Koch.
Personalien: Dem Trainerteam steht – abgesehen von den Langzeitverletzten – erstmals wieder der gesamte Kader zur Verfügung.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein ereignisreiches und anstrengendes Fussballjahr neigt sich dem Ende zu. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und werden in Bad Abbach nochmal alles investieren. Ziel ist es, nicht leer auszugehen.
Personalien: Christian Biersack, Benedikt Grassinger, Simon Guggenberger, Lukas Meindl und Onur Ünce können weiterhin nicht dabei sein.