Landesliga Mitte: Die Winterwechsel im Überblick
Es gab ein paar spannende Transfers +++ Bei vielen Klubs hat sich allerdings fast gar nichts getan
Auf große Transferoffensiven haben die Klubs in der Landesliga Mitte verzichtet. Dennoch gab es den einen oder anderen namhaften Wechsel. Mit Jonas Hoffmann (zum TSV Seebach) und Valentin Harlander (zum FC Teisbach) sind gleich zwei Akteure von Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing in die dritthöchste Amateurklasse gewechselt. Für Aufsehen sorgte auch die Veränderung von Johannes Böhm, den es vom Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf zum Spitzenreiter SpVgg Landshut gezogen hat.
1. FC Bad Kötzting
Trainer: Christian Ranzinger
Zugänge: Karim Nerl (zuletzt vereinslos)
Abgänge: Kevin Dombois (TSV 1924 Frauenau)
1. FC Passau
Trainer: Krisztian Beregszaszi
Zugänge: Moritz Schültke (TSV 1893 Gangkofen), Isaac Muteba Mbuyi Isaac (SC Falkenberg)
Abgänge: Samuel Andert (SC Berlin Union 06), Everaldo Pedro Sumbo (BCF Wolfratshausen), Gabriel Bauer (Union Schardenberg/Österreich), Gergö Szalánszki (Tatabányai SC / Ungarn), Martin Prenaj (SV Schalding-Heining)
ASV Burglengenfeld
Trainer: Erkan Kara
Zugänge: Julian Müller (ATSV Pirkensee-Ponholz)
Abgänge: keine
DJK Vornbach a. Inn
Trainer: Heiko Schwarz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Dingolfing
Trainer: Thomas Seidl
Zugänge: Marcel Müller (SpVgg Landshut)
Abgänge: Jonas Petri (SV Mengkofen), Dominik Dedaj (SpVgg Plattling)
FC Kosova Regensburg
Trainer: Gustavo Ribeiro (neu)
Zugänge: David Ezeibe (FC Thalmassing), Aaron Scheuerer (FSV Prüfening)
Abgänge: Silvester Shkalla (pausiert), Emiljano Hidri, Jurgen Sina (beide Ziel unbekannt)
FC Tegernheim
Trainer: Michael Fischer, Thomas Schneider
Zugänge: Lennard Barie (SC Hainberg), Benjamin Beese (VfL Pirna-Copitz 07)
Abgänge: keine
FC Teisbach
Trainer: Florian Baumgartl
Zugänge: Valentin Harlander (SpVgg Hankofen-Hailing)
Abgänge: keine
SC Luhe-Wildenau
Trainer: Benjamin Urban
Zugänge: Moritz Plößl (zuletzt vereinslos)
Abgänge: keine
SpVgg Lam
Trainer: Lorenz Kowalski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Landshut
Trainer: Sebastian Maier
Zugänge: Johannes Böhm (SV Schwandorf-Ettmannsdorf)
Abgänge: Marcel Müller (FC Dingolfing), Noa Heininger (TV Schierling), Kilian Maul (FC Ergolding)
SSV Eggenfelden
Trainer: Valdrin Blakaj
Zugänge: Patrick Alramseder (TSV Kastl)
Abgänge: Marius Koskowski (TSV 1860 München III), Alexander Greiner (SV Eintr. Oberdietfurt)
SV Etzenricht
Trainer: Andreas Wendl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
Trainer: Christian Most
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Böhm (SpVgg Landshut), David Moliaf (TB/ASV Regenstauf)
TB 03 Roding
Trainer: Andreas Klebl
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Lysyuk (TSV Tännesberg)
TSV Bad Abbach
Trainer: Simon Sigl
Zugänge: Seywan Koc (SC Kelheim)
Abgänge: keine
TSV Bogen
Trainer: Max Bachl-Staudinger (neu)
Zugänge: Lukas Heilbrunner (U19 ASV Cham), Bastian Schmid (SG Haselbach/Mitterfels)
Abgänge: keine
TSV Seebach
Trainer: Wolfgang Beller
Zugänge: Dominik Breu (SV Bernried), Jonas Hoffmann (SpVgg Hankofen-Hailing)
Abgänge: keine