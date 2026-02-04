Landesliga Mitte: Die Winterwechsel im Überblick Es gab ein paar spannende Transfers +++ Bei vielen Klubs hat sich allerdings fast gar nichts getan von red · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Jonas Hoffmann ist von der SpVgg Hankofen-Hailing zum TSV Seebach gekommen – Foto: Charly Becherer

Auf große Transferoffensiven haben die Klubs in der Landesliga Mitte verzichtet. Dennoch gab es den einen oder anderen namhaften Wechsel. Mit Jonas Hoffmann (zum TSV Seebach) und Valentin Harlander (zum FC Teisbach) sind gleich zwei Akteure von Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing in die dritthöchste Amateurklasse gewechselt. Für Aufsehen sorgte auch die Veränderung von Johannes Böhm, den es vom Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf zum Spitzenreiter SpVgg Landshut gezogen hat.



1. FC Bad Kötzting

Trainer: Christian Ranzinger

Zugänge: Karim Nerl (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Kevin Dombois (TSV 1924 Frauenau)



1. FC Passau

Trainer: Krisztian Beregszaszi

Zugänge: Moritz Schültke (TSV 1893 Gangkofen), Isaac Muteba Mbuyi Isaac (SC Falkenberg)

Abgänge: Samuel Andert (SC Berlin Union 06), Everaldo Pedro Sumbo (BCF Wolfratshausen), Gabriel Bauer (Union Schardenberg/Österreich), Gergö Szalánszki (Tatabányai SC / Ungarn), Martin Prenaj (SV Schalding-Heining)





ASV Burglengenfeld

Trainer: Erkan Kara

Zugänge: Julian Müller (ATSV Pirkensee-Ponholz)

Abgänge: keine



DJK Vornbach a. Inn

Trainer: Heiko Schwarz

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Marcel Müller (li.) ist von der SpVgg Landshut zum FC Dingolfing gewechselt – Foto: Paul Hofer







FC Dingolfing

Trainer: Thomas Seidl

Zugänge: Marcel Müller (SpVgg Landshut)

Abgänge: Jonas Petri (SV Mengkofen), Dominik Dedaj (SpVgg Plattling)



FC Kosova Regensburg

Trainer: Gustavo Ribeiro (neu)

Zugänge: David Ezeibe (FC Thalmassing), Aaron Scheuerer (FSV Prüfening)

Abgänge: Silvester Shkalla (pausiert), Emiljano Hidri, Jurgen Sina (beide Ziel unbekannt)



FC Tegernheim

Trainer: Michael Fischer, Thomas Schneider

Zugänge: Lennard Barie (SC Hainberg), Benjamin Beese (VfL Pirna-Copitz 07)

Abgänge: keine



FC Teisbach

Trainer: Florian Baumgartl

Zugänge: Valentin Harlander (SpVgg Hankofen-Hailing)

Abgänge: keine



SC Luhe-Wildenau

Trainer: Benjamin Urban

Zugänge: Moritz Plößl (zuletzt vereinslos)

Abgänge: keine



SpVgg Lam

Trainer: Lorenz Kowalski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Landshut

Trainer: Sebastian Maier

Zugänge: Johannes Böhm (SV Schwandorf-Ettmannsdorf)

Abgänge: Marcel Müller (FC Dingolfing), Noa Heininger (TV Schierling), Kilian Maul (FC Ergolding)





Johannes Böhm hat sich der SpVgg Landshut angeschlossen – Foto: Redaktion Schwandorf







SSV Eggenfelden

Trainer: Valdrin Blakaj

Zugänge: Patrick Alramseder (TSV Kastl)

Abgänge: Marius Koskowski (TSV 1860 München III), Alexander Greiner (SV Eintr. Oberdietfurt)



SV Etzenricht

Trainer: Andreas Wendl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Trainer: Christian Most

Zugänge: keine

Abgänge: Johannes Böhm (SpVgg Landshut), David Moliaf (TB/ASV Regenstauf)



TB 03 Roding

Trainer: Andreas Klebl

Zugänge: keine

Abgänge: Justin Lysyuk (TSV Tännesberg)



TSV Bad Abbach

Trainer: Simon Sigl

Zugänge: Seywan Koc (SC Kelheim)

Abgänge: keine



TSV Bogen

Trainer: Max Bachl-Staudinger (neu)

Zugänge: Lukas Heilbrunner (U19 ASV Cham), Bastian Schmid (SG Haselbach/Mitterfels)

Abgänge: keine



TSV Seebach

Trainer: Wolfgang Beller

Zugänge: Dominik Breu (SV Bernried), Jonas Hoffmann (SpVgg Hankofen-Hailing)

Abgänge: keine