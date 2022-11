Shootingstar der Landesliga Mitte: Julian Liebenow – Foto: Robert Geisler | SP4ORT.de

Landesliga Mitte: Die Tops & Flops FuPa wirft einen Blick auf den bisherigen Saisonverlauf der Landesliga Mitte zurück

Seit dem vergangenen Wochenende befindet sich die Landesliga Mitte endgültig in der Winterpause. Ein Grund, auf den bisherigen Saisonverlauf zurückzublicken. Wir haben uns intensiv mit der aus elf Klubs und sieben Vereinen aus Niederbayern besetzten Staffel auseinandergesetzt.

Fans Neuling TB 03 Roding hat die Liga nicht nur mit guten fußballerischen Leistungen bereichert, sondern liegt auch im Zuschauer-Ranking ganz oben. Im Schnitt pilgerten 339 Zuschauer an den Esper. Über einen guten Zuspruch können sich auch der 1. FC Bad Kötzting (318) und der TSV Seebach (302) freuen. Ganz unten in der Zuschauer-Tabelle stehen die SpVgg Osterhofen (137) und der amtierenden Vizemeister SV Fortuna Regensburg (139), der es trotz seiner offensiven und attraktiven Spielweise nicht schafft, mehr Fans anzulocken.







Führt gemeinsam mit Neukirchens Marek Bobcek das Torjäger-Ranking an: Roman Artemuk von der SpVgg GW Deggendorf – Foto: Harry Rindler







Tore Spannend ist der Kampf um die Torjägerkanone. Mit den beiden Legionären Roman Artemuk (SpVgg GW Deggendorf) und Marek Bobcek (SV Neukirchen beim Heiligen Blut) stehen zwei Akteure mit jeweils 16 Einschüssen an der Spitze. Dicht dahinter lauern Marcel Müller (15) vom Spitzenreiter TSV Seebach und Julian Liebenow (14) vom FC Sturm Hauzenberg. In Sachen Torverhinderung ist der TSV Seebach einsame Spitze. Sommer-Neuzugang Mathias Loibl musste in 20 Spielen erst 16 Gegentreffer hinnehmen.





Tops Grundsätzlich gibt es im Fußball die alte Weisheit, dass am Schluss abgerechnet wird. Dennoch ist die Winterpause ein guter Zeitpunkt, um eine Bilanz zu ziehen. Natürlich werden als Tops in erster Linie die Teams angesehen, die ganz oben stehen. Es gibt aber auch Vereine, die gegen den Abstieg kämpfen und es richtig gut machen. Gute Beispiele hierfür sind der FC Amberg und die SpVgg Pfreimd, die mit sehr geringen finanziellen Mitteln im Konzert der Großen an den Start gehen und sich auch von äußerst holprigen Starts nicht aus der Ruhe bringen ließen. Lohn dafür: Die junge Amberger Truppe darf erneut auf den direkten Klassenerhalt hoffen, der einstige Punktelieferant Pfreimd kann sich ebenfalls realistische Hoffnungen auf den Ligaverbleib machen.



TSV Seebach

Die Elf von Neutrainer Manfred Stern überwintert als Spitzenreiter und geht mit einem stattlichen Vorsprung von vier Zählern auf den Rangzweiten SC Ettmannsdorf in die Restrückrunde. Beeindruckend war vor allem die Konstanz, die Schwarzmüller, Heindl & Co. an den Tag legten. Erst am 15. Spieltag musste sich das Team aus dem Deggendorfer Stadtteil erstmals geschlagen geben. Mit einer gesunden Mischung aus erfahrenen und jungen Kräften schaffte es das Team um Kapitän Christoph Beck, die Erwartungen mehr als zu übertreffen.





1. FC Bad Kötzting

Nach mageren Jahren hat es der Traditionsverein vom Roten Steg endlich wieder geschafft, sportlich positive Schlagzeilen zu schreiben und vorne mitzumischen. Die Verantwortlichen haben ganze Arbeit geleistet, einen schlagkräftigen und vor allem sehr breiten Kader zusammengebastelt. Die Truppe um den erfahrenen Haudegen Sebastian Niebauer darf sich berechtigte Hoffnungen machen, bis zum Schluss um die ganz vorderen Plätze mitspielen zu können.







Der ASV Burglengenfeld gehört zu den positiven Überraschungen des bisherigen Saisonverlaufs – Foto: Thomas Schneider









ASV Burglengenfeld

Der ASV Burglengenfeld stand in der vergangenen Spielzeit schon mit eineinhalb Beinen in der Bezirksliga, konnte den drohenden Abstieg aber mit einem starken Finish und dem anschließenden Umweg Relegation abwenden. Trotz der Saisonverlängerung kam es in der laufenden Runde zu keinem Einbruch, im Gegenteil. Die Kicker von Timo Studtrucker und Erkan Kara spielten eine beeindruckend stabile Runde, ärgerten so manchen Favoriten und die positive Entwicklung spiegelt ein Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld wider.







Flops

Aus dem im Vorfeld von vielen Insidern erwarteten Alleingang des SV Fortuna Regensburg, der sich in der Vorsaison ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SpVgg SV Weiden lieferte, wurde es nicht. Zu unkonstant und zuweilen undiszipliniert agierten die zweifellos hochbegabten Zeiml-Schützlinge bis dato. Trotzdem ist der amtierenden Vizemeister noch aussichtsreich platziert und darf auf keinen Fall im Aufstiegsrennen abgeschrieben werden. Der TSV Kareth-Lappersdorf, der sogar als Geheimfavorit eingestuft wurde, konnte nur hin und wieder sein Potenzial unter Beweis stellen.







VfB Straubing

Nach einem sensationellen Schlussspurt sicherten sich die Gäubodenstädter in der Vorsaison den zwischenzeitlich kaum mehr für möglich gehaltenen Direkt-Klassenerhalt. Die Euphorie über diese bemerkenswerte Leistung hielt aber nicht lange an. Die Niederbayern haben seit Jahren wenig personelle Kontinuität im Kader und die neuformierte Mannschaft konnte erst am 16. Spieltag das erste Mal dreifach punkten, zuvor setzte es 14(!) Niederlagen am Stück. Trotz der prekären Lage muss man der Mrozek-Truppe aber hoch anrechnen, dass die Moral intakt ist und die Mannschaft Woche für Woche alles gibt. Um den drohenden Absturz in die Bezirksliga noch verhindern zu können, brauchen Antov, Jobst & Co. in den verbleibenden 14 Partien jedoch einen absoluten Kraftakt.









Im Kasten des VfB Straubing hat es schon viel zu oft eingeschlagen – Foto: Stefan Ritzinger