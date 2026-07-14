Landesliga Mitte: Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick Was hat sich in der Sommer-Wechselperiode bei den 18 Vereinen getan? von Thomas Seidl · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der ehemalige Jugend-Bundesligaspieler Johannes Stingl (re.) soll der Taktgeber beim 1. FC Passau werden – Foto: Robert Geisler

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Das Sommer-Transferfenster ist seit dem 1. Juli geschlossen. Jetzt können Spieler nur noch als Vertragsamateur den Verein wechseln. Was hat sich in den Kadern der 18 Klubs aus der Landesliga Mitte getan? Bei einigen Klubs hat sich das Personal-Karussell gewaltig gedreht, allen voran beim FC Amberg und TSV Seebach.

1. FC Bad Kötzting

Trainer: Christian Ranzinger (wie bisher)

Zugänge: Tim Schreiner, Noah Kessler (beide U19 ASV Cham), Alexander Kautz (SpVgg SV Weiden), Julian Göttlinger (SpVgg Willmering-Waffenbrunn), Harald Eiban (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Simon Pönn (SC 1919 Zwiesel), Bastian Sterr (TSV Grafenau), Jan Hosek (Karriereende), Karim Nerl (SV Wenzenbach)



1. FC Passau

Trainer: Patrick Choroba (neu) für Krisztian Beregszaszi

Zugänge: Patrick Choroba (SpVgg Hankofen-Hailing), Johannes Stingl (FC Sturm Hauzenberg), Leon Eder (SV Winzer), Lukas Semmler (SpVgg GW Deggendorf), Emil Hogemann, Leonit Krasniqi (beide eigene Jugend)

Abgänge: Henry Adu (FC Salzweg), Victor Obika (FC Salzweg), Leandro Miller (FC Sturm Hauzenberg), Walter Kirschner, Philipp Knochner (beide Karriereende)









ASV Burglengenfeld

Trainer: Matthias Rascher (neu) für Erkan Kara

Zugänge: Luis-Philipp Lommer (1. SG Regental), Robin Sattler, Kai Dirmeier, Julian Wels (alle VfB Bach), Simon Bäuml (FSV Steinsberg), Arlind Morina (SV Fortuna Regensburg), Michael Drechsler (TSV Bad Abbach)

Abgänge: Matthias Graf (FC Amberg), Leopold Knauer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Fernando Roesler (FC Amberg), Mario Cieslik (FSV VfB Straubing), Benjamin Epifani (Karriereende)









DJK Vornbach a. Inn

Trainer: Jonas Moser (neu) für Heiko Schwarz

Zugänge: Angelo Sigl (TSV Waldkirchen), Arne Häusler, Luis Eder (beide U19 1. FC Passau), Felix Hois (SV Schalding-Heining II)

Abgänge: Thomas Schacherbauer (SV Schalding-Heining), Nicolas Hutterer (RSV Kirchham)







FC Amberg

Trainer: Friedrich Lieder, Mario Zitzmann (wie bisher)

Zugänge: Matthias Graf, Fernando Roesler, Jonas Tepper (alle ASV Burglengenfeld), Dennis Weidner (DJK Ammerthal) , Tizian Hammer (SF Ursulapoppenricht), Dmytro Aksonov (U19 SV Raigering), Marc Meyer (U19 SpVgg SV Weiden), Sven Florek (1. FC Rieden), Felix Hummel, Jonas Pirner (beide 1. FC Schlicht), Lukas Peterson (SpVgg Ansbach), Nick Sperlich (SV Etzenricht), Leon Brandl, Dominik Späth (beide DJK Gebenbach)

Abgänge: Jasmin Abdihodzic (ATSV Pirkensee-Ponholz), Maximilian Witzel (1. FC Neukirchen), Yannik Haller (Umzug nach Wien), Benjamin Burger, Julius Hammer (beide Karriereende), Valentin Graml (SV Raigering), Michel Silva Pereira (DJK Ammerthal), Adam Leifridt (SV Inter Bergsteig Amberg), Matthew Carswell (SC Luhe-Wildenau), Houshiar Darwich (SV Hubertus Köfering)



FC Dingolfing

Trainer: Thomas Seidl (wie bisher)

Zugänge: Johannes Fischer (SG Mallersdorf/Grafentraubach), Maximilian Meindl (FC Teisbach), Felix Rem (SpVgg GW Deggendorf), Stefan Lemberger (SpVgg Osterhofen), Adrian Reif (eigene Jugend)

Abgänge: Tim Justvan (SV Wörth/Isar), Frode Füllner (FC Tegernheim), Sebastian Thanner (SV Erlbach), Yannick Justvan (SpVgg Landshut), Julian Kehl (beruflicher Auslandsaufenthalt), Korbinian Stuckenberger (SpVgg Haberskirchen), Marco Beck (Pause)



FC Sturm Hauzenberg

Trainer: Dominik Schwarz (wie bisher), Matthias Süß (neu) für Alexander Geiger

Zugänge: Philipp Reitberger (SV Hutthurm), Jan Leimpek (TSV Mauth), Jonas Windpassinger (FC Obernzell-Erlau), Julian Bauer (TSV Waldkirchen), Leandro Miller (1. FC Passau), Nikolas Löblein (SG Thyrnau / Kellberg)

Abgänge: Fabian Wiesmaier (FC Obernzell-Erlau), Johannes Stingl (1. FC Passau), Niklas Heininger, Hannes Hobelsberger (beide SV Schalding-Heining), Hannes Strohmaier (Union Esternberg / Österreich), Eralb Sinani (1. FC Herzogenaurach)



FC Tegernheim

Trainer: Andreas Lengsfeld (neu) für Michael Fischer und Thomas Schneider

Zugänge: Pavel Panafidin (FSV VfB Straubing), Altan Yavuz (U19 SG Schwandorf), Frode Füllner (FC Dingolfing)

Abgänge: Lukas Kaiser (SV Wenzenbach), Tobias Rieger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf)



SC Luhe-Wildenau

Trainer: Benjamin Urban (wie bisher)

Zugänge: Arian Miftaraj (U19 ASV Cham), Julius Richter (SC Eschenbach 1923), Paul Fenzl (U19 SpVgg SV Weiden), Julian Lehnert (U19 FC Weiden-Ost), Maximilian Bauer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Matthew Carswell (FC Amberg), Lukas Dirnberger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf)

Abgänge: Maximilian Hiltl (DJK Ammerthal), Xavier Siemski (SV TuS/DJK Grafenwöhr), Julian Kiener (SpVgg Pfreimd), Torsten Hofbauer (USA-Aufenthalt), Thomas Lorenz (berufsbedingte Pause)



SpVgg Lam

Trainer: Lorenz Kowalski (wie bisher)

Zugänge: Tim Geiger (ASV Cham), Tobias Adam (SG Chambtal), Lukas Kronfeldner, Johannes Mauerer (beide U19 SpVgg GW Deggendorf), Daniel Lohberger, Moritz Mühlbauer (beide eigene Jugend)

Abgänge: Sebastian Lex, Moritz Seidel (beide SV Prackenbach), Václav Uzlik (FC Raindorf), Dominik Pongratz, Maximilian Herzig Tobias Koller (alle DJK Arnschwang)



SV Grainet

Trainer: Johannes Gastinger (wie bisher)

Zugänge: Maximilian Stockinger (SV Oberpolling), Bastian Hilz (TSV Mauth)

Abgänge: keine



SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Trainer: Christian Most (wie bisher)

Zugänge: Noah Scheler (SV Etzenricht), Leopold Knauer (ASV Burglengenfeld), Felix Kuhn (U19 ASV Cham), Samuel Hadasch (1. FC Schwarzenfeld), Paul Richthammer (SpVgg SV Weiden II), Maximilian Sailer (1. FC Schlicht), Benjamin Berger (SV Wenzenbach), Tobias Rieger (FC Tegernheim)

Abgänge: Wolfgang Hesl (SF Ursulapoppenricht), Maximilian Bauer (SC Luhe-Wildenau), Lukas Dirnberger (SC Luhe-Wildenau)







Stürmer Almir Mujcinovic ist bei TG Straubing als Ersatz für Goalgetter Ashour Abraham verpflichtet worden – Foto: Alfred Brumbauer





SV Türk Gücü Straubing

Trainer: Asllan Shalaj (wie bisher)

Zugänge: Elias Zeitler (SpVgg Plattling), Almir Mujcinovic (TB 03 Roding), Samet Dugolli , Emirhan Ayri (beide FC Kosova Regensburg), Erkan Bagci (FC Teisbach), Drini Kamerolli (U19 FC Dingolfing I), Kirill Hankin, Vitali Hauk (beide TB/ASV Regenstauf), Filip Viskovic (eigene Jugend), Fynn Spielvogel (U19 ASV Cham)

Abgänge: Michael Suri, Lorik Ajeti, Rayan Farjallah(alle FSV VfB Straubing), Daniel Ebers (Ziel unbekannt), Berke Kaya (SV Pankofen), Kushtrim Mazreku (SpVgg Plattling), Ashour Abraham (ASV Cham)



SV Wenzenbach

Trainer: Sepp Schuderer (neu) für Günter Brandl

Zugänge: Roger Paul (FC Thalmassing), Lukas Kaiser (FC Tegernheim), Matteo D'Errico (VfB Bach), David Ezeibe (FC Kosova Regensburg), Jakob Klier (SV Fortuna Regensburg), Max Baierl (SF Ursulapoppenricht), Karim Nerl (1. FC Bad Kötzting), Malik Traore (U19 ASV Neumarkt), Ferdinand Bräu (TSV Pettenreuth-Hauzendorf), Brian Naze (U19 TSV Kareth-Lappersdorf)

Abgänge: Benjamin Berger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Kevin Jose Lopes (FC Kosova Regensburg)



TSV Bad Abbach

Trainer: Simon Sigl (wie bisher)

Zugänge: Philip Bockes (SV Fortuna Regensburg), Robin Gessner (U19 SpVgg GW Deggendorf), Jannik Graf (zuletzt vereinslos), Florian Dauerer, Tobias Kellner (beide ATSV 1871 Kelheim)

Abgänge: Michael Drechsler (ASV Burglengenfeld), Yannick Rakiecki (BSC Regensburg), Paul Misslbeck (VfB Bach)



TSV Bogen

Trainer: Max Bachl-Staudinger (wie bisher)

Zugänge: Ludwig Weinberger (SC 1919 Zwiesel), Daniel Gnjidic (DJK SB Straubing), Maik Geuder (SVW Mainz), Ivan Mukulu Mbangi (TB 03 Roding), Christoph Beck (TSV Seebach)

Abgänge: Felix Schuster (FSV Landau/Isar), Mario Sraga, Tobias Ehebauer (beide Plattlinger Kickers), Michael Kraskov (SpVgg Osterhofen)



TSV Kareth-Lappersdorf

Trainer: Bastian Lerch (wie bisher)

Zugänge: Alexander Merl (FC Pielenhofen-Adlersberg), Paul Nowack (SV Burgweinting), Tobias Hoch (FC Thalmassing), Moritz Rudorf, Maximilian Herrmann, Anton Brunner, Robin Hoffmann, Severin Kötterl, Vuk Aleksic, Flynn Megerle (alle eigene Jugend)

Abgänge: Tobias Witzmann (Karriereende), Michael Gröschl (SV Sarching), Henri Fritze (Rückkehr nach Hamburg)



TSV Seebach

Zugänge: Michael Dietl (SV Schalding-Heining), Günther Denk (SC 1919 Zwiesel), Simon Busch (SV Oberpolling), Christoph Obernhuber (FC Künzing), Simon Fischer (SV Schalding-Heining II), Jonas Leutner (FC Moos), Samuel Huber (Union Esternberg/Österreich)

Abgänge: Enrico Birkner (SpVgg Plattling), Kilian Schwarzmüller (SV Neuhausen/Offenberg), Timo Sokol (TSV Pilsting), Thomas Lösl (SV Schwarzach), Alexander Wittenzellner (SV Auerbach), Jonas Hoffmann (SV Schalding-Heining), Martin Kauschinger (SpVgg Ruhmannsfelden), Dominik Breu (SV Deggenau), Christoph Beck (TSV Bogen), Alexander Heindl, Stefan Trifterer (beide Pause,), Mathias Loibl, Dominik Hauner (beide Karriereende), Tobias Biermeier (Trainer FC-DJK Simbach)



