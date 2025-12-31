 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Gleich dreimal müssen die Kicker der SpVgg Lam (rote Triktos) und des SV Etzenricht nachsitzen
Gleich dreimal müssen die Kicker der SpVgg Lam (rote Triktos) und des SV Etzenricht nachsitzen – Foto: Thomas Gierl

Landesliga Mitte: Alle Nachholpartien sind festgezurrt

Vor allem für die SpVgg Lam und den SV Etzenricht wird es ein richtig stressiges Frühjahr

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Landesliga Mitte
Tegernheim
Bad Abbach
Etzenricht
Vornbach

Sage und schreibe 14 Begegnungen sind in der Landesliga Mitte vor der Winterpause ausgefallen. Kurz vor dem Jahreswechsel hat Spielleiter Frank Seitz nun die Neuansetzungen publik gemacht. Vor allem auf die SpVgg Lam und den SV Etzenricht wartet ein sehr knackiges Programm, denn beide Teams haben jeweils noch drei Partien nachzuholen. Erschwert wurde die Terminfindung dadurch, dass viele Klubs keine Flutlichtanlage auf ihrem Hauptspielfeld haben und dadurch erst Abendspiele nach der Zeitumstellung, die erst Ende März vorgenommen wird, möglich sind.

Zwei Matches hat Seitz für den 21. Februar angesetzt. Ob zu diesem frühen Zeitpunkt in der Oberpfalz auf Naturrasen - die beiden Heimvereine sind in diesen Fällen der FC Tegernheim und der SC Luhe-Wildenau - gespielt werden kann, erscheint allerdings zumindest fraglich. Für die noch im Pokal-Wettbewerb vertretenen Vereine war der offizielle Nachholtermin im Februar keine Option, denn an diesem Wochenende findet die 2. Qualifikationsrunde für die Hauptrunde des BFV-Totopokals statt, die laut Verbandsregularien Priorität gegenüber dem Ligaspielbetrieb hat.


Die Termine im Überblick:

Samstag, 21. Februar (14 Uhr)
SC Luhe-Wildenau - TSV Bogen
FC Tegernheim - 1. FC Bad Kötzting


Donnerstag, 19. März (19 Uhr)
FC Tegernheim - ASV Burglengenfeld


Mittwoch, 25. März (19:30 Uhr, Kunstrasenplatz Brandlberg)
FC Kosova Regensburg - FC Dingolfing


Mittwoch, 1. April (19:15 Uhr)
SSV Eggenfelden - TSV Bogen


Montag, 6. April (Ostermontag)
SV Etzenricht - FC Dingolfing (14 Uhr)
SpVgg Lam - FC Teisbach (17 Uhr)


Mittwoch, 8. April (17:45 Uhr)
TSV Seebach - TB 03 Roding


Dienstag, 14. April (18:15 Uhr)
1. FC Bad Kötzting - SV Schwandorf-Ettmannsdorf
TB 03 Roding - SpVgg Lam


Mittwoch, 15. April (18 Uhr)
SV Etzenricht - SC Luhe-Wildenau


Dienstag, 21. April (18 Uhr)
TSV Seebach - SpVgg Landshut


Mittwoch, 22. April
SpVgg Lam - DJK Vornbach (18 Uhr)
FC Teisbach - SV Etzenricht (18:15 Uhr)

Aufrufe: 031.12.2025, 09:00 Uhr
Thomas SeidlAutor