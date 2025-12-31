Landesliga Mitte: Alle Nachholpartien sind festgezurrt

Sage und schreibe 14 Begegnungen sind in der Landesliga Mitte vor der Winterpause ausgefallen. Kurz vor dem Jahreswechsel hat Spielleiter Frank Seitz nun die Neuansetzungen publik gemacht. Vor allem auf die SpVgg Lam und den SV Etzenricht wartet ein sehr knackiges Programm, denn beide Teams haben jeweils noch drei Partien nachzuholen. Erschwert wurde die Terminfindung dadurch, dass viele Klubs keine Flutlichtanlage auf ihrem Hauptspielfeld haben und dadurch erst Abendspiele nach der Zeitumstellung, die erst Ende März vorgenommen wird, möglich sind.
Zwei Matches hat Seitz für den 21. Februar angesetzt. Ob zu diesem frühen Zeitpunkt in der Oberpfalz auf Naturrasen - die beiden Heimvereine sind in diesen Fällen der FC Tegernheim und der SC Luhe-Wildenau - gespielt werden kann, erscheint allerdings zumindest fraglich. Für die noch im Pokal-Wettbewerb vertretenen Vereine war der offizielle Nachholtermin im Februar keine Option, denn an diesem Wochenende findet die 2. Qualifikationsrunde für die Hauptrunde des BFV-Totopokals statt, die laut Verbandsregularien Priorität gegenüber dem Ligaspielbetrieb hat.
Die Termine im Überblick:
Samstag, 21. Februar (14 Uhr)
SC Luhe-Wildenau - TSV Bogen
FC Tegernheim - 1. FC Bad Kötzting
Donnerstag, 19. März (19 Uhr)
FC Tegernheim - ASV Burglengenfeld
Mittwoch, 25. März (19:30 Uhr, Kunstrasenplatz Brandlberg)
FC Kosova Regensburg - FC Dingolfing
Mittwoch, 1. April (19:15 Uhr)
SSV Eggenfelden - TSV Bogen
Montag, 6. April (Ostermontag)
SV Etzenricht - FC Dingolfing (14 Uhr)
SpVgg Lam - FC Teisbach (17 Uhr)
Mittwoch, 8. April (17:45 Uhr)
TSV Seebach - TB 03 Roding
Dienstag, 14. April (18:15 Uhr)
1. FC Bad Kötzting - SV Schwandorf-Ettmannsdorf
TB 03 Roding - SpVgg Lam
Mittwoch, 15. April (18 Uhr)
SV Etzenricht - SC Luhe-Wildenau
Dienstag, 21. April (18 Uhr)
TSV Seebach - SpVgg Landshut
Mittwoch, 22. April
SpVgg Lam - DJK Vornbach (18 Uhr)
FC Teisbach - SV Etzenricht (18:15 Uhr)