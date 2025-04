Landesliga: Mitschkowski tritt in Süchteln zurück, Nachfolger gefunden

2021 übernahm Mitschkowski die Süchtelner spielte mit seiner Truppe zuletzt eine starke Hinrunde. Als Tabellenvierter stand der ASV in Tuchfühlung zur Tabellenspitze, doch nach nur neun Punkten in 15 Partien belegt Süchteln in der Rückrunden-Tabelle einen Abstiegsplatz, insgesamt reicht es trotzdem noch für einen ordentlichen Rang sieben. Teile der Mannschaft sind vom erfahrenen Coach nicht mehr überzeugt gewesen, deshalb hatte es schon Sondierungsgespräche gegeben, wie die Kollegen der RP berichten. „Wenn es dann so ist, dass der eine oder andere nicht mehr von mir erreicht wird, dann muss ich das hinnehmen. Ich habe trotzdem mit ganz vielen Leuten auch nach der Zeit jetzt in Süchteln noch eine Verbundenheit“, erzählt Mitschkowski der RP. Trotz des flotten Rücktritts hegt er keinen Groll.