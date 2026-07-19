Landesliga mit 40: Jens Eberhardt greift bei Bodenheim an

Bodenheim. 40 ist das neue 30, heißt es. Oder gar das neue 20? Jens Eberhardt eignet sich jedenfalls als Fotomotiv für derlei Kalendersprüche. Knapp einen Monat vor seinem 41. Geburtstag beginnt die neue Saison in der Landesliga. Und Eberhardt will noch einmal angreifen, beim VfB Bodenheim.
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Seit 2019 war Eberhardt beim TSV Mommenheim am Ball. Dann ging im Winter sein guter Freund Soufian Lagrini zum VfB, direkt nach Trainer Marco Streker, ebenfalls ein Kumpel seit gemeinsamen Mombacher Zeiten. Und weil der Familienvater ohnehin in der Guckenberg-Gemeinde lebt und seit Jahren für die Alten Herren des VfB die Schuhe schnürt – parallel zum Bezirksliga-Alltag, wo Eberhardt auch schon der bestaunte Dino war –, kam bald eins zum anderen.
Lagrini pflanzte die Idee, Eberhardt und Streker plauderten beim AH-Training darüber, und schon stand der Entschluss, es in der Vorbereitung einfach mal zu probieren. Zwei Testspiel-Einsätze hatte der Routinier schon, der zweite war das 5:2 in Mommenheim. Wenn es von der Fitness und fußballerisch passt, bleibt er dabei. Es lässt sich, so die Wahrnehmung des spielstarken Abwehrspielers, gut an.
Mit den neuen Kollegen hat Eberhardt sich schon akklimatisiert. „Die meisten sagen, sie hätten mich jünger eingeschätzt“, grinst er. Landesliga spielte Eberhardt zuletzt vor bald anderthalb Jahrzehnten, vor den vier Verbandsliga-Jahren in Mombach. In diese Zeit, 2013 bis 2017, fällt auch seine letzte schwere Verletzung, ein Schienbeinbruch. „Ich hatte einfach Glück, außer mal einer Zerrung kam gar nichts mehr.“
Pflanzen- und proteinbasierte Sportlernahrung, akkurates Stretching, akribische Vor- und Nachbereitung der Trainingseinheiten? „Gar nichts! Wenn ich kicken gehe, mache ich mich gar nicht warm, sondern spiele und schieße einfach. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Blackroll benutzt.“ Eigentlich wollte er mit 40 aufhören. „Aber es macht mir noch viel zu viel Spaß. Und ich fühle mich zu fit. Ich bin keiner, der ins Fitnessstudio geht. Fußball hält jung.“
Gemeinsam mit seinem Bruder Thomas schaffte Jens Eberhardt 2010 den ersten Bodenheimer Verbandsliga-Aufstieg. Zehn Jahre war er zuletzt tieferklassig aktiv. „Es reizt mich, noch mal richtig fit zu werden“, erzählt er, „ich muss ja nun wirklich immer an meine Grenzen gehen.“