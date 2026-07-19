Landesliga mit 40: Jens Eberhardt greift bei Bodenheim an

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Seit 2019 war Eberhardt beim TSV Mommenheim am Ball. Dann ging im Winter sein guter Freund Soufian Lagrini zum VfB, direkt nach Trainer Marco Streker, ebenfalls ein Kumpel seit gemeinsamen Mombacher Zeiten. Und weil der Familienvater ohnehin in der Guckenberg-Gemeinde lebt und seit Jahren für die Alten Herren des VfB die Schuhe schnürt – parallel zum Bezirksliga-Alltag, wo Eberhardt auch schon der bestaunte Dino war –, kam bald eins zum anderen.