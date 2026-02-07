Landesliga: Mennrath liefert stark ab, El Hamdani Velberts Matchwinner

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag legte der SC Velbert dank Naoufal El Hamdani nach, am Sonntag steigen spannende Duelle beim FC Kosova Düsseldorf und TSV Solingen.
Tore: 1:0 Johannes Minkiti (13.), 2:0 Philipp Preckel (32.), 3:0 Philipp Preckel (43.), 4:0 Jacob Küppers (45.+1), 4:1 Shuki Hamanosono (76.), 5:1 Alex Alexandrov (87.)
Rot: Alexander Straeten (22./SG Unterrath/)
In der Vorwoche schockte die Reserve des VfB Hilden noch Tabellenführer Solingen-Wald, aber diesen Geniestreich konnten die "Zwerge" gegen den SC Velbert nicht vergolden. Zwar führte Hilden II, doch dann kippte Naoufal El Hamdani mit Treffern in der 5. und 10. Minute die Partie zugunsten der Bergischen, die sich in Summe mit 4:2 durchsetzten. Für Klarheit sorgte allerdings erst Robin Strohmenger im zweiten Abschnitt (66.). Dadurch klettert die Truppe von Christian Britscho im Mittelfeld der Landesliga.
VfB 03 Hilden II – SC Velbert 2:4
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Josip Bilac, Leon Prokshi, Shuto Utsugi (81. Amine Feldaoui), Ali-Imran Coban (46. Marvin Michell Theis), Tarique Maurice Hurd (61. Yavuz Erdogan), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah, Jiyan Alessio Karakis (66. Abdelilah Zarok) - Trainer: Koray Sakacali
SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Marc Aaron Kleiner, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen)
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Naoufal El Hamdani (5.), 1:2 Naoufal El Hamdani (10.), 1:3 Moritz Overfeld (26.), 2:3 Azad Sari (45.+1), 2:4 Robin Strohmenger (66.)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert