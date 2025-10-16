 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Mennrath bleibt eine Überraschung.
Mennrath bleibt eine Überraschung. – Foto: Sascha Hohnen

Landesliga: Mennrath ist Favorit, knifflige Aufgabe für Nettetal

Landesliga Niederrhein 1: Am Freitag trifft der Tabellenzweite Victoria Mennrath auf den Vorletzten, den VfB Hilden II. Der SC Union Nettetal hat auf dem Papier leicht die Nase gegen den SC Kapellen-Erft vorn.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag trifft der Tabellenzweite Victoria Mennrath auf den Vorletzten, den VfB Hilden II. Der SC Union Nettetal hat auf dem Papier leicht die Nase gegen den SC Kapellen-Erft vorn. So läuft Spieltag 10:

Morgen, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
20:00
Spieltext Mennrath - VfB Hilden II

Morgen, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
20:00
Spieltext Nettetal - SC Kapellen

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00live
Spieltext FC Remscheid - DV Solingen

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live
Spieltext TuRU 80 - TSV Solingen

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live
Spieltext FC Kosova - ASV Süchteln

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00
Spieltext TVD Velbert - SSV Born

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30
Spieltext Gnadental - FC Wülfrath

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext VSF Amern - SC Velbert

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live
Spieltext SG Unterrath - Solingen 03

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

André NückelAutor