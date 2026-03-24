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Landesliga: Menger, Krugmeier und Soma prägen den 21. Spieltag
Drei Spieler rücken am 21. Spieltag der Landesliga Lüneburg mit der Anzahl ihrer erzielten Tore in den Mittelpunkt.
von FuPa Lüneburg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Luqman Krugmeier von der SV Ahlerstedt/Ottendorf erzielte im Derby gegen den TuS Harsefeld die entscheidenden Treffer – Foto: Jörg Struwe
Am 21. Spieltag der Landesliga Lüneburg haben sich vor allem drei Spieler hervorgetan. Loris Menger, Luqman Krugmeier und Faisal Soma prägten mit ihren Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.
Der SV BW Bornreihe feierte einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen den TSV Ottersberg und sorgte bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach der Führung durch Justin Sauermilch erhöhte Loris Menger kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0. Direkt nach der Pause setzte er seine Serie fort und traf zwei weitere Male. Mit seinem Dreierpack stellte er früh die Weichen auf einen klaren Heimsieg. In der Schlussphase erhöhten Fabian Rikus Linne und Philip Bähr auf den Endstand.
Beim 2:1-Erfolg der SV Ahlerstedt/Ottendorf gegen den TuS Harsefeld stand Luqman Krugmeier im Mittelpunkt. Vor 800 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst durch Julian Seepolt in Rückstand. Krugmeier glich wenig später aus und drehte die Partie noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer. Seine beiden Tore entschieden die Begegnung zugunsten der SV Ahlerstedt/Ottendorf.
Auch der MTV Eintracht Celle setzte mit einem klaren Ergebnis ein Zeichen. Beim 6:0 gegen den VfL Güldenstern Stade brachte Faisal Soma sein Team früh auf Kurs. Mit einem Doppelpack stellte er bereits früh in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel bauten Henry-Frederik Struwe, Michael Trautmann, Alexander von Hörsten Laube und Hilger von Elmendorff den Vorsprung weiter aus.