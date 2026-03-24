Landesliga: Menger, Krugmeier und Soma prägen den 21. Spieltag Drei Spieler rücken am 21. Spieltag der Landesliga Lüneburg mit der Anzahl ihrer erzielten Tore in den Mittelpunkt. von FuPa Lüneburg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Luqman Krugmeier von der SV Ahlerstedt/Ottendorf erzielte im Derby gegen den TuS Harsefeld die entscheidenden Treffer – Foto: Jörg Struwe

Am 21. Spieltag der Landesliga Lüneburg haben sich vor allem drei Spieler hervorgetan. Loris Menger, Luqman Krugmeier und Faisal Soma prägten mit ihren Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Loris Menge erzielt Dreierpack



Der SV BW Bornreihe feierte einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen den TSV Ottersberg und sorgte bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach der Führung durch Justin Sauermilch erhöhte Loris Menger kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0. Direkt nach der Pause setzte er seine Serie fort und traf zwei weitere Male. Mit seinem Dreierpack stellte er früh die Weichen auf einen klaren Heimsieg. In der Schlussphase erhöhten Fabian Rikus Linne und Philip Bähr auf den Endstand.





Doppelpack von Luqman Krugmeier entscheidet Derby



Beim 2:1-Erfolg der SV Ahlerstedt/Ottendorf gegen den TuS Harsefeld stand Luqman Krugmeier im Mittelpunkt. Vor 800 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst durch Julian Seepolt in Rückstand. Krugmeier glich wenig später aus und drehte die Partie noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer. Seine beiden Tore entschieden die Begegnung zugunsten der SV Ahlerstedt/Ottendorf.



Beim 2:1-Erfolg der SV Ahlerstedt/Ottendorf gegen den TuS Harsefeld stand Luqman Krugmeier im Mittelpunkt. Vor 800 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst durch Julian Seepolt in Rückstand. Krugmeier glich wenig später aus und drehte die Partie noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer. Seine beiden Tore entschieden die Begegnung zugunsten der SV Ahlerstedt/Ottendorf. Doppelpack von Faisal Soma leitet Kantersieg ein