Landesliga-Meisterkampf in Gruppe 2 wird zum Psychospiel Kurz vor dem Saisonende liefern sich der SV Budberg und SV Scherpenberg in der Landesliga weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins. Trotz aller Anspannung versucht Coach Tim Wilke, seinen Spielern in der kurzen Woche kleine Freiräume zu geben. von Fabian Kleintges-Topoll · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Budberg hat wieder die Tabellenspitze übernommen. – Foto: Markus Becker

Der Aufstiegskampf in der Landesliga entwickelt sich immer mehr zu einem Nervenkrimi. Vier Wochen vor Saisonende liefern sich der SV Budberg und der SV Scherpenberg weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins, der direkt in die Oberliga Niederrhein führt. Nicht ausgeschlossen, dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag (7. Juni) fällt.

„Jetzt kommt die Crunchtime“ Fest steht: Der SV Budberg ist nach dem 3:1-Auswärtssieg bei der SG Essen-Schönebeck weiterhin auf einen weiteren Patzer der Moerser angewiesen, darf sich selbst aber wohl keinen Ausrutscher mehr erlauben. „Jetzt kommt die Crunchtime“, sagt Trainer Tim Wilke mit Blick auf das bevorstehende „brockige“ Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Mintard am Samstag (18 Uhr). Gerade zu Hause ließ der SVB zuletzt jedoch wichtige Punkte liegen. Das späte 4:4 gegen Speldorf habe sich „am Ende super beschissen angefühlt, aber eigentlich war das ein richtig gutes Fußballspiel“, so Wilke. Die beiden verspielten Führungen hätten weniger mit Nervosität zu tun gehabt, sondern mehr mit der Qualität des Gegners. Viel schwerer wiege weiterhin die vermeidbare Heimniederlage gegen den PSV Wesel.

Trotzdem spielt Budberg längst die beste Serie der Vereinsgeschichte. Die Punktzahl der Vorsaison wurde bereits übertroffen, offensiv präsentiert sich die Mannschaft so treffsicher wie nie zuvor. 92 Tore stehen bereits auf dem Konto – mit dem GSV-Spiel wären es sogar 99 Treffer gewesen. „Der Klassenerhalt war frühzeitig sicher. Danach haben wir unsere Ziele peu à peu abgearbeitet“, erklärt Wilke. „Wir wollen mindestens Zweiter werden und die interne 100-Tore-Marke knacken.“ Während Rang zwei in der vergangenen Saison noch zur Aufstiegsrelegation reichte, ist das diesmal wohl nicht der Fall, da mit dem Wuppertaler SV sowie der SSVg Velbert zwei Niederrhein-Teams mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Regionalliga West absteigen werden. Sollte am Samstag ein Heimsieg gelingen, würde der Klub gegen Goch „volle Attacke Richtung Aufstieg“ blasen, kündigte Wilke an.