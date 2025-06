Landesliga-Meister verstärkt die Defensive

Der 28-jährige Innenverteidiger bringt genau das mit, was wir in der neuen Spielklasse brauchen: Zweikampfstärke, Kopfballhoheit und körperliche Präsenz. In den vergangenen drei Spielzeiten war Joel eine feste Größe beim VfB Trebbin und absolvierte dort durchschnittlich über 25 Ligaspiele pro Saison – ein verlässlicher Leistungsträger mit hoher Einsatzbereitschaft. Vor seiner Zeit in Trebbin war er für den MTV Wünsdorf aktiv.

Joel lebt in Brandenburg an der Havel und wird nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend ins Team passen. „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung bei Stahl. Der Verein hat Ambitionen, die Fans stehen voll dahinter – ich will meinen Teil dazu beitragen“, sagt Joel zu seinem Wechsel.