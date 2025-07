Landesliga-Meister sichert sich wieder einen Oberliga-Spieler

Der FSV Waiblingen freut sich über die Rückkehr eines Eigengewächses: Tim Scheible (20) verstärkt ab sofort wieder seinen Heimatverein.

Scheible spielte bis zur C-Jugend beim FSV, bevor er über die Station SG Sonnenhof Großaspach (U17 & U19 Oberliga Baden-Württemberg) den Sprung in den Aktivenbereich schaffte. Die letzten zwei Jahre stand er beim 1. FC Normannia Gmünd in der Oberliga Baden-Württemberg unter Vertrag und sammelte dort wichtige Erfahrung auf hohem Niveau.

Der variabel einsetzbare Defensivspieler kann sowohl als Innenverteidiger, Außenverteidiger als auch auf der Schiene agieren – und bringt damit genau das Profil mit, das der FSV Waiblingen gesucht hat.

Tim Scheible sagt zu seiner Rückkehr:

„Ich möchte nach zwei Jahren, in denen ich auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wieder Spaß am Fußball haben – und das am liebsten verletzungsfrei und daheim. Ich bin sehr glücklich, wieder beim FSV zu sein. Die Gespräche mit Sportdirektor Sandro Palmeri waren sehr angenehm und leicht – wir kennen uns noch aus meiner Jugendzeit, als er Jugendleiter war.“

