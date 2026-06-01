Landesliga-Meister präsentiert gleich 10 Zugänge

Ebenfalls für Torgefahr soll Dave Nzally sorgen. Er kommt vom TuS Ergenzingen, einem weiteren Konkurrenten aus der Liga. Obwohl die Ergenzinger im Tabellenkeller angesiedelt sind, erzielte Nzally in seinem ersten Aktivenjahr beachtliche 14 Landesligatore und ist flexibel als Stürmer oder auf dem offensiven Flügel einsetzbar. Einen echten Torjäger holt die TSG zudem aus der Bezirksliga: Vom FC Grosselfingen wechselt der 20-jährige Marko Blazevic nach Balingen, der dort bereits 27 Saisontore bejubeln durfte und schon in der A-Jugend für die TSG aktiv war.

Der Sprung in die Verbandsliga erfordert Impulse, und die TSG Balingen II reagiert darauf mit Verstärkungen für die Offensive. Vom aktuellen Ligakonkurrenten VfL Nagold wechselt Jan Beifuß nach Balingen. Der wuchtige Stürmer und Linksfuß, der seine Ausbildung beim SSV Reutlingen genoss, überzeugte zuletzt mit 12 Toren in 17 Partien.

Ein neues Talent für den Kampf um den Platz im Tor

Nicht nur im Angriff, sondern auch auf der Torhüterposition stellt sich der Aufsteiger für die neue Spielklasse breiter auf. Vom VfL Sindelfingen wechselt Emil Lüdemman-Ravit zur TSG. Er gilt als aufstrebendes Talent und wird in der Vorbereitung mit dem Torwartteam um den begehrten Platz zwischen den Pfosten kämpfen.

Der eigene Nachwuchs als Fundament für die Verbandsliga

Die TSG bleibt sich selbst treu und setzt weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Nach einer starken Saison in der U19-Oberliga erhalten sechs Spieler die Möglichkeit, sich im Herrenbereich und in der Verbandsliga zu beweisen. In einer Pressemitteilung des Vereins lautet die Botschaft an die eigenen Talente: „Viel Erfolg, wir freuen uns auf eure weitere Entwicklung!“

Zu diesem U23-Team stoßen die Defensivspieler Maximilian Conrad (linker Verteidiger) und Nico Kieninger (Innenverteidiger). Das Mittelfeld wird durch Joseph Banzhaf (zentrales Mittelfeld), Niklas Bender (offensives Mittelfeld) und Manuel Dieringer (defensives Mittelfeld) verstärkt, während Ellis Mustafic die Optionen im Sturm erweitert.