Landesliga-Meister FC Schwaig schlägt sogar den TSV Buchbach

Einen hochverdienten 2:1-Sieg errang der FC Schwaig am Samstagnachmittag im ersten Testspiel gegen den Regionalligisten TSV Buchbach und startete damit erfolgreich in die Bayernliga-Vorbereitung.

Taufkirchen – Trainer Wiggerl Donbeck begann die Partie mit einer völlig neuen Viererkette. In der Innenverteidigung agierten Fabio Groß und Mathias Leiber, auf den Außenverteidigerpositionen die beiden 19-jährigen Linus Hesch und Philipp Gau. Gau war es auch, der nach zwei Minuten die erste Chance einleitete. Er spielte einen schönen Pass in die Tiefe auf Leon Roth, der seinem Gegenspieler entwischte und den Ball in die Mitte legte. Raffi Ascher war einen Tick schneller als Gegenspieler Kevin Hingerl, traf die Kugel aber nicht richtig.

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel jedoch ändern. Beide Teams vollzogen einige Wechsel, und ab Minute 46 spielte nur noch eine Mannschaft – und das war Schwaig. Der eingewechselte Noah Brill setzte auf der rechten Seite zum Solo an, stand dann allein vor Torwart Ludwig Zech, der aber mit einer Glanzparade den Ausgleich verhinderte. Im Anschluss hatte Buchbach Glück, dass ein Kopfball nur an den Pfosten klatschte.

Besser machte es auf der Gegenseite Daniel Muteba, der nach einem verunglückten Pass in der Schwaiger Defensive die frühe 1:0-Führung erzielte (3.). Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Beide Abwehrreihen standen sicher, und meist war der letzte Pass in die Spitze nicht genau genug.

James Timbana jagte einen Schuss aus elf Metern knapp über die Latte, und da auch seine Mannschaftskollegen noch zahlreiche Chancen ungenutzt ließen, dauerte es bis zur 86. Minute, bis Robert Rohrhirsch zum 1:1 traf. Der Neuzugang hob die Kugel im Strafraum über seinen Gegenspieler und schoss dann mit dem linken Fuß ein.

Aber damit nicht genug: In der 89. Minute lief Tim Schels auf die Abwehr zu, legte im richtigen Moment auf Bilal Ibrahim ab, der die Nerven behielt und aus acht Metern zum 2:1 einschob.

Donbeck wünschte danach Buchbachs Nerman Mackic, der sich im Spiel verletzt hatte, gute Besserung und schnelle Genesung. Und er meinte: „Wir haben heute ein starkes Spiel gemacht. In den ersten 15 Minuten mussten wir uns finden, aber dann lief es immer besser. Für uns gilt es, uns an die nötige Härte in der Bayernliga zu gewöhnen, und da ist ein Testspiel gegen einen so starken Gegner wie Buchbach perfekt.“