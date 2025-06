Landesliga „mehr Vision als Ziel“ – TSV Zorneding will weiter angreifen

„Die letzten zwei Jahre waren die erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte“, stellte er im Nachgang im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung jedoch auch schmunzelnd fest, dass das Steigerungspotenzial in der nächsten Amtszeit damit freilich überschaubar sei.

„Wir sind der einzige Bezirksligist ohne Kunstrasen“, merkt Grusz an, „da brauchen wir die Unterstützung der Gemeinde und sind auch im Austausch. Aber die finanziellen Mittel sind einfach momentan nicht da und das Thema nicht weit oben auf der Prioritätenliste.“

Nicht nur den bei der Abteilungsversammlung anwesenden Mitgliedern, die die bisherige Leitung per Blockwahl entlastet und in den jeweiligen Ämtern (mit einer Ausnahme) bestätigt haben, konnte Mark Grusz ein konkretes infrastrukturelles „Nahziel“ präsentieren: „Bis zum Ende der nächsten Saison soll der Hauptplatz ein Flutlicht bekommen.“ Die entsprechenden Anträge sollen noch im Sommer eingereicht werden.

Benedikt Förster übernimmt als stellvertretender Abteilungsleiter von Clemens Holzmann

Für Grusz war schon lange vor der Mitgliederversammlung klar, dass er sein Funktionärsteam in der bisherigen Konstellation zusammenhalten wollte. Da Clemens Holzmann jedoch nicht erneut als stellvertretender Abteilungsleiter kandidierte, wurde dennoch ein Wechsel vorgenommen. Dieses Amt übernimmt künftig Benedikt Förster.

Die neue Abteilungsleitung bilden nun Mark Grusz (1. Abteilungsleiter), Stellvertreter Benedikt Förster, Jugendleiter Marcus Nagle, 1. Kassier Thomas Hennig, dessen Stellvertreter John Dite, Schriftführer und Pressewart Chris Dite sowie Alexander Ospelkaus, der weiterhin als Schiedsrichterobmann tätig ist.

Um den wachsenden Anforderungen auf und neben dem Fußballplatz gerecht werden zu können, sind nicht nur die TSV-Fußballer zusätzlich auf weitere, nicht gewählte Ämter angewiesen. Die wichtigste nun beschlossene Neuerung ist dabei das neu installierte Amt „Sportlicher Leiter Herren“, das künftig von Rudi Riedl ausgeübt wird.

Rudi Riedl tauscht Trainerstuhl für Sportleiter-Posten

„Da sich die organisatorischen Aufgaben in der Bezirksliga nochmal deutlich vergrößert haben, war es ganz wichtig, dass wir die Abteilungsleitung mit Rudis Kompetenz und seinem großen Netzwerk vergrößern konnten“, erklärt Mark Grusz. Dafür legt Riedl sogar seine Tätigkeit als Übungsleiter der zweiten Herrenmannschaft nieder, die jüngst als Aufsteiger im Saisonfinale den Klassenerhalt in der Kreisklasse 6 (München) feiern konnte.

Einen neuen Trainer für den zweiten TSV-Anzug hat man bereits in Person von Michael Franz verpflichtet. Der 29-jährige B-Lizenzinhaber hat sich in den vergangenen Jahren auf der Trainerbank beim Kirchheimer SC von der U15 bis zur Reservemannschaft hochgearbeitet, die in der abgelaufenen Saison auf Rang vier in der A-Klasse 6 (München) landete. Sechsmal schnürte Franz dabei selbst noch die Stollenschuhe. „Dieser junge, dynamische Trainer passt wunderbar in unsere Philosophie, mit jungen Spielern zu arbeiten“, freut sich Zornedings Fußballchef über den Neuzugang an der Seitenlinie.

Neu, jedoch bereits auf der Versammlung des Gesamtvereins beschlossen, wurde nun der Spartenbeitrag auch bei den Fußballern des TSV eingeführt. „Wir haben die Mitgliedsbeiträge seit 17 Jahren nicht mehr erhöht“, begrüßt Grusz den zusätzlichen Jahresbeitrag, der bei den Kickern 66 Euro für Erwachsene und 56 Euro für Kinder und Jugendliche kostet. (Julian Betzl)