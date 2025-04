Landesliga-Matchball für Goch, Schneckenrennen um Platz zwei

Außerdem wurde zur Englischen Woche bekannt, dass Badri Müller, der im August einmal für den TuS Asterlagen gespielt hat, zum VfL Repelen wechselt. Das spannende dabei: Am Mittwochabend kann er sein Debüt gegen seinen Ex-Klub feiern. Auf Abschiedstournee befindet sich dagegen Louis Hoenselaar von der SGE Bedburg-Hau. Der 19-Jährige wechselt im Sommer zum 1. FC Lintfort in die Landesliga.

Bezirksliga 4, Spieltag 28: Es gab Schützenhilfe für die starke Viktoria Goch, die kommenden Freitag offiziell aufsteigen kann! Das Rennen um Platz zwei ist dagegen kein Sprint - niemand will so richtig in die Relegation.

Tabellenführer Viktoria Goch kann am kommenden Freitag aus eigener Kraft in die Landesliga aufsteigen, dazu braucht es nach der 7:0-Gala bei der SGE Bedburg-Hau nur einen Punkt im direkten Duell gegen FC Neukirchen-Vluyn, der nach aktuellem Stand 17 Punkte weniger hat, aber selbst noch 18 holen kann. Levon Kürkciyan überragte für die Gocher am Donnerstag mit drei Toren.

Der VfB Uerdingen erarbeitete sich einen Punkt beim Tabellenzweiten. Das 1:1 sorgt außerdem dafür, dass die Kicker von Stefan G. Rex acht Punkte Vorsprung auf den Keller haben. Es riecht schwer nach Klassenerhalt. Für Neukirchen-Vluyn gilt dasselbe wie für die halbe Liga: Will niemand Zweiter werden? Schließlich geht es noch um die Landesliga-Relegation.

Doppelpacks von Torben Schellenberg und Tom Cappel ließen die DJK Twisteden über einen 4:1-Erfolg über Alemannia Pfalzdorf jubeln. Daher gilt dasselbe für die DJK wie für Uerdingen. Pfalzdorf muss weiter bangen.

Irres Spiel beim VfL Tönisberg, der schon mit 3:0 gegen Borussia Veen führte, den Vorsprung aber herschenkte. Die Gäste kamen mit Druck aus der Pause und lagen dann in der 85. Minute durch Jonas Höptner sogar mit 5:4 in Führung, doch Cihan Rüzgar rettete Tönisberg ein 5:5, das nicht weiterhilft. Mit einem Sieg wäre Tönisberg Dritter geworden, die Chancen auf die Landesliga bleiben allerdings bestehen.

Tobias Maaßen lieferte denkwürdig in Wachtendonk-Wankum ab und schoss einen lupenreinen Hattrick für Broekhuysen, das Achter bleibt. Für den TSV WaWa sinken die Chancen auf den Ligaverbleib schwindend.

Der SV Rindern gewann zwar als einziges Team im Rennen um Platz zwei, stellte sich gegen den Absteiger SV Hönnepel-Niedermörmter aber nicht allzu rosig an. So nah am zweiten Punkt war das Schlusslicht selten, Rindern hat mit nun 45 Punkten drei weniger als Neukirchen-Vluyn. TSV Krefeld-Bockum – Kevelaerer SV 1:1

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Jerry Thomann, Christian Tönnißen, Wale Afees Arogundade, Milos Jesic, Sam Ghebreamlak Seghid, Till Kersten (46. Hendrik Holtz), Marlon Depenbrock - Trainer: Andre Joyeux - Trainer: Tino Reucher

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Noah Tellemanns, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta (88. Özkan Külcür), Colin Linßen (81. Phil Willems), Marvin Schulz, Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Christian Jürgens (74. Tim Hillejan) - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Christian Jürgens (44.), 1:1 Hendrik Holtz (77.)

Gelb-Rot: Marvin Schulz (83./Kevelaerer SV/)

Besondere Vorkommnisse: Christian Tönnißen (TSV Krefeld-Bockum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.).



TuS Asterlagen – VfL Repelen 1:1

TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Tunahan Karakaya (46. Mohamed Amin Mallouki Guerrid), Julian Grevelhörster, Marcel Gesemann, Nico Klotz, Raffael Schütz, Yunus Emre Kocaoglu (89. Benedikt Thülig), Ibrahim Üzüm, Andre Meier (80. Chukuw Ifeanyi), Ferdi Acar, Diar Mustafa (46. Berkay Basri Ersöz) - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

VfL Repelen: Robin Meischner, Idris Rahimi, Berkant Gebes, Izzettin Kuci (73. Selim Karka), Mehmet Ügüdür, Marvin Slatinjek, Tobias Tatzel, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno, Andrija Kurandic, Yubery Santo Stielke - Trainer: Sercan Baloğlu

Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Andrija Kurandic (4.), 1:1 Berkay Basri Ersöz (65.)



SGE Bedburg-Hau – Viktoria Goch 0:7

SGE Bedburg-Hau: Thore Seifert, Theo Gerard, Leon Claaßen, Henrik Schümmer, Marten Albrecht (73. Jonathan Giesen), Tim Helmus, Len Deckers, Bernard Alijaj (50. Fabian Berntsen), Jacob Falkhofen, Timon Janssen (69. Theo Panke), Julian Diedenhofen - Trainer: Bernard Alijaj

Viktoria Goch: Sven Schneider, Lukas Ernesti, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Alexander Möller, Ahmed Miri, Michel Wesendonk (48. Ben Pauls), Luca Plum (49. Marius Alt), Giuseppe Mirason Geukes, Levon Kürkciyan (64. Niklas Zaß), Luca Palla (47. Falko Kersten) - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 77

Tore: 0:1 Levon Kürkciyan (4.), 0:2 Levon Kürkciyan (24.), 0:3 Levon Kürkciyan (40.), 0:4 Ahmed Miri (45.+1), 0:5 Marvin Hitzek (77.), 0:6 Ahmed Miri (81.), 0:7 Niklas Zaß (83.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – VfB Uerdingen 1:1

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, Jesko Dezelak, Franck Sylla, Enes Celik (76. Petros Siainis), Astrit Krasniqi, Yassin Ait Dada (56. Adis Dedic), Konstantinos Siainis, Alend Said-Ali (76. Jakob Adam Kempken), Tom Straub (89. Khalil Al-Bazal), Yassine Riad (85. Besnik Saljiji), Arjeton Krasniqi - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Lukas Steuten (19. Mohamed Magassouba), Lars Lindmüller (82. Elias Belaarbi), Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz (64. Mamadou Billo Kante), Timm Bernd Goos (72. Aykut Kaynar), Jonas Kremer, Denis Shabani (70. Jan-Lucca Stumm) - Trainer: Stefan G. Rex

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tom Straub (23.), 1:1 Irfan Yildiz (41.)



DJK Twisteden – Alemannia Pfalzdorf 4:1

DJK Twisteden: Jakob Thielen (73. Martin Voß), Niklas Heußen, Yannik Thielen, Steffen Douteil, Alexander Rasch (86. Matthis Baumann), Chris Kleuskens, Lars Douteil, Sander Jacobs (46. Nikolas Dennesen), Jordi Leck (86. Malte Iland), Tom Cappel, Torben Schellenberg (80. Sander Jacobs) - Trainer: Marcel te Nyenhuis

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, Tom Voß, Cem Artas, Tom-Luca Janßen, Dominik van Baal (89. Luca Eikemper), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Rene Stratemann, Andre Laarmanns (71. David Rudolf Rothemel), Dominik Saat (71. Danijel Lorenz), Christian Emmers (89. Lennart Helm) - Trainer: Thomas Erkens

Schiedsrichter: Ulf Gamradt - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Torben Schellenberg (4.), 1:1 Luca Rene Stratemann (22.), 2:1 Torben Schellenberg (41.), 3:1 Tom Cappel (69.), 4:1 Tom Cappel (84. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Cem Artas (Alemannia Pfalzdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (66.).



VfL Tönisberg – Borussia Veen 5:5

VfL Tönisberg: Fynn Treker, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Nils Koths, Fabian Kempkens (78. Marcel Goretzki), Janik Dünwald (78. Denis Gaas), Daniel Franken, Manuel Franken (81. Cihan Mustafa Rüzgar), Jan Goretzki, Brian Dollen - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Borussia Veen: Jan Kallen, Ken Klemmer, Simon Staymann (65. Tom Conrad), Martin Willemsen, Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Jan Büren (73. David Höptner), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Marc Balonier (89. Michel Schmitz), Timo Evertz (81. Jakob Münzner) - Trainer: Thomas Haal

Schiedsrichter: Marcel Herrmann - Zuschauer: 18

Tore: 1:0 Manuel Franken (3.), 2:0 Fabian Kempkens (14.), 3:0 Jan Goretzki (27.), 3:1 Timo Evertz (42.), 3:2 Marc Balonier (46.), 3:3 Marc Balonier (55.), 3:4 Tom Conrad (69.), 4:4 Denis Gaas (80.), 4:5 Jonas Höptner (85.), 5:5 Cihan Mustafa Rüzgar (90.)



TSV Wachtendonk-Wankum – Sportfreunde Broekhuysen 1:5

TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Sören Höffler, Leonard Meyendriesch (56. Mathias Gerits), Fynn Woschek (83. Andre van Well), Carlos Hurtado Martinez, Maximilian Wisniewski, Fynn Rathmakers, Fritz Juffernbruch, Nico Büchele (67. Tommy Leopold), Luis Rundholz (67. Marvin Kehrbusch), Felix Luhr - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Jan Teegelbeckers (70. Nils Hannaleck), Norman Kienapfel, Luca Schmermas (80. Nick Maurice Ernst), Lars Peters, Justin Theelen, Yannis Weyers (25. Noah Christian Thier), Stan Hesen (70. Jiro Jude Maximilian Großhans), Hendrik Hünnekens, Maurice Horster, Tobias Maaßen - Trainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tobias Maaßen (7.), 0:2 Tobias Maaßen (25.), 0:3 Tobias Maaßen (36.), 0:4 Jan Teegelbeckers (61.), 0:5 Jan Teegelbeckers (64.), 1:5 Fritz Juffernbruch (80. Foulelfmeter)



SV Rindern – SV Hönnepel-Niedermörmter 3:1

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Marius Krausel, Lennart Plum, Marcel Reintjes, Philipp Roosen (78. Chima Martins Ukaegbu), Maximilian Janssen, Piet Kramer (46. Leon Müller), Mohamad Al Ahmad, Lukas Müller - Trainer: Christian Roeskens

SV Hönnepel-Niedermörmter: Joshua Exslager, Finn Verweyen, White Chuku Anyahiechi, Lucien Fabrice Boyata, Abdullah Seyrek, Ian van Bebber (74. Aly Oumar Cherif), Jeffrey Kiburo Saccoh, Erion Bilali, Lennard Haps (66. Jan Carlos Ruiz Quiterio), Benjamin Ogboi (54. Zeon Kern), Fabian Cox (55. Christof Winter) - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Maximilian Janssen (5.), 2:0 Lukas Müller (75.), 3:0 Lukas Müller (82.), 3:1 Abdullah Seyrek (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

Der TuS Asterlagen kam gegen den VfL Repelen nicht über ein 1:1 hinaus. Ein weiterer Rückschlag im Aufstiegskampf.

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 27.04.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TSV Krefeld-Bockum

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfL Repelen - SV Rindern

So., 27.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Asterlagen

So., 27.04.25 15:00 Uhr Borussia Veen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 27.04.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Tönisberg

So., 27.04.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - DJK Twisteden