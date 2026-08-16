Landesliga: Mainzer Debakel-Wochenende

Paul Jung versenkte einen Freistoß und musste doch die dritte Pleite im dritten Bretzenheimer Spiel verdauen. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Die neue Landesliga-Saison bleibt für die Mainzer Mannschaften eine frustrierende Angelegenheit. Da reihte sich nun auch und mit Nachdruck die TuS Marienborn II ein.

Auch Dusel war dabei, als zwei Mainzer Türken sich über den Haufen rannten, Keeper Daniel Brand im Strafraum Francesco Teodonno abräumte und Maximilian Tzieply den Vorteil ergriff, aber das Tor nicht machte. Doch das Glück wandelte sich dramatisch. Rakeem Bott verdrehte sich das Knie, konnte nicht mehr auftreten und musste ins Krankenhaus.

Barbaros Mainz – Spvgg. Ingelheim 1:4 (1:1). Der Neue-Besen-Effekt funktioniert nicht immer. Wobei es im Spiel eins nach der Trennung von Matthias Strasburger zumindest eine Leistungssteigerung gab. Der Aufsteiger stand im flachen 4-4-2 solide in der Ordnung und setzte einen sauberen Umschaltangriff, den Lee Weber nach Anas Iatissamis Flanke vollendete (9.).

Zudem gab sich Teodonno quasi selbst einen Tritt in den Hintern. Einen Elfmeter fordernd, drosch der Ingelheimer Ausnahmespieler den Ball ins Aus, sah die Zeitstrafe, kam wieder – und drehte das Spiel quasi im Alleingang. Erst nutzte der Stürmer einen Ballverlust hinten raus (45.+1), dann traf er, allein gegen zwei Verteidiger, per Heber ins lange Eck (60.), verwandelte einen Konter (76.) und legte bei einem weiteren Tzieplys 4:1 auf (78.).

Weber und Ali Sengül mit drei Abschlüssen aus dem Fünfer hätten direkt nach dem Seitenwechsel Barbaros nach vorne schießen müssen. „Das geht alles auf unsere Kappe“, hadert der Sportliche Leiter Hakan Akcay mit Chancenverwertung und Defensiv-Patzern. So ein 1:2 „ist in unserem labilen Zustand tödlich“. In der Tat waren gegenseitige Schuldzuweisungen die direkte Reaktion auf Gegentore, und dass zwei Mann sich bei 1:4 oberkörperfrei auf der Bank sonnen, ist in diesen Spielklassen auch kein alltägliches Bild. „Die Einstellung war da“, blickt Akcay auf die Leistung bis zum 1:3. „Jetzt ist die Mannschaft gefragt, Charakter zu zeigen.“

TSG Bretzenheim – ASV Fußgönheim 2:3 (0:1). Drittes Spiel, dritte Niederlage für die 46er seit dem Abstieg. „Gerecht, weil sie die Tore schießen und wir nicht“, sagt Trainer Finn Stärz, „das Ergebnis nervt, aber die Leistung war top. Wir haben den Anfang verschlafen, ein bisschen umgestellt, dann waren wir die viel bessere Mannschaft.“

Beim 0:1 durch Nils Wannemachers Distanzschuss (6.) verteidigte die TSG zu passiv, danach gab sie Gas. Lukas Helbach glich nach einem Doppelpass vom Max Mlaka und Philipp Japke am Flügel aus (52.). Während die TSG nach Stärz' Zählung locker ein Dutzend Bälle in den 16er brachte, aus denen ein Tor hätte entstehen können, waren die Gäste effektiv. Flanke, Bretzenheimer Ballverlust, und schon stand es 1:3 (Kerem Callier/65., Wannemacher/83.). Paul Jungs Freistoßtreffer (90.+2) blieb der Schlusspunkt.

„Im Übergangsspiel haben wir einen großen Schritt gemacht“, sagt Stärz, „jetzt fehlen noch die letzten zehn Meter in beide Richtungen.“ Ein Lob geht an das Schiri-Gespann von Maximilian Wahl: „Die waren wirklich gut. Das kann man ja auch mal sagen, wenn man verliert.“

FC Speyer – SVW Mainz 8:0 (4:0). Als eine Viertelstunde vor Spielende Platzregen und Hagel vom Himmel fluteten, waren die Weisenauer bereit, es dabei bewenden zu lassen. „Wir waren alle nass bis auf die Unterhose“, erzählt der Sportliche Leiter Stephan Protz. Doch das Gespann musste die Partie zu Ende bringen und pfiff, da es keine Blitze gab, nach rund 20 Minuten wieder an. „Man fügt sich dann.“

Das galt im Grunde über die gesamte Spielzeit. „Ein sehr mauer Auftritt“, sagt Protz. „20 Minuten haben wir es noch recht gut verteidigt.“ Zwei Tore nach Ecken brachten die Steine ins Rollen. Ob Fünfer- oder, nach der Pause, Viererkette – „Speyer war zu stark und wir sind aktuell noch nicht in der Lage, da Paroli zu bieten“. Über die Ausmaße der Pleite soll noch gesprochen werden, „aber wir bewerten das nicht über“. Tore: Daniel Kopf (20.), Patrick Wagner (31., Eigentor), Moritz Reuther (40., 78., 90.), Simeon Bauer (41.) Halim Domi (62., 66.).