Landesliga Lüneburg im Überblick

Die Stader erkämpfen sich mit viel Leidenschaft den nächsten Punktgewinn. Frithjof Diehl brachte den zweiten Ball nach einer Standardsituation ins Zentrum, wo Fynn Linzer den Jahn-Torhüter clever zum späten Ausgleich überlupfte.

„Es ging hin und her, wir hätten das Spiel auch gewinnen können“, sagt VfL-Trainer Matthias Quadt. „In unserer Situation helfen natürlich nur Siege – der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, die seit Wochen ackert.“

D/A II hat das Spitzenspiel für sich entschieden und die Tabellenführung übernommen.

Nach einer langen Abtastphase sicherte sich D/A mehr Spielanteile und auch die klareren Torchancen. Der eingewechselte Finn Wendler setzte André Ferreira Ribeiro bei dessen Führungstor in Szene (71.), auf der anderen Seite parierte Torhüter Fabian Klinkmann einen Strafstoß von Leandro Almeida Viera (80.).

Doppeltorschütze Ribeiro machte es als Gefoulter hingegen besser und erhöhte vom Punkt (87.). Weil Bornreihe nach einer Ecke von Simon Pals verkürzte (89.), brachte erst Joker Niklas von Borstel in der Nachspielzeit die letzte Gewissheit (90.+5).

„Die Qualität in der Breite unseres Kaders zeichnet uns aus“, sagt Teamchef Benjamin Zielke über einige Protagonisten im Aufgebot, die zuletzt weniger Spielzeit bekamen. „Dass wir nun Tabellenführer sind, ist ein schöner Nebeneffekt. Wir schauen aber von Spiel zu Spiel und wissen, dass wir jeden schlagen können.“

Tore: 1:0 (71.), 2:0 (71., 87.) beide Ferreira Ribeiro, 2:1 (89.) Pals, 3:1 (90.+5) von Borstel.

Nächstes Spiel: D/A II – Treubund (Do., 30. Oktober, 20 Uhr).

A/O-Joker Bertog an allen Treffern beteiligt