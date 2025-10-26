 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow

Landesliga Lüneburg im Überblick

A/O-Joker Bertog an allen Treffern beteiligt +++ D/A II gewinnt Spitzenspiel gegen Bornreihe

Verlinkte Inhalte

Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

Der 12. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick:

Heute, 14:00 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
3
3
Abpfiff

Die Stader erkämpfen sich mit viel Leidenschaft den nächsten Punktgewinn. Frithjof Diehl brachte den zweiten Ball nach einer Standardsituation ins Zentrum, wo Fynn Linzer den Jahn-Torhüter clever zum späten Ausgleich überlupfte.

„Es ging hin und her, wir hätten das Spiel auch gewinnen können“, sagt VfL-Trainer Matthias Quadt. „In unserer Situation helfen natürlich nur Siege – der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, die seit Wochen ackert.“

  • Tore: 1:0 (23.) Baskin, 1:1 (25.), 1:2 (29.) beide Pinto Coelho, 2:2 (65.) Linzer, 2:3 (80.) Fava, 3:3 (90.) Linzer.
  • Nächstes Spiel: Stade – Ottersberg (So., 2. November, 14 Uhr).

Ferreira Ribeiro schießt D/A mit Doppelpack in Führung

Heute, 14:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
3
1
Abpfiff

D/A II hat das Spitzenspiel für sich entschieden und die Tabellenführung übernommen.

Nach einer langen Abtastphase sicherte sich D/A mehr Spielanteile und auch die klareren Torchancen. Der eingewechselte Finn Wendler setzte André Ferreira Ribeiro bei dessen Führungstor in Szene (71.), auf der anderen Seite parierte Torhüter Fabian Klinkmann einen Strafstoß von Leandro Almeida Viera (80.).

Doppeltorschütze Ribeiro machte es als Gefoulter hingegen besser und erhöhte vom Punkt (87.). Weil Bornreihe nach einer Ecke von Simon Pals verkürzte (89.), brachte erst Joker Niklas von Borstel in der Nachspielzeit die letzte Gewissheit (90.+5).

„Die Qualität in der Breite unseres Kaders zeichnet uns aus“, sagt Teamchef Benjamin Zielke über einige Protagonisten im Aufgebot, die zuletzt weniger Spielzeit bekamen. „Dass wir nun Tabellenführer sind, ist ein schöner Nebeneffekt. Wir schauen aber von Spiel zu Spiel und wissen, dass wir jeden schlagen können.“

  • Tore: 1:0 (71.), 2:0 (71., 87.) beide Ferreira Ribeiro, 2:1 (89.) Pals, 3:1 (90.+5) von Borstel.
  • Nächstes Spiel: D/A II – Treubund (Do., 30. Oktober, 20 Uhr).

A/O-Joker Bertog an allen Treffern beteiligt

Heute, 15:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
4
2
Abpfiff
Die Ahlerstedter dominierten den ersten Durchgang und jubelten dank Matchwinner Jonah Bertog, der drei Treffer erzielte und den anderen vorbereitete. Dabei stand Bertog nicht mal in der Startelf, sondern kam aufgrund einer Rückenverletzung von Kevin Müller erst nach zwölf Minuten von der Bank ins Spiel.

„Er hat sich das verdient und es super gemacht“, sagt Trainer Kevin Speer, der mit A/O nach dem Sieg in Bornreihe das nächste Topspiel für sich entscheidet. „Im Moment haut sich jeder für den anderen rein – wir sind auf einem guten Weg.“

Aufrufe: 026.10.2025, 19:30 Uhr
TageblattAutor