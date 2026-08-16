Landesliga Lüneburg: Der Spieltag im Überblick

Janosch Lüders spielte in der vergangenen Saison noch für Oste/Oldendorf. Jetzt geht er erfolgreich für A/O auf Torejagd. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

Der TuS Harsefeld verschläft in der Fußball-Landesliga die Anfangsphase. A/O schlägt den TSV Elstorf und zeigt sich dabei überaus torhungrig.

Möglicherweise wäre für den TuS Harsefeld gegen das Spitzenteam um Ex-Coach Dennis Mandel mehr drin gewesen, hätten die Gastgeber die Anfangsphase nicht verschlafen. Zunächst bekam Keeper Mauritz Fethke eine Flanke nicht entschärft, wodurch RSV-Knipser Justin Kuchinke das Leder über die Linie drückte (5.). Anschließend leisteten die Harsefelder wiederum nur Geleitschutz, als sich die Rotenburger in die Gefahrenzone kombinierten und Robert Posilek platziert abschloss (18.).

Eine Stunde Unterzahl: Rabbi sieht Rot Die Aussicht für die Gastgeber wurde nicht besser, als Samir Rabbi bei einem Einwurf mit seinem Gegenspieler aneinandergeriet. Der Referee bewertete das Vorgehen des Stürmers als Tätlichkeit, weswegen sich der TuS neben dem 0:2-Rückstand nun auch noch einer guten Stunde in Unterzahl gegenübersah. „Danach mussten wir uns natürlich schütteln, wollten defensiv stabiler stehen und haben es sogar besser gemacht als vorher“, erklärt Co-Trainer Marcel Jacobi. „Mit ein bisschen Glück kommen wir über einen unserer Nadelstiche zum Anschluss - wenn wir diese Einstellung und Mentalität von Anfang an an den Tag gelegt hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen.“ Tore: 0:1 (5.) Kuchinke, 0:2 (18.) Posilek Rote Karte: Rabbi (33., Tätlichkeit)