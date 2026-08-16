Landesliga Lüneburg: Der Spieltag im Überblick

Der TuS Harsefeld verschläft in der Fußball-Landesliga die Anfangsphase. A/O schlägt den TSV Elstorf und zeigt sich dabei überaus torhungrig.
Möglicherweise wäre für den TuS Harsefeld gegen das Spitzenteam um Ex-Coach Dennis Mandel mehr drin gewesen, hätten die Gastgeber die Anfangsphase nicht verschlafen. Zunächst bekam Keeper Mauritz Fethke eine Flanke nicht entschärft, wodurch RSV-Knipser Justin Kuchinke das Leder über die Linie drückte (5.). Anschließend leisteten die Harsefelder wiederum nur Geleitschutz, als sich die Rotenburger in die Gefahrenzone kombinierten und Robert Posilek platziert abschloss (18.).
Die Aussicht für die Gastgeber wurde nicht besser, als Samir Rabbi bei einem Einwurf mit seinem Gegenspieler aneinandergeriet. Der Referee bewertete das Vorgehen des Stürmers als Tätlichkeit, weswegen sich der TuS neben dem 0:2-Rückstand nun auch noch einer guten Stunde in Unterzahl gegenübersah.
„Danach mussten wir uns natürlich schütteln, wollten defensiv stabiler stehen und haben es sogar besser gemacht als vorher“, erklärt Co-Trainer Marcel Jacobi. „Mit ein bisschen Glück kommen wir über einen unserer Nadelstiche zum Anschluss - wenn wir diese Einstellung und Mentalität von Anfang an an den Tag gelegt hätten, wäre das Spiel anders ausgegangen.“
Tore: 0:1 (5.) Kuchinke, 0:2 (18.) Posilek
Rote Karte: Rabbi (33., Tätlichkeit)
Die Spielvereinigung drückte der Begegnung von Beginn an ihren Stempel auf und lenkte das Geschehen schnell in ihre Richtung. Kevin Müller staubte nach einem Lüders-Fernschuss ab (20.), Jason Marahrens erhöhte mit einem weiteren Distanzschuss (24.).
„Die Jungs haben den Matchplan richtig gut umgesetzt und eine hohe Laufbereitschaft an den Tag gelegt“, lobt Trainer Kevin Speer, dessen Team nach dem Bezirkspokal-Aus gegen Stade mit einem Remis gegen Etelsen in den Ligabetrieb gestartet war. „Wir sind heute super stolz auf die Mannschaft, die auch unser großes Ziel, die Null zu halten erreicht hat.“
Einen kleinen Aufschwung der Elstorfer stoppte Lüders nach einer Umschaltsituation (52.). Len Behnke (69.) und abermals Lüders machten nach zwei Eckbällen den Deckel drauf (73.), bevor A/O sogar weitere Gelegenheiten ungenutzt ließ. A/O ist damit bereit für einen richtigen Gradmesser, wenn am Freitagabend der SV Blau-Weiß Bornreihe im Auetal zu Gast ist.
Tore: 0:1 (20.) Müller, 0:2 (24.) Marahrens, 0:3 (52.) Lüders, 0:4 (69.) Behnke, 0:5 (73.) Lüders.