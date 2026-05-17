Landesliga Lüneburg: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Jörg Struwe

Trotz des Sieges sind die Chancen auf den Klassenerhalt für Stade überschaubar. Dagegen ist an der Spitze der Landesliga alles entschieden. Der Spieltag im Überblick:

Dem VfL Güldenstern Stade ist es gelungen, den Landesliga-Abstieg mindestens zu vertagen. Nach einem guten ersten Kontakt vollstreckte Dieter Forkert mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck (14.).

Insbesondere im zweiten Durchgang liefen die Ottersberger beherzt an, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung aufmerksam. Die Stader mussten sich nur vorwerfen lassen, ihre Umschaltmöglichkeiten nicht zur Entscheidung vollendet zu haben. „Die Jungs sind viel gelaufen, haben gearbeitet und mussten richtig leiden“, lobt Trainer Matthias Quadt. „Mit Blick auf die Chancen geht der Sieg knapp in Ordnung.“ Die Aussicht auf den Klassenerhalt bleibt trotzdem begrenzt: Der VfL Güldenstern braucht aus den beiden verbleibenden Partien die volle Punktausbeute und ist gleichzeitig auf Schützenhilfe angewiesen. Tor: 0:1 (14.) Forkert. Nächstes Spiel: Stade - Osterholz (So., 31. Mai, 15 Uhr).

Zunächst ließ der TuS gute Gelegenheiten liegen und zählte selbst gleich drei Aluminiumtreffer. In der Schlussphase lieferten sich die beiden Teams dann ein regelrechtes Spektakel. Justin Schefer sah für eine Unsportlichkeit die Ampelkarte (86.), kurz darauf traf Scharmbecks Damm mit einem zentralen Abschluss zur zweiten Gastführung. „Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir es über weite Strecken gut gemacht haben“, hadert Trainer Nico Matern. „Vielleicht haben wir uns in den letzten Wochen in eine Situation gebracht, durch die das Glück nicht auf unserer Seite ist.“ Der TuS ist mittlerweile seit zehn Partien sieglos. Tore: 0:1 (79.) Fischer, 1:1 (84.) Benecke, 1:2 (87.) Damm, 1:3 (90.+1) Oertzen, 2:3 (90.+3) Benecke. Nächstes Spiel: Lindwedel - TuS (So., 31. Mai, 15 Uhr).

Mats Breitweg führte die Ahlerstedter bei seinem Startelf-Comeback nach einem Kreuzbandriss nach einer Umschaltsituation auf die Siegerstraße. Anschließend ließen die Hausherren einige Möglichkeiten liegen, bis U19-Aushilfe Lenn Pauly nach einer kurz ausgeführten Ecke an Freund und Feind vorbei ins Eck zur Entscheidung traf. „Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht eine Torchance zugelassen“, lobt Trainer Kevin Speer. „Insgesamt war es ein rundum souveräner Sieg.“ Tore: 1:0 (5.) Breitweg, 2:0 (82.) Pauly. Nächstes Spiel: Rotenburg - A/O (So., 31. Mai, 15 Uhr).