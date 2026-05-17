 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Landesliga Lüneburg: Der Spieltag im Überblick

D/A II schwenkt die Meistertrophäe - Stade greift nach Strohhalm

von Tageblatt · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

Trotz des Sieges sind die Chancen auf den Klassenerhalt für Stade überschaubar. Dagegen ist an der Spitze der Landesliga alles entschieden. Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 18:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
5
3
Abpfiff

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
0
1
Abpfiff

Dem VfL Güldenstern Stade ist es gelungen, den Landesliga-Abstieg mindestens zu vertagen. Nach einem guten ersten Kontakt vollstreckte Dieter Forkert mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck (14.).

Insbesondere im zweiten Durchgang liefen die Ottersberger beherzt an, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung aufmerksam. Die Stader mussten sich nur vorwerfen lassen, ihre Umschaltmöglichkeiten nicht zur Entscheidung vollendet zu haben.

„Die Jungs sind viel gelaufen, haben gearbeitet und mussten richtig leiden“, lobt Trainer Matthias Quadt. „Mit Blick auf die Chancen geht der Sieg knapp in Ordnung.“ Die Aussicht auf den Klassenerhalt bleibt trotzdem begrenzt: Der VfL Güldenstern braucht aus den beiden verbleibenden Partien die volle Punktausbeute und ist gleichzeitig auf Schützenhilfe angewiesen.

Tor: 0:1 (14.) Forkert.

Nächstes Spiel: Stade - Osterholz (So., 31. Mai, 15 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
2
3
Abpfiff

Zunächst ließ der TuS gute Gelegenheiten liegen und zählte selbst gleich drei Aluminiumtreffer. In der Schlussphase lieferten sich die beiden Teams dann ein regelrechtes Spektakel. Justin Schefer sah für eine Unsportlichkeit die Ampelkarte (86.), kurz darauf traf Scharmbecks Damm mit einem zentralen Abschluss zur zweiten Gastführung.

„Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir es über weite Strecken gut gemacht haben“, hadert Trainer Nico Matern. „Vielleicht haben wir uns in den letzten Wochen in eine Situation gebracht, durch die das Glück nicht auf unserer Seite ist.“ Der TuS ist mittlerweile seit zehn Partien sieglos.

Tore: 0:1 (79.) Fischer, 1:1 (84.) Benecke, 1:2 (87.) Damm, 1:3 (90.+1) Oertzen, 2:3 (90.+3) Benecke.

Nächstes Spiel: Lindwedel - TuS (So., 31. Mai, 15 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
2
0
Abpfiff

Mats Breitweg führte die Ahlerstedter bei seinem Startelf-Comeback nach einem Kreuzbandriss nach einer Umschaltsituation auf die Siegerstraße. Anschließend ließen die Hausherren einige Möglichkeiten liegen, bis U19-Aushilfe Lenn Pauly nach einer kurz ausgeführten Ecke an Freund und Feind vorbei ins Eck zur Entscheidung traf.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht eine Torchance zugelassen“, lobt Trainer Kevin Speer. „Insgesamt war es ein rundum souveräner Sieg.“

Tore: 1:0 (5.) Breitweg, 2:0 (82.) Pauly.

Nächstes Spiel: Rotenburg - A/O (So., 31. Mai, 15 Uhr).

Heute, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
1
1
Abpfiff

Im ersten Durchgang traf André Ribeiro den Pfosten, im Nachschuss bekam Nick Dehde die Kugel nicht im Kasten unter. Celle kam durch einen Konter zur Führung, bis Ribeiro nach einer Ablage von Finn Wendler zielgenau abschloss. Anschließend ließ der Torschütze den Siegtreffer liegen, als er vom Elfmeterpunkt seine Chance vergab.

D/A in diesem Jahr noch ungeschlagen

„Wir bleiben seit etlichen Spielen ungeschlagen und dürfen auch den Gegner nicht außer Acht lassen“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. „Trotzdem hätten wir das Spiel gerne gewonnen und der Spielverlauf hätte das auch durchaus hergegeben.“

Tore: 0:1 (61.) Suchantke, 1:1 (80.) Ferreira Ribeiro.

Nächstes Spiel: Etelsen - D/A II (So., 31. Mai, 15 Uhr).