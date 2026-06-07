Landesliga Lüneburg: Der letzte Spieltag im Überblick

Stade machte dem TuS das Leben schwer, der selbst zunächst gute Möglichkeiten auf den Sieg ausließ. Schließlich war es ein Steckpass von Jonathan Bondombe Simba, den Timon Bode für den 4:3-Endstand verwertete. „Wir haben es lange spannend gemacht“, sagt TuS-Coach Nico Matern, der zur kommenden Spielzeit bei Oberligist Heeslinger SC das Traineramt übernimmt. „Es war mir gerade nach den elf sieglosen Spielen wichtig, das Schiff mit einem positiven Abschluss zu verlassen.“ Der TuS fährt als Landesliga-Achter ins Ziel ein. Stade stand bereits als Absteiger fest.

Tore: 1:0 (7.) Seepolt, 2:0 (14.) Beinl, 2:1 (28.) Linzer, 3:1 (48.) Bondombe Simba, 3:2 (66.) Linzer, 3:0 (70.) Peters, 4:3 (85.) Bode.