 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

Landesliga Lüneburg: Der letzte Spieltag im Überblick

Meister D/A II mit seltenem Ausrutscher - Badur-Brüder knipsen zum Abschied

von Tageblatt · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Landesliga Lüneburg
FC Heidetal
Rotenburg
Bornreihe
Ahlerstedt/O

Der TuS Harsefeld beendet seine Sieglos-Serie im Derby, A/O feiert einen souveränen Heimsieg. So lief der letzte Landesliga-Spieltag.

Gestern, 16:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
3
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
4
3
Abpfiff
Stade machte dem TuS das Leben schwer, der selbst zunächst gute Möglichkeiten auf den Sieg ausließ. Schließlich war es ein Steckpass von Jonathan Bondombe Simba, den Timon Bode für den 4:3-Endstand verwertete. „Wir haben es lange spannend gemacht“, sagt TuS-Coach Nico Matern, der zur kommenden Spielzeit bei Oberligist Heeslinger SC das Traineramt übernimmt. „Es war mir gerade nach den elf sieglosen Spielen wichtig, das Schiff mit einem positiven Abschluss zu verlassen.“ Der TuS fährt als Landesliga-Achter ins Ziel ein. Stade stand bereits als Absteiger fest.

Tore: 1:0 (7.) Seepolt, 2:0 (14.) Beinl, 2:1 (28.) Linzer, 3:1 (48.) Bondombe Simba, 3:2 (66.) Linzer, 3:0 (70.) Peters, 4:3 (85.) Bode.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
4
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
3
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
4
1
Abpfiff

Dass A/O die Landesliga-Spielzeit als Fünfter beendet, stand schon vor der Begegnung fest. Die Badur-Brüder verabschiedeten sich vor ihrem Wechsel zu D/A mit weiteren Toren. A/O feierte zumindest einen versöhnlichen Abschluss.

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (31.) En. Badur, 2:1 (45.) Minns, 3:1 (58.) Brunkhorst, 4:1 (85.) Er. Badur.

Gestern, 16:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
4
2
Abpfiff

Nach 18 Pflichtspielen ohne Niederlage hat es die SV Drochtersen/Assel II am letzten Spieltag doch nochmal erwischt. Die Kehdinger beenden die Saison als Double-Sieger bestehend aus Landesliga-Meisterschaft und Bezirkspokalsieg. Bald startet dann das Abenteuer Oberliga.

Tore: 1:0 (13.) Krämer, 2:0 (21.) Trabelsi, 3:0 (25.) Wink 3:1 (74.) Budde, 4:1 (84., Elfm.) Richert, 4:2 (87., Elfm.) Dehde.

Gestern, 16:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
4
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
1
2
Abpfiff