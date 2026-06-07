Landesliga Lüneburg: Der letzte Spieltag im Überblick

Der TuS Harsefeld beendet seine Sieglos-Serie im Derby, A/O feiert einen souveränen Heimsieg. So lief der letzte Landesliga-Spieltag.
Tore: 1:0 (7.) Seepolt, 2:0 (14.) Beinl, 2:1 (28.) Linzer, 3:1 (48.) Bondombe Simba, 3:2 (66.) Linzer, 3:0 (70.) Peters, 4:3 (85.) Bode.
Dass A/O die Landesliga-Spielzeit als Fünfter beendet, stand schon vor der Begegnung fest. Die Badur-Brüder verabschiedeten sich vor ihrem Wechsel zu D/A mit weiteren Toren. A/O feierte zumindest einen versöhnlichen Abschluss.
Tore: 1:0 (10.), 2:0 (31.) En. Badur, 2:1 (45.) Minns, 3:1 (58.) Brunkhorst, 4:1 (85.) Er. Badur.
Nach 18 Pflichtspielen ohne Niederlage hat es die SV Drochtersen/Assel II am letzten Spieltag doch nochmal erwischt. Die Kehdinger beenden die Saison als Double-Sieger bestehend aus Landesliga-Meisterschaft und Bezirkspokalsieg. Bald startet dann das Abenteuer Oberliga.
Tore: 1:0 (13.) Krämer, 2:0 (21.) Trabelsi, 3:0 (25.) Wink 3:1 (74.) Budde, 4:1 (84., Elfm.) Richert, 4:2 (87., Elfm.) Dehde.