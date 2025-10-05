Landesliga Lüneburg: Der 9. Spieltag im Überblick

Güldenstern Stade steht trotz dreier Auswärtstore mit leeren Händen da - und Harsefeld verliert nach Führung erneut gegen ein Topteam. Der 9. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick:
Stattdessen sah Youngster Tim Funk für ein taktisches Foul die Ampelkarte (82.), und der Aufsteiger musste die Schlussphase in Unterzahl überstehen, in der Hagen/Uthlede den Siegtreffer erzielte. „Das ist maximal bitter, dass wir nicht zumindest den einen Punkt mitnehmen“, sagt Trainer Matthias Quadt. „Wir haben zumindest endlich wieder Tore geschossen, jetzt müssen wir aber auch punkten.“
Tore: 0:1 (9., Elfm.) Peters, 1:1 (17.) Subasic, 2:1 (27.) Minns, 2:2 (36., Elfm.), 2:3 (45.+2) beide Peters, 3:3 (80.) Deppe, 4:3 (90.+1) Noe.
Dabei fand der TuS gut ins Spiel: Jonathan Bondombe Simba steckte durch auf Murat Boral, der die Gäste in Führung brachte (19.). Anschließend verlor Harsefeld aber ein wenig den Faden, ein Ballverlust im Spielaufbau ebnete Michael Trautmann den Weg zum Ausgleich (27.).
Im zweiten Abschnitt schwankte das Pendel zugunsten der Celler um, die durch einen Doppelpack von Alexander von Hörsten Laube gegen Harsefelds Brechstange alles klarmachten (72., 86.). Der Anschlusstreffer von Nico Osuch, der dem MTV-Keeper durch die Handschuhe glitt, kam zu spät (90.+1).
Tore: 0:1 (19.) Boral, 1:1 (27.) Trautmann, 2:1 (72.) und 3:1 (86.) beide von Hörsten Laube, 3:2 (90.+1) N. Osuch.