Landesliga Lüneburg: Der 9. Spieltag im Überblick

Es fehlt uns noch was, um eine Spitzenmannschaft zu sein“, räumt TuS-Cheftrainer Nico Matern nach der dritten knappen Niederlage in einem Spitzenspiel ein. „Wir sind phasenweise auf Augenhöhe, es ist aber kein Zufall, dass wir gegen die drei Top-Mannschaften verlieren.“

Dabei fand der TuS gut ins Spiel: Jonathan Bondombe Simba steckte durch auf Murat Boral, der die Gäste in Führung brachte (19.). Anschließend verlor Harsefeld aber ein wenig den Faden, ein Ballverlust im Spielaufbau ebnete Michael Trautmann den Weg zum Ausgleich (27.).

Im zweiten Abschnitt schwankte das Pendel zugunsten der Celler um, die durch einen Doppelpack von Alexander von Hörsten Laube gegen Harsefelds Brechstange alles klarmachten (72., 86.). Der Anschlusstreffer von Nico Osuch, der dem MTV-Keeper durch die Handschuhe glitt, kam zu spät (90.+1).

Tore: 0:1 (19.) Boral, 1:1 (27.) Trautmann, 2:1 (72.) und 3:1 (86.) beide von Hörsten Laube, 3:2 (90.+1) N. Osuch.