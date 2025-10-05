 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
Landesliga Lüneburg: Der 9. Spieltag im Überblick

Güldenstern Stade investiert viel und kassiert bittere Niederlage

Güldenstern Stade steht trotz dreier Auswärtstore mit leeren Händen da - und Harsefeld verliert nach Führung erneut gegen ein Topteam. Der 9. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
4
3
Abpfiff
Der VfL Güldenstern Stade erlebte eine Achterbahnfahrt der Gefühle, investierte viel und stand am Ende doch mit leeren Händen da. In der Schlussphase boten sich den Gästen über Umschaltsituationen durchaus selbst Möglichkeiten zum Sieg.

Stattdessen sah Youngster Tim Funk für ein taktisches Foul die Ampelkarte (82.), und der Aufsteiger musste die Schlussphase in Unterzahl überstehen, in der Hagen/Uthlede den Siegtreffer erzielte. „Das ist maximal bitter, dass wir nicht zumindest den einen Punkt mitnehmen“, sagt Trainer Matthias Quadt. „Wir haben zumindest endlich wieder Tore geschossen, jetzt müssen wir aber auch punkten.“

Tore: 0:1 (9., Elfm.) Peters, 1:1 (17.) Subasic, 2:1 (27.) Minns, 2:2 (36., Elfm.), 2:3 (45.+2) beide Peters, 3:3 (80.) Deppe, 4:3 (90.+1) Noe.

Heute, 15:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
TSV Ottersberg
TSV OttersbergOttersberg
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
3
2
Abpfiff
Es fehlt uns noch was, um eine Spitzenmannschaft zu sein“, räumt TuS-Cheftrainer Nico Matern nach der dritten knappen Niederlage in einem Spitzenspiel ein. „Wir sind phasenweise auf Augenhöhe, es ist aber kein Zufall, dass wir gegen die drei Top-Mannschaften verlieren.“

Dabei fand der TuS gut ins Spiel: Jonathan Bondombe Simba steckte durch auf Murat Boral, der die Gäste in Führung brachte (19.). Anschließend verlor Harsefeld aber ein wenig den Faden, ein Ballverlust im Spielaufbau ebnete Michael Trautmann den Weg zum Ausgleich (27.).

Im zweiten Abschnitt schwankte das Pendel zugunsten der Celler um, die durch einen Doppelpack von Alexander von Hörsten Laube gegen Harsefelds Brechstange alles klarmachten (72., 86.). Der Anschlusstreffer von Nico Osuch, der dem MTV-Keeper durch die Handschuhe glitt, kam zu spät (90.+1).

Tore: 0:1 (19.) Boral, 1:1 (27.) Trautmann, 2:1 (72.) und 3:1 (86.) beide von Hörsten Laube, 3:2 (90.+1) N. Osuch.

Mi., 08.10.2025, 20:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
20:00

Heute, 15:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
3
0
Abpfiff

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
19:30

