Landesliga Lüneburg: Der 7. Spieltag im Überblick

Der TuS Harsefeld liefert sich innerhalb von sieben Tagen das zweite sehr zerfahrene und hitzige Derby, hat an diesem Samstagabend aber das Nachsehen gegenüber der SV Drochtersen/Assel II.

Nachdem die Gäste im ersten Durchgang noch ein leichtes Chancenplus hatten, nutzte D/A kurz nach Wiederanpfiff den zweiten Ball nach einem Freistoß, um durch Jan-Miklas Steffens in Führung zu gehen (48.). Mit dem Anbruch der Schlussphase schien die Begegnung bereits entschieden zu sein, als Philipp Aue einen Foulelfmeter verwandelte (78.).

Stattdessen stellte der TuS auf ein 4-3-3-System um und erhöhte das Risiko: Danny Berner schoss einen Strafstoß zwar über den Querbalken (85.), doch der Ex-Drochterser Ben Wilkens machte nach starker Vorarbeit von Hadi Assaf die Nachspielzeit nochmal spannend (90.+1). Dort hätte beinahe der stürmende Torhüter Marvin Ekuase die Geschichte des Spiels geschrieben, der den letzten Eckball knapp am Tor vorbeiköpfte (90.+3).

Matern: Die bessere Mannschaft hat nicht gewonnen

„Für uns war definitiv mehr drin, denn die bessere Mannschaft hat heute nicht gewonnen“, sagt TuS-Coach Nico Matern. „Es sollte heute nicht sein, trotzdem war unser Saisonstart gut.“

Auf der anderen Seite setzt sich D/A II auf vier Punkte von den Harsefeldern ab und ist punktgleich mit Landesliga-Spitzenreiter Bornreihe. „Wir haben viel Aufwand betrieben, viel Laufarbeit geleistet und viele Zweikämpfe geführt, weswegen der Sieg am Ende auch verdient ist“, sagt D/A-Teamchef Benjamin Zielke. „Den Schwung nehmen wir mit und wollen nächste Woche die nächsten drei Punkte holen.“

Tore: 1:0 (48.) Steffens, 2:0 (78., FE) Aue, 2:1 (90.+1) Wilkens.

Nächstes Spiel: Heidetal – D/A II, Harsefeld – Bornreihe (beide So., 28. September, 15 Uhr).