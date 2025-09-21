Landesliga Lüneburg: Der 7. Spieltag im Überblick

Der 7. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick:
Nachdem die Gäste im ersten Durchgang noch ein leichtes Chancenplus hatten, nutzte D/A kurz nach Wiederanpfiff den zweiten Ball nach einem Freistoß, um durch Jan-Miklas Steffens in Führung zu gehen (48.). Mit dem Anbruch der Schlussphase schien die Begegnung bereits entschieden zu sein, als Philipp Aue einen Foulelfmeter verwandelte (78.).
Stattdessen stellte der TuS auf ein 4-3-3-System um und erhöhte das Risiko: Danny Berner schoss einen Strafstoß zwar über den Querbalken (85.), doch der Ex-Drochterser Ben Wilkens machte nach starker Vorarbeit von Hadi Assaf die Nachspielzeit nochmal spannend (90.+1). Dort hätte beinahe der stürmende Torhüter Marvin Ekuase die Geschichte des Spiels geschrieben, der den letzten Eckball knapp am Tor vorbeiköpfte (90.+3).
„Für uns war definitiv mehr drin, denn die bessere Mannschaft hat heute nicht gewonnen“, sagt TuS-Coach Nico Matern. „Es sollte heute nicht sein, trotzdem war unser Saisonstart gut.“
Auf der anderen Seite setzt sich D/A II auf vier Punkte von den Harsefeldern ab und ist punktgleich mit Landesliga-Spitzenreiter Bornreihe. „Wir haben viel Aufwand betrieben, viel Laufarbeit geleistet und viele Zweikämpfe geführt, weswegen der Sieg am Ende auch verdient ist“, sagt D/A-Teamchef Benjamin Zielke. „Den Schwung nehmen wir mit und wollen nächste Woche die nächsten drei Punkte holen.“
Tore: 1:0 (48.) Steffens, 2:0 (78., FE) Aue, 2:1 (90.+1) Wilkens.
Nächstes Spiel: Heidetal – D/A II, Harsefeld – Bornreihe (beide So., 28. September, 15 Uhr).
„Die Bereitschaft von uns als Mannschaft nach hinten zu verteidigen, war der Unterschied“, sagt A/O-Coach Kevin Speer. „Vielleicht haben wir als Trainerteam auch den falschen Matchplan gewählt, was wir in der Halbzeit korrigiert haben - danach war es ein Klassenunterschied.“
Verteidiger Moritz Vedovelli musste, vermutlich mit einer muskulären Verletzung, ausgewechselt werden, zu viele weitere Ausfälle kann sich Ahlerstedt in Anbetracht des vorhandenen Lazaretts nicht mehr leisten.
Tore: 1:0 (7.) Bertog, 1:1 (9.) J. Horn, 2:1 (28.) En. Badur, 2:2 (41.) D. Horn, 3:2 (50.) Er. Badur, 4:2 (59.) Diego Moreira, 5:2 (60.) En. Badur, 6:2 (67.) Müller, 7:2 (73.) Er. Badur, 8:2 (88.) Höft.
Nächstes Spiel: TB Lüneburg - A/O (So., 28. September, 15 Uhr).
Nachdem Stade zuletzt auf die Spitzenteams der Liga traf und punktlos blieb, tut die fünfte Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten besonders weh.
Dabei bot sich den Gästen durchaus die Möglichkeit, vom Schlosspark Zählbares mitzunehmen. Ein Distanzschuss von Louis Gehlken küsste im ersten Abschnitt den Querbalken. Stattdessen rutschte aus dem Gewühl die Kugel in den Lauf von Etelsens Jurek Wernicke, der dankend den Treffer des Tages erzielte (55.).
„Die Jungs sind sehr niedergeschlagen, weil das Spiel hergegeben hätte, zumindest einen Punkt mitzunehmen“, sagt Trainer Matthias Quadt. „Es ist keinesfalls so, dass sich die Mannschaft in Einzelteile auflöst. Aufgeben ist für uns keine Option.“
Tor: 1:0 (55.) Wernicke.
Nächstes Spiel: Stade – Rotenburg (So., 28. September, 15 Uhr).