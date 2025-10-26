 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spannende Aufgaben für DV Solingen und FC Remscheid.
Spannende Aufgaben für DV Solingen und FC Remscheid. – Foto: E.Kaya_Photography

Landesliga live: Wie läuft der Sonntag? Kosova und Remscheid patzen

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Remscheid gastiert am Freitag bei TuRU Düsseldorf zum Duell zweier Traditionsvereine. Am Sonntag folgen Spitzenspiele beim DV Solingen und der 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 11 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag beginnt das Wochenende mit Heimspielen von TuRU Düsseldorf und Bergisch Born, ehe am Sonntag gleich zwei Top-Duelle steigen: Der DV Solingen empfängt Union Nettetal - beide Klubs suchen nach ihrer Form. Außerdem gastiert der Überraschungs-Dritte Victoria Mennrath beim Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
1

Der SSV Bergisch Born hat gegen den FC Kosova Düsseldorf mit 2:1 gewonnen und damit einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 150 Zuschauern brachte Lutonda Ntiti die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Qlirim Koshtanjeva (25.) glich nur zehn Minuten später aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Marvin Brüggehoff in der 71. Minute einen Abpraller zum 2:1 verwandelte. Kosova kassierte damit nach einem guten Lauf eine empfindliche Pleite und kann am Sonntag Platz zwei verlieren.

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
1
Abpfiff
Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den FC Remscheid mit 2:1 durch. Bereits in der 7. Minute brachte Mykyta Kildiiarov die Gastgeber in Führung. Nach Wiederanpfiff erhöhte Selcuk Yavuz (76.) auf 2:0, bevor Stanislao Apicella (86.) für Remscheid verkürzte. Mehr bekamen die Gäste aber nicht mehr zustande, weshalb der FCR in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live
Spieltext TSV Solingen - ASV Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:00
Spieltext FC Wülfrath - TVD Velbert

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live
Spieltext DV Solingen - Nettetal

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext SC Kapellen - VSF Amern

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live
Spieltext SC Velbert - SG Unterrath

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30live
Spieltext Solingen 03 - Mennrath

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
13:00
Spieltext VfB Hilden II - Gnadental

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

