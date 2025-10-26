Landesliga live: Wie läuft der Sonntag? Kosova und Remscheid patzen

Spieltag 11 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag beginnt das Wochenende mit Heimspielen von TuRU Düsseldorf und Bergisch Born, ehe am Sonntag gleich zwei Top-Duelle steigen: Der DV Solingen empfängt Union Nettetal - beide Klubs suchen nach ihrer Form. Außerdem gastiert der Überraschungs-Dritte Victoria Mennrath beim Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Der SSV Bergisch Born hat gegen den FC Kosova Düsseldorf mit 2:1 gewonnen und damit einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 150 Zuschauern brachte Lutonda Ntiti die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Qlirim Koshtanjeva (25.) glich nur zehn Minuten später aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Marvin Brüggehoff in der 71. Minute einen Abpraller zum 2:1 verwandelte. Kosova kassierte damit nach einem guten Lauf eine empfindliche Pleite und kann am Sonntag Platz zwei verlieren.

Die TuRU Düsseldorf setzte sich im Heimspiel gegen den FC Remscheid mit 2:1 durch. Bereits in der 7. Minute brachte Mykyta Kildiiarov die Gastgeber in Führung. Nach Wiederanpfiff erhöhte Selcuk Yavuz (76.) auf 2:0, bevor Stanislao Apicella (86.) für Remscheid verkürzte. Mehr bekamen die Gäste aber nicht mehr zustande, weshalb der FCR in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz bleibt.

Heute, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

Spieltext TSV Solingen - ASV Süchteln

Spieltext FC Wülfrath - TVD Velbert

Heute, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen SC Union Nettetal Nettetal 15:30 live PUSH

Spieltext DV Solingen - Nettetal

Spieltext SC Kapellen - VSF Amern

Heute, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert SG Unterrath SG Unterrath 15:00 live PUSH

Spieltext SC Velbert - SG Unterrath

Spieltext Solingen 03 - Mennrath

Heute, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II DJK Gnadental Gnadental 13:00 PUSH

Spieltext VfB Hilden II - Gnadental

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag

So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born

So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft



13. Spieltag

Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath

So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf

So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental

So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern

So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath

So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert