Landesliga LIVE: VfB und 1860 wollen auf Rang zwei

Top-Spiel in der Landesliga Südost

von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Wollen heute den ersten Dreier im neuen Jahr: Zum Landesliga-Auftakt trennte sich der TSV 1860 Rosenheim Remis mit Murnau. – Foto: Markus Nebl

Landesliga Südost
1860 Rosenh.
Hallbergmoos

Highlightspiel am Mittwochabend in der Landesliga Südost. In Hallbergmoos ist der TSV 1860 Rosenheim zu Gast. Der Sieger des Duells springt auf Platz zwei. Direkt hinter den neuen Tabellenführer TSV 1880 Wasserburg. Der Live-Ticker.

Heute, 19:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
19:30