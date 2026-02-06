Landesliga live: TSV Solingen will Primus Wald im Derby ärgern FuPa Niederrhein berichtet vom Landesliga-Derby zwischen dem TSV Solingen und der 1. Spvg Solingen-Wald 03 in einem ausführlichen Liveticker und mit Fotos vom Seitenrand. von Markus Becker · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Bornewasser

Die Landesliga, Gruppe 1, steht in dieser Spielzeit ganz im Zeichen der Klingenstadt Solingen. Neben dem etablierten DV Solingen mischen auch die Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 und der TSV Aufderhöhe die Liga kräftig auf. Vor allem bei direkten Duellen knallt es – sportlich wie atmosphärisch. Tabellenführer 03 geht als Favorit ins Derby, doch der Blick auf das Hinspiel zeigt: Der TSV ist alles andere als chancenlos.

Tabellenführer droht Fehlstart zum Jahresbeginn Am 2. Spieltag trafen sich die beiden Teams vor knapp 800 Zuschauer in der Bernd-Kurzrock-Sportanlage. Damals mühte sich 03 zu einem knappen 2:1-Erfolg, dessen Emotionalität mit den insgesamt drei Platzverweisen nur noch untermauert wurde. Seitdem marschiert das Team von Daniele Varveri unaufhaltsam in Richtung Oberliga, durfte die Rückrunde gar mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz angehen. Mit der überraschenden Niederlage gegen den VfB Hilden II (1:2) aus der Vorwoche ist der Abstand jedoch wieder um drei Punkte geschrumpft, das Derby könnte also auch wieder etwas Feuer in das beinahe entschieden geglaubte Meisterschaftsrennen bringen. So., 08.02.2026, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 15:30 live PUSH Logischerweise hat der Spitzenreiter vor dem Derbykracher auch mehr zu verlieren als der TSV. Der hausiert nämlich über den eigenen und allgemeinen Erwartungen auf einem komfortablen sechsten Tabellenrang. Auch wenn sich der Blick nach oben auf den Relegationsplatz sicher lohnen würde, scheint der TSV zunächst einmal zufrieden, wo er ist. "Der Tabellenplatz ist zwar schön, aber das Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt", betonte Trainer Nils Esslinger vor Rückrundenbeginn. "Alles, was wir darüber hinaus holen, ist ein weiterer Riesengewinn auf unserem Weg, den wir eingeschlagen haben."