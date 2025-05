Landesliga live: Tore, Tore, Tore! So läuft der Sonntag

Weil im Hintergrund noch ein Einspruch läuft, gibt es noch eine Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich unter von einem Prozent, dass der Aufstieg von Blau-Weiß Dingden in die Oberliga Niederrhein noch scheitert. Deshalb kann der Tabellenführer der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, am Sonntag in Überruhr alles klarmachen. FuPa überträgt in dieser Woche diese Spiele live:

Heute, 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln FC Remscheid FC Remscheid 1 2 PUSH

Heute, 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath SG Unterrath SG Unterrath 5 2 PUSH

Heute, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen SC Velbert SC Velbert 1 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born VSF Amern VSF Amern 2 1 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfR Krefeld-Fischeln

Sa., 17.05.25 16:15 Uhr Holzheimer SG - FC Kosova Düsseldorf

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Velbert - SSV Bergisch Born

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DJK Fortuna Dilkrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr VSF Amern - Cronenberger SC

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers ESC Rellinghausen ESC Rellingh 1 0 PUSH

Heute, 15:15 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop FC Kray FC Kray 0 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt Arm. Kloster VfB Speldorf VfB Speldorf 0 0 PUSH

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Scherpenberg

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Budberg

So., 18.05.25 13:15 Uhr SpVgg Steele - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 18.05.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - PSV Wesel

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Kray - DJK Arminia Klosterhardt

So., 18.05.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Bottrop

So., 18.05.25 15:30 Uhr GSV Moers - DJK Blau-Weiß Mintard

