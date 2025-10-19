 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Spannende Aufgabe für Süchteln.
Spannende Aufgabe für Süchteln. – Foto: Sascha Hohnen

Landesliga live: So lief der 10. Spieltag!

Landesliga Niederrhein: Spieltag 10 steht an und startet mit vier Partien am Freitagabend. Unter anderem sind Viktoria Goch und der SC Union Nettetal im Einsatz. Am Sonntag steigen Topspiele beim FC Kosova und dem SV Budberg.

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Landesliga Niederrhein: Spieltag 10 steht an und startet mit vier Partien am Freitagabend. Unter anderem sind Viktoria Goch und der SC Union Nettetal im Einsatz. Am Sonntag steigen Topspiele beim FC Kosova und dem SV Budberg. So läuft das Wochenende:

Die Transfers der Landesliga 1

Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
2
3
Abpfiff
+Video

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
1

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
2

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
4
0

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
0
7
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
4

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
2

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
5
1

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
1
2
Abpfiff

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1
2

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
FC Kray
FC KrayFC Kray
2
0
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
0
2
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
5
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
3
5
+Video

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
So., 26.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.10.25 14:30 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - FC Kray
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
So., 26.10.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
So., 26.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Budberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - GSV Moers
So., 26.10.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

