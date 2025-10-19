Landesliga live: So lief der 10. Spieltag!

Landesliga Niederrhein: Spieltag 10 steht an und startet mit vier Partien am Freitagabend. Unter anderem sind Viktoria Goch und der SC Union Nettetal im Einsatz. Am Sonntag steigen Topspiele beim FC Kosova und dem SV Budberg. So läuft das Wochenende:
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath
11. Spieltag
So., 26.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.10.25 14:30 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - FC Kray
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97
So., 26.10.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Viktoria Goch
So., 26.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Budberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - GSV Moers
So., 26.10.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
