Landesliga live: So laufen die Spiele am Sonntag

Der 21. Spieltag der Landesliga Niederrhein wird ein großer: Die Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 und VfB Bottrop empfangen mit dem SC Kapellen-Erft beziehungsweise den ESC Rellinghausen die Tabellenzweiten! Außerdem geht es im Keller zur Sache - klickt euch rein!
22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:15 Uhr ESC Rellinghausen - PSV Wesel
So., 08.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - FC Kray
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Budberg - Mülheimer FC 97
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfB Bottrop
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: