Landesliga live: So läuft Spieltag 1 - die Halbzeitstände

Die Landesliga Niederrhein legt wieder los. In der Gruppe 1 startet unter anderem der VfB Homberg gegen SC Union Nettetal, in der Gruppe 2 kommt es direkt zum Solinger Derby. Zudem treffen direkt einige Klubs auf Gegner, die sie bislang höchsten aus Testspielen kennen.
In Gruppe 1 beginnt der 1. Spieltag bereits am Freitagabend. Rheinland Hamborn empfängt Viktoria Goch, parallel startet der neu formierte VfB Bottrop mit einem Heimspiel gegen DJK Arminia Klosterhardt - und es ist direkt ein Kreis-Derby.
Am Samstag folgt das Duell zwischen Mülheimer FC 97 und Duisburger FV 08. Der Sonntag bringt dann das volle Programm: 1. FC Lintfort trifft auf ASV Einigkeit Süchteln, Sportfreunde Neuwerk auf VSF Amern, VfL Rhede auf 1. FC Kleve und SV Budberg auf VfB Speldorf. Außerdem empfängt SV Biemenhorst die Victoria Mennrath.
Den Abschluss macht der VfB Homberg. Der Oberliga-Absteiger startet am Sonntag um 17 Uhr mit einem Heimspiel gegen SC Union Nettetal in die neue Spielzeit. Es ist das Topspiel.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch
Auch in Gruppe 2 beginnt die Saison mit einem Freitagsspiel. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 empfängt DJK Adler Union Frintrop. Am Sonntag geht es dann mit acht Partien weiter. Besonders im Blick steht das Solinger Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen. Auch Aufsteiger SV Solingen 08/10 ist direkt gefordert und trifft auf Vizemeister SC Kapellen-Erft. Zudem startet FC Kray auswärts bei DJK Blau-Weiß Mintard, während Rot-Weiss Essen II den ESC Rellinghausen zum Lokalduell empfängt.
Weitere Auftaktspiele sind TSV Eller 04 gegen FC Kosova Düsseldorf, SG Unterrath gegen SC Velbert, Sportfreunde Niederwenigern gegen SSV Bergisch Born sowie DJK Gnadental gegen SC Werden-Heidhausen.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop
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