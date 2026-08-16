Landesliga live: So läuft Spieltag 1 - die Halbzeitstände

Die SG Unterrath trifft auf den SC Velbert. – Foto: Tom Klesper

Die Landesliga Niederrhein legt wieder los. In der Gruppe 1 startet unter anderem der VfB Homberg gegen SC Union Nettetal, in der Gruppe 2 kommt es direkt zum Solinger Derby. Zudem treffen direkt einige Klubs auf Gegner, die sie bislang höchsten aus Testspielen kennen.

In Gruppe 1 beginnt der 1. Spieltag bereits am Freitagabend. Rheinland Hamborn empfängt Viktoria Goch, parallel startet der neu formierte VfB Bottrop mit einem Heimspiel gegen DJK Arminia Klosterhardt - und es ist direkt ein Kreis-Derby.

Den Abschluss macht der VfB Homberg. Der Oberliga-Absteiger startet am Sonntag um 17 Uhr mit einem Heimspiel gegen SC Union Nettetal in die neue Spielzeit. Es ist das Topspiel.

Am Samstag folgt das Duell zwischen Mülheimer FC 97 und Duisburger FV 08. Der Sonntag bringt dann das volle Programm: 1. FC Lintfort trifft auf ASV Einigkeit Süchteln, Sportfreunde Neuwerk auf VSF Amern, VfL Rhede auf 1. FC Kleve und SV Budberg auf VfB Speldorf. Außerdem empfängt SV Biemenhorst die Victoria Mennrath.

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk VSF Amern VSF Amern 0 0 PUSH

Heute, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Victoria Mennrath Mennrath 1 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfB Speldorf VfB Speldorf 2 1 PUSH

Heute, 15:00 Uhr 1. FC Lintfort FC Lintfort ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 0 0 PUSH

Heute, 17:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SC Union Nettetal Nettetal 17:00 live PUSH

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97

So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede

So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn

So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort



3. Spieltag

Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal

So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf

So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath

So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

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Auch in Gruppe 2 beginnt die Saison mit einem Freitagsspiel. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 empfängt DJK Adler Union Frintrop. Am Sonntag geht es dann mit acht Partien weiter. Besonders im Blick steht das Solinger Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen. Auch Aufsteiger SV Solingen 08/10 ist direkt gefordert und trifft auf Vizemeister SC Kapellen-Erft. Zudem startet FC Kray auswärts bei DJK Blau-Weiß Mintard, während Rot-Weiss Essen II den ESC Rellinghausen zum Lokalduell empfängt.

Weitere Auftaktspiele sind TSV Eller 04 gegen FC Kosova Düsseldorf, SG Unterrath gegen SC Velbert, Sportfreunde Niederwenigern gegen SSV Bergisch Born sowie DJK Gnadental gegen SC Werden-Heidhausen.

Heute, 15:00 Uhr TSV Eller 04 Eller 04 FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 0 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen DV Solingen DV Solingen 0 2 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SC Velbert SC Velbert 0 2 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern Niederwenig. SSV Bergisch Born SSV Born 2 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard BW Mintard FC Kray FC Kray 0 0 PUSH

Heute, 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen II ESC Rellinghausen ESC Rellingh 0 0 PUSH

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern

So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath

So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10

So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04

So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental



3. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray

So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert

So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen

So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf

So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

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