Allgemeines
Budberg spielt eine starke Rolle, hat aber Goch im Nacken sitzen.
Budberg spielt eine starke Rolle, hat aber Goch im Nacken sitzen. – Foto: Peter J. Großheimann

Landesliga live: So läuft der Sonntag!

Landesliga Niederrhein: Der ASV Einigkeit Süchteln und die punktgleichen Wettstreiter SV Budberg und Viktoria Goch führen die Tabelle an - wie lange noch?

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Am 7. Spieltag der Landesliga Niederrhein wollen der ASV Einigkeit Süchteln, der SV Budberg und Viktoria Goch ihre Spitzenposition behalten. Spannend ist auch der Blick in den Keller, wo der VfB Hilden II und der TVD Velbert noch punktlos sind.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
2
Spieltext SC Kapellen - DV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30
Spieltext TSV Solingen - TVD Velbert

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext FC Wülfrath - VSF Amern

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30
Spieltext SSV Born - SG Unterrath

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30
Spieltext FC Kosova - Gnadental

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00
Spieltext SC Velbert - TuRU 80

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30
Spieltext Solingen 03 - FC Remscheid

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
13:00
Spieltext VfB Hilden II - Nettetal

Heute, 16:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
16:30
Spieltext ASV Süchteln - Mennrath

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 26.09.2025, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
0
2
Abpfiff
+Video
Spieltext FC Kray - Hamborn 07

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:00
Spieltext FC Lintfort - We.-Heidh.

Heute, 11:00 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
0
Spieltext DJK/SF Kate. - Vikt. Goch

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00
Spieltext Scherpenberg - SV Budberg

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30
Spieltext Mülh. FC 97 - Niederwenig.

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00
Spieltext ESC Rellingh - VfB Speldorf

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00
Spieltext PSV Wesel - Schönebeck

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:15
Spieltext VfB Bottrop - BW Mintard

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30
Spieltext Rhe. Bottrop - GSV Moers

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Bottrop
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

André NückelAutor