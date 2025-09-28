Landesliga live: So läuft der Sonntag!

Am 7. Spieltag der Landesliga Niederrhein wollen der ASV Einigkeit Süchteln, der SV Budberg und Viktoria Goch ihre Spitzenposition behalten. Spannend ist auch der Blick in den Keller, wo der VfB Hilden II und der TVD Velbert noch punktlos sind.
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Rhenania Bottrop
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Bottrop
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97
