Landesliga live: So läuft der Sonntag!

Am 7. Spieltag der Landesliga Niederrhein wollen der ASV Einigkeit Süchteln, der SV Budberg und Viktoria Goch ihre Spitzenposition behalten. Spannend ist auch der Blick in den Keller, wo der VfB Hilden II und der TVD Velbert noch punktlos sind.

8. Spieltag Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03 So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

Heute, 15:00 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg SV Budberg SV Budberg 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Budberg - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Rhenania Bottrop

So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - ESC Rellinghausen

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Scherpenberg

So., 05.10.25 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Bottrop

So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel

So., 05.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Lintfort

So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Mülheimer FC 97

