Landesliga live: So läuft der 3. Spieltag!

Der 3. Spieltag der Landesliga Niederrhein hat bereits am Mittwoch mit einem Sieg des SC Kapellen begonnen. In der Gruppe 1 stehen Topspiele beim ASV Einigkeit Süchteln und beim FC Kosova Düsseldorf an, in der Gruppe 2 wollen der FC Kray, Viktoria Goch und der GSV Moers die nächsten Siege feiern.

Heute, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen Victoria Mennrath Mennrath 15:30 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln FC Remscheid FC Remscheid 15:00 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova SC Union Nettetal Nettetal 15:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr TVD Velbert TVD Velbert VSF Amern VSF Amern 15:30 PUSH

____

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born

So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen

So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf

So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln

So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II

So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert

_______________

____

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg

Sa., 06.09.25 17:30 Uhr GSV Moers - FC Kray

So., 07.09.25 14:00 Uhr Viktoria Goch - Mülheimer FC 97

So., 07.09.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - VfB Bottrop

So., 07.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel - 1. FC Lintfort

So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Budberg - SC Werden-Heidhausen

So., 07.09.25 15:15 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 07.09.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - Rhenania Bottrop

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: