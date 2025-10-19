Landesliga live: So läuft der 10. Spieltag am Niederrhein!

Landesliga Niederrhein: Spieltag 10 steht an und startet mit vier Partien am Freitagabend. Unter anderem sind Viktoria Goch und der SC Union Nettetal im Einsatz. Am Sonntag steigen Topspiele beim FC Kosova und dem SV Budberg. So läuft das Wochenende:

11. Spieltag Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:30 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfB Bottrop VfB Bottrop 15:00 live PUSH

____

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag

So., 26.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 26.10.25 14:30 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - FC Kray

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - Mülheimer FC 97

So., 26.10.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Viktoria Goch

So., 26.10.25 15:00 Uhr PSV Wesel - SV Budberg

So., 26.10.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SC Werden-Heidhausen

So., 26.10.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - GSV Moers

So., 26.10.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: