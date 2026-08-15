Landesliga live: Mülheimer Derby zwischen FC und VfB Speldorf

Heimspiel für den Mülheimer FC. – Foto: Mario Sachsenweger

1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Nach einem spannenden Auftakt am Freitagabend folgen am Samstagabend die beiden Rivalen Mülheimer FC und VfB Speldorf!

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Spieltext Mülheimer FC - Duisb. FV 08

Spieltext FC Lintfort - ASV Süchteln

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk VSF Amern VSF Amern 15:00 PUSH

Spieltext SF Neuwerk - VSF Amern

Morgen, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Victoria Mennrath Mennrath 15:15 PUSH

Spieltext Biemenhorst - Mennrath

Spieltext VfL Rhede - 1. FC Kleve

Morgen, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 live PUSH

Spieltext SV Budberg - VfB Speldorf

Morgen, 17:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SC Union Nettetal Nettetal 17:00 live PUSH

Spieltext VfB Homberg - Nettetal

Aufsteiger rocken Die Aufsteiger Rheinland Hamborn und Arminia Klosterhardt sind mit starken Siegen am Freitagabend gestartet - mehr hier!

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97

So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede

So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn

So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort



3. Spieltag

Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal

So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf

So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath

So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch