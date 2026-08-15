 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Landesliga live: Mülheimer Derby zwischen FC und VfB Speldorf

Landesliga 1: Der Mülheimer FC und der VfB Speldorf duellieren sich am Samstagabend im dritten Spiel.

von André Nückel · Heute, 14:28 Uhr · 0 Leser
Heimspiel für den Mülheimer FC.
Heimspiel für den Mülheimer FC. – Foto: Mario Sachsenweger

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1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Nach einem spannenden Auftakt am Freitagabend folgen am Samstagabend die beiden Rivalen Mülheimer FC und VfB Speldorf!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live
Spieltext Mülheimer FC - Duisb. FV 08

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00
Spieltext FC Lintfort - ASV Süchteln

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext SF Neuwerk - VSF Amern

Morgen, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:15
Spieltext Biemenhorst - Mennrath

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00
Spieltext VfL Rhede - 1. FC Kleve

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live
Spieltext SV Budberg - VfB Speldorf

Morgen, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
17:00live
Spieltext VfB Homberg - Nettetal

Gestern, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
2
Abpfiff

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!