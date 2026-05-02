 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Landesliga live: FC Remscheid kann in Nettetal nächsten Schritt machen

Landesliga 1: Der FC Remscheid war schon abgeschlagen, holt das Feld nun aber von hinten auf. Gelingt ein Sieg beim SC Union Nettetal, ist der Klassenerhalt wieder realistisch.

von André Nückel · Heute, 08:38 Uhr · 0 Leser
FC Remscheid in Nettetal.
FC Remscheid in Nettetal. – Foto: Stephan Horn

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Dafür muss der SC Kapellen-Erft bei Victoria Mennrath verlieren. Couch-Meisterschaften werden selten geliebt, aber Meisterschaft wäre Meisterschaft! Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg am Samstag: Es geht zu Union Nettetal.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Heute, 17:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
17:30live
Spieltext Nettetal - FC Remscheid

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30
Spieltext SSV Born - TSV Solingen

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - FC Wülfrath

Morgen, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext VSF Amern - TuRU 80

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
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DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30live
Spieltext SG Unterrath - DV Solingen

Morgen, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30
Spieltext Mennrath - SC Kapellen

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext Gnadental - SC Velbert

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext FC Kosova - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II

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