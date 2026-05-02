Landesliga live: FC Remscheid kann in Nettetal nächsten Schritt machen

Spieltag 30 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Solingen 03 kann tatsächlich am Wochenende aufsteigen, obwohl der Tabellenführer gar nicht spielt. Dafür muss der SC Kapellen-Erft bei Victoria Mennrath verlieren. Couch-Meisterschaften werden selten geliebt, aber Meisterschaft wäre Meisterschaft! Der FC Remscheid hat wieder Chancen auf die mögliche Relegation, braucht dafür aber einen Sieg am Samstag: Es geht zu Union Nettetal.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II