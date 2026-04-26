 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Landesliga live - die Ergebnisse! So läuft der Spieltag

Während Solingen-Wald die Tabellenführung festigen will und sogar Meister werden kann, kämpfen mehrere Teams um den Anschluss – und im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu.

von André Nückel · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser
Spannung am Niederrhein.
Spannung am Niederrhein. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Die Vorschau auf den 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein!

In Gruppe 1 richtet sich der Blick zunächst auf 1. Spvg. Solingen Wald 03, das mit zehn Punkten Vorsprung souverän an der Spitze steht. Gegen DJK Gnadental bietet sich die nächste Gelegenheit, den Vorsprung weiter zu verwalten oder sogar auszubauen. Dahinter bleibt das Rennen um Rang zwei spannend: SC Kapellen-Erft empfängt SG Unterrath und steht unter Zugzwang, da Verfolger ASV Einigkeit Süchteln bei SSV Bergisch Born ebenfalls punkten will.

Auch DV Solingen gegen VSF Amern ist ein Duell mit klarer Rollenverteilung, während TSV Solingen gegen FC Remscheid auf dem Papier Vorteile hat. Im Tabellenkeller geht es für TuRU Düsseldorf gegen SC Union Nettetal um wichtige Zähler im direkten Vergleich.

SV Budberg unter Druck - Verfolger lauern

In Gruppe 2 hat SV Budberg die Spitzenposition inne, steht jedoch vor einer anspruchsvollen Aufgabe bei ESC Rellinghausen, das punktgleich mit SV Scherpenberg zu den ersten Verfolgern zählt. Parallel empfängt Scherpenberg FC Kray und kann den Druck aufrechterhalten.

Auch dahinter bleibt es eng: DJK Blau-Weiß Mintard reist zum formstarken 1. FC Lintfort, während VfB Speldorf gegen Viktoria Goch ein ausgeglichenes Duell erwartet. Für VfB Bottrop und Sportfreunde Niederwenigern geht es um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld.

Kellerduelle gewinnen an Bedeutung

Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation zunehmend. PSV Wesel trifft auf Sportfreunde Hamborn 07 – ein Duell, das für beide Mannschaften enorme Bedeutung hat. Auch Rhenania Bottrop steht gegen SC Werden-Heidhausen unter Druck, nachdem die Ausgangslage weiterhin angespannt ist.

Der 29. Spieltag verspricht damit in beiden Gruppen eine Mischung aus richtungsweisenden Spitzenspielen und intensiven Duellen im Tabellenkeller – mit klaren Auswirkungen auf Aufstieg und Klassenerhalt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Gestern, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:15

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:15

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live
+Video

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop

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