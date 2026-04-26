Landesliga live - die Ergebnisse! So läuft der Spieltag

Spannung am Niederrhein. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Vorschau auf den 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein!

In Gruppe 1 richtet sich der Blick zunächst auf 1. Spvg. Solingen Wald 03, das mit zehn Punkten Vorsprung souverän an der Spitze steht. Gegen DJK Gnadental bietet sich die nächste Gelegenheit, den Vorsprung weiter zu verwalten oder sogar auszubauen. Dahinter bleibt das Rennen um Rang zwei spannend: SC Kapellen-Erft empfängt SG Unterrath und steht unter Zugzwang, da Verfolger ASV Einigkeit Süchteln bei SSV Bergisch Born ebenfalls punkten will.

Auch DV Solingen gegen VSF Amern ist ein Duell mit klarer Rollenverteilung, während TSV Solingen gegen FC Remscheid auf dem Papier Vorteile hat. Im Tabellenkeller geht es für TuRU Düsseldorf gegen SC Union Nettetal um wichtige Zähler im direkten Vergleich.

SV Budberg unter Druck - Verfolger lauern

In Gruppe 2 hat SV Budberg die Spitzenposition inne, steht jedoch vor einer anspruchsvollen Aufgabe bei ESC Rellinghausen, das punktgleich mit SV Scherpenberg zu den ersten Verfolgern zählt. Parallel empfängt Scherpenberg FC Kray und kann den Druck aufrechterhalten.

Auch dahinter bleibt es eng: DJK Blau-Weiß Mintard reist zum formstarken 1. FC Lintfort, während VfB Speldorf gegen Viktoria Goch ein ausgeglichenes Duell erwartet. Für VfB Bottrop und Sportfreunde Niederwenigern geht es um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld.

Kellerduelle gewinnen an Bedeutung

Im Tabellenkeller verschärft sich die Situation zunehmend. PSV Wesel trifft auf Sportfreunde Hamborn 07 – ein Duell, das für beide Mannschaften enorme Bedeutung hat. Auch Rhenania Bottrop steht gegen SC Werden-Heidhausen unter Druck, nachdem die Ausgangslage weiterhin angespannt ist.

Der 29. Spieltag verspricht damit in beiden Gruppen eine Mischung aus richtungsweisenden Spitzenspielen und intensiven Duellen im Tabellenkeller – mit klaren Auswirkungen auf Aufstieg und Klassenerhalt.