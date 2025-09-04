Landesliga live: Derbys in Remscheid und Nettetal

Landesliga Niederrhein 1: Beim FC Remscheid, der auf Bergisch Born trifft, und SC Union Nettetal, der ASV Einigkeit Süchteln empfängt, stehen Derbys an. Das bringt der 4. Spieltag.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln