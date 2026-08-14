Landesliga live: Der Freitag im Überblick

1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: In der neuformierten Gruppe stehen einige Highlights an. Am Freitag präsentiert sich der VfB Bottrop nach dem Umbruch gegen Arminia Klosterhardt, Aufsteiger Rheinland Hamborn empfängt Viktoria Goch. Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem VfB Homberg und dem SC Union Nettetal.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch