Landesliga live: Der Freitag im Überblick

Der VfB Bottrop startet am Freitag. – Foto: Sascha Skroblin

1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: In der neuformierten Gruppe stehen einige Highlights an. Am Freitag präsentiert sich der VfB Bottrop nach dem Umbruch gegen Arminia Klosterhardt, Aufsteiger Rheinland Hamborn empfängt Viktoria Goch. Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem VfB Homberg und dem SC Union Nettetal.

Spieltext Rheinland - Vikt. Goch

Spieltext Mülheimer FC - Duisb. FV 08

Spieltext FC Lintfort - ASV Süchteln

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk VSF Amern VSF Amern 15:00 PUSH

Spieltext SF Neuwerk - VSF Amern

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Victoria Mennrath Mennrath 15:15 PUSH

Spieltext Biemenhorst - Mennrath

Spieltext VfL Rhede - 1. FC Kleve

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 live PUSH

Spieltext SV Budberg - VfB Speldorf

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SC Union Nettetal Nettetal 17:00 live PUSH

Spieltext VfB Homberg - Nettetal

Spieltext VfB Bottrop - Arm. Kloster

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97

So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg

So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede

So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn

So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort



3. Spieltag

Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal

So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf

So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern

So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath

So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch