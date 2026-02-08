Landesliga live - das bringt euch der Sonntag

Gute Aussichten für den PSV Wesel. – Foto: Ulrich Laakmann

So läuft der 19. Spieltag der Landesliga Niederrhein: Der PSV Wesel und Victoria Mennrath haben das Wochenende mit Siegen eröffnet, schon am Samstag geht es weiter.

20. Spieltag Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03 So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag

Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Viktoria Goch - SC Werden-Heidhausen

So., 22.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Niederwenigern

So., 22.02.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Bottrop

So., 22.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Rhenania Bottrop

So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray

