 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Landesliga live - das bringt euch der Sonntag

Landesliga Niederrhein: Der PSV Wesel und Victoria Mennrath haben am Freitag gewonnen, am Samstag steigen weitere Duelle des 19. Spieltags.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Gute Aussichten für den PSV Wesel.
Gute Aussichten für den PSV Wesel. – Foto: Ulrich Laakmann

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

So läuft der 19. Spieltag der Landesliga Niederrhein: Der PSV Wesel und Victoria Mennrath haben das Wochenende mit Siegen eröffnet, schon am Samstag geht es weiter.

____

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
5
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II


>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
3
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
4
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Viktoria Goch - SC Werden-Heidhausen
So., 22.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Niederwenigern
So., 22.02.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Bottrop
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Rhenania Bottrop
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein