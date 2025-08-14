 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Dem ESC Rellinghausen wird in der Gruppe 2 viel zugetraut.
Dem ESC Rellinghausen wird in der Gruppe 2 viel zugetraut. – Foto: Marian Ograjensek

Landesliga live: Auftakt in Scherpenberg, Derbys zum Auftakt

Landesliga Niederrhein: Der ESC Rellinghausen gastiert beim SV Scherpenberg zum Auftaktspiel, am Samstag und Sonntag folgen Derbys in Bottrop und Düsseldorf.

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen wird die neue Saison in der Landesliga Niederrhein eröffnet. Der 1. Spieltag hält außerdem Derbys zwischen Rhenania Bottrop und VfB Bottrop sowie FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf parat.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
16:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
13:00

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
20:00live

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
16:00live

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
18:00live

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:15

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr GSV Moers - SC Werden-Heidhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern
Sa., 23.08.25 16:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97
So., 24.08.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Kray
So., 24.08.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 24.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Rhenania Bottrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07
So., 24.08.25 15:15 Uhr VfB Bottrop - 1. FC Lintfort
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Scherpenberg

