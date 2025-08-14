Dem ESC Rellinghausen wird in der Gruppe 2 viel zugetraut. – Foto: Marian Ograjensek

Landesliga live: Auftakt in Scherpenberg, Derbys zum Auftakt Landesliga Niederrhein: Der ESC Rellinghausen gastiert beim SV Scherpenberg zum Auftaktspiel, am Samstag und Sonntag folgen Derbys in Bottrop und Düsseldorf. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Landesliga 2 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert + 33 weitere

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen wird die neue Saison in der Landesliga Niederrhein eröffnet. Der 1. Spieltag hält außerdem Derbys zwischen Rhenania Bottrop und VfB Bottrop sowie FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf parat.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. ____



