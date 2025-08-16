Landesliga-Live: Aufsteiger punkten allesamt, GSV Moers siegt knapp

Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen endete am Freitagabend mit 1:1-Remis. Am Samstagnachmittag folgten dann das heiß erwartete Auftaktderby zwischen Aufsteiger Rhenania Bottrop und dem VfB Bottrop sowie dem Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Budberg. Wie bereits am Freitagabend kam es auch in diesen beiden Begegnungen zu zwei Punkteteilungen.

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

Bereits sieben Minuten nach dem Gegentreffer war es Defensiv-Stratege Bünyamin Sahin, der den Ausgleich besorgte. Mit dem 1:1-Remis ging es dann in die Halbzeitpause, im zweiten Durchgang sollte kein weiterer Treffer mehr folgen. Einzig der Platzverweis gegen SVS-Verteidiger Maximilian Abel in der Nachspielzeit ist in den zweiten 45 Minuten erwähnenswert.

Im Duell zwischen dem Vorjahres-Neunten SV Scherpenberg und dem fünftplatzierten der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit ESC Rellinghausen sprang schlussendlich kein Sieger heraus. Nachdem die Hausherren aus Asberg zunächst besser in die Partie fanden und nach 20 absolvierten Spielminuten durch Mittelfeld-Akteur Ali Gülcan mit 1:0 in Führung ging, ließ die Antwort der Gäste nicht lange auf sich warten:

Mit dem Duell zwischen Aufsteiger Rhenania Bottrop und Lokalkontrahent VfB Bottrop kam es bereits am ersten Spieltag der neuen Landesliga-Spielzeit zum mit Spannung erwarteten Bottroper-Stadtderby. Der VfB, der als Favorit in die Begegnung ging, kam dabei nach 20 absolvierten Minuten zum ersten Torerfolg: Stürmer Rene Biskup markierte nach Vorarbeit von Ahmed Jemaiel die Gästeführung. Allerdings ließ die Antwort der Rhenania nicht lange auf sich warten: Fünf Minuten vor dem Pausentee war es Orcun Mengenli, der mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1-Pausenstrand traf.

Selbiger Spielverlauf spiegelte sich dann auch im zweiten Durchgang ab: Nachdem Gäste-Youngster Lasse Dittner zur erneuten Führung des VfB knipste, gelang den Hausherren in Person von Deniz Erdem eine Viertelstunde vor Schluss der erneute und schlussendlich entscheidende Ausgleichstreffer. Da in der Folge nichts weiteres passierte, verblieb es am Ende bei der Punkteteilung, die für die Rhenania wohl deutlich besser schmecken dürfte als für den ambitionierten Lokalrivalen.

Mit dem 1. FC Lintfort und dem SV Budberg standen sich im Parallelspiel am Samstagnachmittag der Vorjahres-13. und der viertplatzierte der vergangenen Saison gegenüber. Während in der Vorsaison jeweils ein Sieg für die beiden Kontrahenten in den beiden Ligaduellen heraussprang, sollte es dieses Mal keinen Sieger geben. Trotz zweimaliger Führung durch Treffer von Felix Weyhofen und Oliver Novak gelang dem Favoriten aus Budberg am Ende nicht der angepeilte Auswärtsdreier, denn auch die Hausherren netzten zweifach: Abdoulaye Sall und Alfred Appiah mit dem Last-Minute-Ausgleich retteten dem 1. FC Lintfort schlussendlich einen Punktgewinn. Einziges Manko war der Platzverweis gegen Kapitän Rafael Vizuete Mora, der folglich im kommenden Duell beim VfB Bottrop zusehen muss.

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag

22.08.25 GSV Moers - SC Werden-Heidhausen

22.08.25 Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern

23.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97

24.08.25 SG Essen-Schönebeck - FC Kray

24.08.25 ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

24.08.25 PSV Wesel - Rhenania Bottrop

24.08.25 SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07

24.08.25 VfB Bottrop - 1. FC Lintfort

24.08.25 VfB Speldorf - SV Scherpenberg



3. Spieltag

29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel

31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg

31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf

31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers

31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch

31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen