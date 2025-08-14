Landesliga 🗣: "Lernprozesse" für Aubing - GAP "schwimmt" im Derby

– Foto: Oliver Rabuser

Freilassing feiert einen klaren Erfolg gegen Traunstein in einem wilden Derby. Dadurch ist der ESV zwischenzeitlich Tabellenführer. Trainer Deiter bleibt dennoch demütig. Der FC Schwabing schlägt dank einer „ordentlichen Leistung“ als erstes Team die SpVgg Unterhaching II. In Hallbergmoos schwärmt VfB-Trainer Andreas Giglberger von seiner Mannschaft und würdigt eine „überragende Mannschaftsleistung in Unterzahl.“ In einer chancenarmen Begegnung hat Dornach am Ende Glück, einen Zähler mitzunehmen. Die ersten Stimmen zum 6. Spieltag der Landesliga Südost.

Kirchheim gleicht nach Systemumstellung aus ‒ Joker Flohrs und Schmöller "fruchten" Mi., 13.08.2025, 18:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing Kirchheimer SC Kirchheim 1 1 Patrick Ghigani, Trainer des SV Aubing: »Aus meiner Sicht war es ein chancenarmes Spiel, in dem wir die klareren Möglichkeiten hatten. Kirchheim hat im gesamten Spiel nur einmal auf unser Tor geschossen – und das war der Ausgleichstreffer in der 91. Minute. Wir hatten über weite Strecken eine hohe Ballbesitzdominanz, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir wussten, dass Kirchheim vor allem mit langen Bällen agiert. Darauf hatten wir unseren Matchplan ausgerichtet und das auch gut umgesetzt. Nach unserer Führung kurz nach der Halbzeit und weiteren guten Gelegenheiten, unter anderem einer klaren Chance im Strafraum, die der Torwart stark pariert, hätten wir das Spiel eigentlich entscheiden müssen. Nach einigen Wechseln wurde das Spiel zwar zerfahrener, aber wir blieben trotzdem die kontrollierende Mannschaft. Umso enttäuschender ist es natürlich, wenn man in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert – vor allem, weil wir in Überzahl waren und den Ball einfach nicht gut verteidigen. Trotzdem wissen wir das Ergebnis richtig einzuordnen. Für meine junge Mannschaft, die noch wenig Landesliga-Erfahrung hat, sind solche Spiele wichtige Lernprozesse.« Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »In Summe war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Hundertprozentige Chancen gab es auf beide Seiten nicht. In der ersten Halbzeit hatten wir doch mehr Chancen. In der zweiten Halbzeit gab es dann leider sehr viele Unterbrechungen.

Wir haben 90 Minuten sehr gut verteidigt, der letzte entscheidende Laufweg oder der finale Pass haben aber noch gefehlt. Wir haben im Spielverlauf unser System umgestellt. Alle Einwechslungen haben gefruchtet und haben sich dann auch mit einem Tor von Schmöller, nach Assist von Flohrs belohnt.« Garmisch-Partenkirchen gerät zeitweise ins "schwimmen" ‒ und feiert starke Defensivleitung Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. TSV Murnau TSV Murnau 4 1 Markus Ansorge, Trainer von Garmisch-Partenkirchen: »Es war ein tolles Landesligaspiel mit hohem Tempo, vielen Zweikämpfen und toller Kulisse. Murnau war der erwartet schwere Gegner mit hohem Tempo und guten Ballstafetten, wir sind aber defensiv sehr gut gestanden, haben gut gegen den Ball gearbeitet und hatten unsere Umschaltmomente. Die ersten zwanzig Minuten waren sehr ausgeglichen. Danach haben wir durch einen guten Laufweg von Moritz Müller einen Elfmeter provoziert, den Poniewaz verwandelte und konnten durch Müller sogar nachlegen. Wir wussten, dass Murnau nach der Pause kommen wird und wollten kompakt stehen. Das haben wir aber leider nicht geschafft und Murnau hat den schnellen Anschlusstreffer erzielt. Im Anschluss hat der TSV richtig Druck gemacht und wir sind teilweise echt ins Schwimmen gekommen. Es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis Murnau den Ausgleich erzielt. Aber dann sind wir wieder besser ins Spiel gekommen und konnten in der 80. Minute mit dem 3:1 das Spiel wieder in unsere Richtung leiten. Das 4:1 nach Elfmeter war dann die Entscheidung. Meine Mannschaft hat ein sehr starkes Spiel gemacht und gut gegen den Ball gearbeitet. Gegen eine Mannschaft wie Murnau muss man erstmal vier Tore schießen. Wir sind froh über den Derbysieg! Am Samstag gehts weiter gegen Hallbergmoos.« Schwabing fährt gegen SpVgg Unterhaching II einen »Erfolg der Konsequenz« ein Di., 12.08.2025, 19:30 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II FC Schwabing 56 FC Schwabing 1 2 Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Heute haben wir es geschafft über 90 Minuten eine ordentliche Leistung abzurufen. Mit dem ersten richtigen Torschuss bekommen wir den Ausgleich, aber zeigen sofort eine Reaktion. Wir werden immer dann belohnt, wenn wir aktiv sind. Klar haben wir noch Luft nach oben, aber ein bis dato ungeschlagenes Unterhaching musst du auch erstmal besiegen. Gratulation an die Jungs, ein Erfolg der Konsequenz!«

Klar haben wir noch Luft nach oben, aber ein bis dato ungeschlagenes Unterhaching musst du auch erstmal besiegen", sagte Steven Zepeda zum Sieg seiner Mannschaft. – Foto: Martin Alberer

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald: »Das Spiel war von hoher Intensität geprägt.

Obwohl das Spiel lange offen war, konnten wir gegen einen disziplinierten Gegner nicht die nötige Durchschlagskraft entwickeln. Der Spielaufbau war über weite Strecken zu statisch, der Ball wurde zu lange am Fuß gehalten und wir brachten zu wenig Geschwindigkeit ins Spiel.

Wasserburg überzeugte dagegen mit großem Teamzusammenhalt. Jeder Meter wurde gelaufen, Zweikämpfe kompromisslos geführt und nach Ballverlusten sofort wieder Druck aufgebaut. Diese Einsatzbereitschaft führte dazu, dass sie viele zweite Bälle gewannen und uns zu Fehlern zwangen.

Beim Stand von 1:2 lag der Ausgleich zum 2:2 auf dem Fuß: Eine starke Einzelaktion von Marcel Kosuch brachte unsere Offensive in eine vielversprechende Position, doch die Chance blieb ungenutzt. Stattdessen nutzte Wasserburg kurz darauf einen stark getreten Freistoß zum 1:3-Endstand. Das Spiel hätte in beide Richtungen laufen können. Das Spielglück lag diesmal beim Gegner.

Wir arbeiten weiter, müssen unsere Defensive stabilisieren, denn am Ende des Tages sind es zu viele Gegentore. 10 Tage Zeit um in die Analyse und maximale Vorbereitung auf den nächsten Gegner SB Chiemgau Traunstein zu gehen.« »Überragende Mannschaftsleistung«: VfB Hallbergmoos überzeugt in Unterzahl

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Aus meiner Sicht war das ein völlig verdienter Sieg. Wir waren in der ersten Halbzeit die klar spielbestimmende Mannschaft und hatten einige Chancen, während wir keine einzige Torchance zugelassen haben. Kurz vor der Pause bekommen wir dann eine zweifelhafte Gelb-Rote Karte. In der Summe darf man die nicht geben. Aber auch Schiedsrichter sind Menschen und treffen – wie wir als Trainer oder Spieler – mal falsche Entscheidungen, das muss man akzeptieren und gehört zum Fußball dazu.

Andreas Giglberger war nach dem Spiel des VfB Hallbergmoos "sehr stolz" auf sein Team. – Foto: Stefan Schmiedel

In der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen und wollten das Spiel trotz Unterzahl für uns entscheiden. Direkt nach Wiederanpfiff machen wir in der 52. Minute das 1:0, wenn auch glücklich – nach einer Ecke am ersten Pfosten passiert dann ein Eigentor. Trotzdem hatten wir weiterhin mehr Spielkontrolle. Im Laufe der Zeit hatte Karlsfeld zwar mehr Ballbesitz, konnte sich aber keine Torchance erspielen, weil wir alles wegverteidigt haben. In der 79. Minute gibt es dann einen Handelfmeter gegen uns. Da bin ich unsicher, ob man den geben muss, will das aber gar nicht abschließend bewerten. Drei Minuten später schlagen wir dann zurück: Eine echte Willensleistung von Emil Kierdorf, der den gut einlaufenden Yannick Sassmann bedient, und der drückt den Ball über die Linie. Es war eine überragende Mannschaftsleistung in Unterzahl, wir haben keine Torchance zugelassen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben Mentalität und Widerstandsfähigkeit gezeigt. Heute genießen wir den Abend, sind zufrieden und ab morgen konzentrieren wir uns auf das Auswärtsspiel am Samstag in Garmisch.« Nach wildem Start: ESV Freilassing feiert Derbysieg – Tabellenposition „uninteressant“

Albert Deiter, Trainer des ESV Freilassing: »Die Ausgangslage war für uns sehr gut, sodass wir befreit und ohne Druck in das Spiel gehen konnten. Der Start war dann allerdings etwas wild. In der ersten halben Stunde ging es um alles andere als Fußball, mit zwei roten Karten – jeweils eine auf beiden Seiten –, die aus meiner Sicht beide nicht hätten sein müssen. Dadurch war unser ursprünglicher Spielplan schnell hinfällig. Uns war aber klar, dass wir, wenn wir ruhig bleiben und unser Spiel geduldig durchziehen, gute Chancen haben würden. Genau so ist es dann auch gekommen. Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen, vor allem das 1:0 kurz vor der Halbzeit war für uns entscheidend. So konnten wir die zweite Halbzeit mit der nötigen Ruhe und einem klaren Plan angehen und folgerichtig das 2:0 und 3:0 nachlegen. Der Sieg in dieser Höhe ist völlig in Ordnung und absolut verdient. Das tut uns natürlich sehr gut, unser Punkteschnitt passt bislang. Obendrauf kommt noch der Derbysieg – absolut top. Die Tabellenposition ist für uns aber eher uninteressant, da es nur eine Momentaufnahme ist. Jetzt wollen wir die englische Woche am Wochenende gegen Wasserburg positiv bestreiten, unabhängig davon, was da auf uns zukommt. Wir haben keinen Druck und müssen nicht, aber trotzdem versuchen wir dort zumindest ein Pünktchen mitzunehmen.« Die Dornen-Fans ehrten Felix Partenfelder, der jetzt über 20.000 Minuten im Trikot des SVD abgespult hat. – Foto: Sven Leifer Unterföhring vergibt »Megachance« gegen Dornach: SVD mit Glück, das zuletzt fehlte