Landesliga-Legende hört auf und Co-Trainer verabschiedet

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Kohlberg verabschiedet Co-Trainer Robin Kiefner. Der Verein bedankt sich bei seiner Nummer sieben für den Einsatz, die gemeinsame Zeit und seine Rückkehr nach dem Kreuzbandriss. Mit Robin Kiefner verliert der Kreisligist einen wichtigen Spielführer, Trainer und geschätzten Menschen. Sein Ausscheiden erfolgt aus nachvollziehbaren familiären Gründen.

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SV Böblingen

Der SV Böblingen verabschiedet mit Fabian Schragner eine prägende Vereinsfigur. 17 Saisons lang trug der Innenverteidiger das Trikot der ersten Mannschaft, wurde Kapitän, Vorbild und Identifikationsfigur. Aus dem einstigen U19-Spieler entwickelte sich eine feste Größe, die für Einsatz, Verlässlichkeit und Vereinstreue stand. Fabian Schragner erlebte Aufstieg und Abstieg, blieb dem SVB aber stets verbunden. Der Landesligist bedankt sich bei seinem langjährigen Spielführer für Leidenschaft, Disziplin und unzählige gemeinsame Momente.

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TuS Metzingen

Mentor Duraku bleibt der TuS Metzingen erhalten. Der filigrane Techniker auf der Sechserposition spielt seit 2023 im Otto-Dipper-Stadion.

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TSV Straßberg II

Der TSV Straßberg II begrüßt Kyrylo Voloshka als Neuzugang für die kommende Saison in der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern. Der 17-Jährige fühlt sich im Mittelfeld auf der Sechser- oder Zehnerposition am wohlsten. Seine bisherigen Stationen waren der SV Hohentengen, die TSG Balingen und der FC 07 Albstadt. In Straßberg möchte Kyrylo Voloshka seine Stärken weiterentwickeln, Erfahrung sammeln und sein Potenzial ausschöpfen. Der Verein gewinnt damit einen jungen Spieler mit Perspektive.

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