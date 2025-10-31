Landesliga-Leader Ammerthal: »Haben noch weiten Weg vor uns«

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr TSV 1860 Weißenburg Weißenburg DJK Ammerthal Ammerthal 16:00 PUSH



Der knappe, aber verdiente 2:1-Auswärtssieg in Unterreichenbach – beide DJK-Tore erzielte Noah Pirner – zeichnete den Abschluss einer bärenstarken Hinserie. Seit über zwei Monaten hat die Ammerthaler Mannschaft kein Spiel mehr verloren, seither alles gewonnen. Damit der Erfolg in der zweiten Saisonhälfte weiter anhält, muss die Spannung hochgehalten werden. Ein Nachlassen darf es nicht geben. „Es gibt keine Selbstläufer“, verdeutlicht Trainer Tobias Rösl noch einmal. „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, dürfen weder im Training noch im Spiel an Intensität nachlassen“, betont Rösl und richtet den vollen Fokus aufs Spiel in Weißenburg.



Die Süd-Mittelfranken rangieren derzeit mit 16 Zählern auf Tabellenplatz 14. Dass man selbst schon weit mehr als das Doppelte an Punkten eingespielt hat, das spielt für Rösl nur eine untergeordnete Rolle, wenn er auf die anstehende Auswärtsaufgabe blickt: „Wir wollen weiter an unsere Leistungen der Vorwochen anknüpfen und sind uns darüber im Klaren, dass die Spiele zu dieser Jahreszeit unangenehm sind. Meiner Mannschaft ist bewusst, dass die Bedingungen uns mehr abverlangen, als nur unser spielerisches Können zu zeigen. Hier werden Bereitschaft und das Spiel auch körperlich anzunehmen mit entscheidend sein.“ Rösl fügt noch an: „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und bleiben hungrig.“ In Sachen Personal steht Rösl und seinem Co-Trainer Karl-Heinz Wagner der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung. Das klargesteckte Ziel für Sonntag ist der zehnte Sieg in Folge.