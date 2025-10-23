Landesliga, Landsberg und Salihamidzic-Klub: di Palma möchte in den Profi-Fußball

Gino di Palma trainiert neben den Keepern des TSV Landsberg und SV Aubing auch die Schlussmänner von NoRules FC in der Kings-League. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Ein Leben für den Fußball: Gino di Palma ist seit Jahren Torwarttrainer der bayrischen Amateur-Fußball-Elite. Nun hat er ein großes Ziel vor Augen.

München ‒ „Flying Barkeeper“ ‒ seinen Spitznamen hat Luigi „Gino“ di Palma wegen seines früheren Jobs. Heute arbeitet der Ex-Keeper zwar nicht mehr hinter der Theke, sein Terminplan ist aber weiterhin gut gefüllt. Vormittags Training mit den Kings-League-Keepern, weiter zum Job als Leiter eines Fitnessstudios und nach getaner Arbeit mit dem Auto nach Landsberg und Aubing, um die Schlussmänner der Amateurfußball-Elite zu trainieren. Gino di Palma lebt den Fußball, opfert sein letztes bisschen Freizeit und ist – wegen der Vielzahl seiner Tattoos sogar wortwörtlich – bekannt wie ein bunter Hund im Münchner Amateursport. „Ich lebe eigentlich nur noch auf dem Fußballfeld“, sagt di Palma im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern über seinen Alltag. Früher noch selbst auf den Plätzen der Münchner Amateurligen unterwegs, kümmert sich der Italiener jetzt, um die nächsten Generationen von Torhütern ‒ und hat dabei ein klares Ziel vor Augen. „Ich möchte im Profibereich trainieren“, sagt di Palma.

Di Palma trainiert in der Kings League die Torhüter des Teams von Hasan Salihamidžić Einen ersten Vorgeschmack auf das Leben eines Profitrainers bekommt der 45-Jährige schon jetzt, als Torwarttrainer des Kings League-Teams No Rules FC von Hasan „Brazzo“ Salihamidžić und dessen Sohn Nick. „Die Kings League macht unglaublich viel Spaß“, sagt di Palma, schwärmt von den professionellen Voraussetzungen und gibt als bestes Beispiel einen Einblick in seinen Kleiderschrank. „Ich habe mittlerweile sieben Trainingsanzüge, man bekommt von Handschuhen bis Essen alles gestellt. Die Kings League kann man mit einem traditionellen Amateurverein nicht vergleichen. Es ist wie Profifußball.“