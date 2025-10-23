Landesliga, Landsberg und Salihamidzic-Klub: di Palma möchte in den Profi-Fußball

Ein Leben für den Fußball: Gino di Palma ist seit Jahren Torwarttrainer der bayrischen Amateur-Fußball-Elite. Nun hat er ein großes Ziel vor Augen.
München ‒ „Flying Barkeeper“ ‒ seinen Spitznamen hat Luigi „Gino“ di Palma wegen seines früheren Jobs. Heute arbeitet der Ex-Keeper zwar nicht mehr hinter der Theke, sein Terminplan ist aber weiterhin gut gefüllt. Vormittags Training mit den Kings-League-Keepern, weiter zum Job als Leiter eines Fitnessstudios und nach getaner Arbeit mit dem Auto nach Landsberg und Aubing, um die Schlussmänner der Amateurfußball-Elite zu trainieren. Gino di Palma lebt den Fußball, opfert sein letztes bisschen Freizeit und ist – wegen der Vielzahl seiner Tattoos sogar wortwörtlich – bekannt wie ein bunter Hund im Münchner Amateursport.
„Ich lebe eigentlich nur noch auf dem Fußballfeld“, sagt di Palma im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern über seinen Alltag. Früher noch selbst auf den Plätzen der Münchner Amateurligen unterwegs, kümmert sich der Italiener jetzt, um die nächsten Generationen von Torhütern ‒ und hat dabei ein klares Ziel vor Augen. „Ich möchte im Profibereich trainieren“, sagt di Palma.
Einen ersten Vorgeschmack auf das Leben eines Profitrainers bekommt der 45-Jährige schon jetzt, als Torwarttrainer des Kings League-Teams No Rules FC von Hasan „Brazzo“ Salihamidžić und dessen Sohn Nick. „Die Kings League macht unglaublich viel Spaß“, sagt di Palma, schwärmt von den professionellen Voraussetzungen und gibt als bestes Beispiel einen Einblick in seinen Kleiderschrank. „Ich habe mittlerweile sieben Trainingsanzüge, man bekommt von Handschuhen bis Essen alles gestellt. Die Kings League kann man mit einem traditionellen Amateurverein nicht vergleichen. Es ist wie Profifußball.“
Entsprechend professionell wird bei No Rules auch trainiert, drei bis vier Mal in der Woche, vormittags. Mit seinen Keepern übt di Palma dann, ganz untypisch für ein Torwarttraining, auch den Torabschluss. Der Grund liegt auf der Hand: In der Kleinfeldliga von Gründer Gerard Piqué werden Teile des Spiels im 2vs2 oder 3vs3 gespielt. Entsprechend, oft muss sich der Schlussmann in die Offensive einschalten, entsprechend hoch müssen die technischen Fertigkeiten der Torhüter sein.
„Ich kann mir vorstellen, dass er es in den Profifußball schafft.“
Gino di Palma über seinen Schützling Fabio Rasic.
Sein Schützling ist dabei ein alter Bekannter: Fabio Rasic, den di Palma zu seiner Zeit beim FC Ismaning aus der U17 beförderte und seitdem große Stücke auf ihn hält. „Fabio macht eine unglaubliche Entwicklung. Ich kann mir vorstellen, dass er es in den Profifußball schafft.“ Gleich in seinem ersten Kings-League-Einsatz konnte di Palmas Musterschüler überzeugen und erzielte ‒ vielleicht auch dank des extra Torschusstrainings ‒ die zwischenzeitliche 1:0-Führung bei No Rules 9:6-Auftaktsieg.
Der Ex-Heimstettener ist aber nicht der einzige von di Palma betreute Torwart. Mit Leopold Leimeister vom TSV Landsberg und Ali Boraze vom SV Aubing gehören zwei weitere der besten Fänger des oberbayrischen Amateurfußballs zu di Palmas Klientel. Auch in der Vergangenheit durfte der Italiener schon den ein oder anderen Hochkaräter auf den Platz zitieren. Sandro Volz, Marijan Krasnic oder Ludwig Zech sind nur eine Auswahl. In Zukunft könnten noch weitere bekannte Namen dazukommen. Aus dem Profibereich oder nicht, di Palma wird sich für alle Zeit nehmen – und sein Terminkalender dürfte noch voller werden. (Tobias Höllrich)